Лучший хоккеист поколения никогда не станет великим? Он играет за худшую команду НХЛ

Стремительное падение «Эдмонтона», за который играет Коннор Макдэвид, удивляет всех по обе стороны океана.

Одна из причин — оборона и вратари

Изможденный вид, словно у отчаявшегося отшельника на необитаемом острове, Коннора Макдэвида. Потерянный взгляд главного тренера Джея Вудкрофта. Генеральный менеджер Кен Холланд, обхвативший в бессилии руками собственное лицо. Еле сдерживающий себя, чтобы не огрызнуться на журналистов, Леон Драйзатль. Ставшие потенциальными работниками драматического театра вратари Джек Кемпбелл, оперативно отправленный в АХЛ через уэйвер, и Стюарт Скиннер — их игра способна вызывать смех и слезы.

Выразительные «картинки с выставки» наглядно подчеркивают глубину падения «Эдмонтона». Это главная сенсация первого месяца регулярного чемпионата в самом отрицательном значении.

После поражения в гостях от самой безнадежной команды лиги «Сан-Хосе» произошла рокировка. Теперь именно «Ойлерз» оказались в роль бедолаги, который стучит снизу тем, кто рухнул на дно. Эти две команды делят последнее место в НХЛ. Для понимания, насколько шокирующей считается нынешняя ситуация, можно вспомнить прогнозы перед стартом сезона. «Эдмонтон» последние годы считается одним из фаворитов, минувшей весной крепко зарубился в плей-офф с будущим обладателем Кубка Стэнли «Вегасом» и летом поводов для скепсиса не давал. Команда не стала сильнее, но не потеряла ни одного важного игрока.

Для медийного сообщества в НХЛ происходящее с «Нефтяниками» стало полным шоком, поэтому, кажется, растерялись сами журналисты. Сколько ни читаешь статьи авторов, приближенных к команде, ясного понимания ситуации найти не получается. По цифрам продвинутой статистики, на которую часто любят ссылаться заокеанские эксперты, у команды не все так плохо. Например, по бросковой активности в равных составах (Corsi) — 53 процента. Не блеск, но и не провал, заслуживающий последнего места в лиге. Гораздо хуже обстоит дело с реализацией всех бросков — лишь 7,4 процента, тогда как у соперников почти в два раза больше. Понятно, что аномальные цифры могут держаться только на коротком отрезке и рано или поздно показатели изменятся. Однако есть базовые факторы, которые зависят не только от везения. Команде не хватает игрового баланса, что не один год мешало ей далеко забраться в плей-офф. На старте чемпионата «Эдмонтон» в результате контратак забросил шесть шайб и пропустил таким же образом 18! К вратарям и действиям команды в обороне возникают резонные претензии.

Стюарт Скиннер. Фото USA Today Sports

Главная звезда не похожа на себя

Достается и руководству в лице Холланда, так и не сумевшего окружить своих звезд достойной свитой. Это касается третьего и четвертого звеньев, которые в нынешнем чемпионате почти не забивают. Контракт Холланда истекает по окончании нынешнего сезона, и, похоже, уходом опаснейшего функционера мало кто огорчится.

В межсезонье тренерский штаб осознавал вероятную проблему и задумался о переходе на более консервативную схему 1-3-1 при игре без шайбы, чтобы снизить нагрузку на оборону и вратарей. Однако очевидное и не самое сложное решение неожиданно привело к сложностям. Подбор игроков в «Ойлерз» лучше подходит для активного и быстрого хоккея. Даже на ментальном уровне сложно перестроиться, если несколько сезонов подряд придерживаешься других принципов. Пока у команды мало что получается на льду. Это бьет по психологии и уверенности.

Одной причиной, способной объяснить мощный кризис команды, не отделаешься. Это совсем не «Сент-Луис» пятилетней давности, который после смены главного тренера взлетел за несколько месяцев с последнего места в лиге до выигрыша Кубка Стэнли. Джей Вудкрофт — не самый жесткий мужик, способный голыми руками закручивать гайки внутри команды. Он тоже «поплыл», но никто не ставит под сомнения его способности. Вудкрофт самостоятельно работает в «Эдмонтоне» третий сезон и по проценту побед является лучшим тренером в клубной истории. Однако ранее ему не приходилось попадать в ситуации, когда все валится из рук почти у каждого игрока и прежние методы не работают. Он удачно заменил надоевшего всем Дэйва Типпетта, поднявшись в феврале 2022-го из ассистентов в главные тренеры. Команде развязали руки и дали свободнее дышать, уйдя от жестких схем. На этом багаже Вудкрофт доехал до нынешней осени. Дальше, видимо, придется искать ему преемника. По слухам, первый кандидат на замену — Жерар Галлан. Он полная противоположность Вудкрофту. Специалист жесткий, требовательный и умеющий быстро привести команду в чувство. Этот вариант кажется логичным.

Джей Вудкрофт. Фото Global Look Press

Но сейчас дело не только в фигуре главного тренера. В любой ситуации для анализа того, что происходит в команде, надо посмотреть на состояние главной звезды. Макдэвид сейчас визуально невероятно плох, если сравнивать его с самим собой в недавнем прошлом. Он набрал всего 10 очков в 10 матчах и не забивает уже семь игр подряд. Форвард форсировал свое восстановление после повреждения и вернулся в строй раньше прогнозируемого срока. Видимо, он это сделал зря, поскольку пока представляет собой бледную тень лучшего хоккеиста современности. Феноменальные действия Макдэвида ранее помогали закрывать глаза на остальные проблемы. Сейчас этого фактора нет. Без находящегося на пике вожака другие игроки потерялись. Не надо быть гением, чтобы понять очевидное — внутри раздевалки все плохо и командный дух находится на нуле.

Большая часть текущих трудностей стала следствием «хотелок» самого капитана. Макдэвид — интроверт, который много держит внутри себя и в сомнительных историях замечен не был. Все российские игроки, выступавшие в «Эдмонтоне», о нем отзывались положительно. Переоценивать его значимость в принятии решений тоже не стоит, вспоминая об уходе Клима Костина. Другое дело, что менеджмент клуба всегда старается создать для своей звезды максимально комфортные условия.

Подписание пропустившего почти год Коннора Брауна, который когда-то играл вместе с Макдэвидом в юниорской лиге Онтарио за «Эри». Приглашение на позицию президента по хоккейным операциям Джеффа Джексона, ранее представлявшего интересы главной звезды «Ойлерз» как агент. Отказ менять нападающего третьего звена Уоррена Фогеля. Эти решения наверняка были приняты с учетом мнения Макдэвида. Легко сделать вывод, что основная задача по выводу из кризиса лежит именно на капитане. Для этого ему и его партнерам придется совершить почти чудо, играя в оставшейся части чемпионата по графику, близкому к лучшим выступлениям команд в истории регулярных чемпионатов. Веры в это осталось совсем немного.