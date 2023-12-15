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Сегодня, 12:00

Василевский притормозил Макдэвида. Кучеров первым выбил 50 очков

Артем Агапов
редактор отдела интернет
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Андрей Василевский против Зака Хаймана в матче «Эдмонтон» — «Тампа» (4:7) в Эдмонтоне 14 декабря.
Фото USA Today Sports
Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию до 11 матчей.
Фото USA Today Sports
Стивен Стэмкос впервые в карьере забил четыре гола в матче регулярного чемпионата.
Фото USA Today Sports
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Главные звезды «Тампы» устроили шоу в матче с «Эдмонтоном».

53 спасения Василевского и покер Стэмкоса

«Лайтнинг» победили «Ойлерз» в матче в гостях (7:4) и прервали серию соперника из восьми игр без поражений. Капитан гостей Стивен Стэмкос забил четыре гола, Андрей Василевский отразил 53 броска, Никита Кучеров собрал 1+2.

Все началось с гола Стэмкоса при реализации численного преимущества, капитан «Тампы» забил в большинстве в 200-й раз в регулярном чемпионате. Участниками розыгрыша были в том числе Кучеров и Михаил Сергачев. В таком сочетании они создают привычно много моментов у чужих ворот, «Эдмонтон» во втором периоде дважды подряд ловил соперника выпадами в меньшинстве — так первый гол хозяев забил Дарнелл Нерс, а затем Василевский совершил одно из спасений вечера.

Вратарь &laquo;Тампы&raquo; Андрей Василевский. Василевский исправился после провала, Кучеров увеличил отрыв. «Тампа» прервала черную серию

Василевский очень много выручал «Лайтнинг», в том числе под давлением Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля при большинстве «Ойлерз» и в равных составах (у обоих звездных центрфорвардов по 7 бросков). Капитан хозяев все равно поймам момент, забил при реализации численного преимущества и продлил свою результативную серию до 11 матчей. Команда Макдэвида повела в середине игры 3:2, но при всем игровом преимуществе и перевесе по броскам (57-24 за вечер) упустила победу в третьем периоде. Стэмкос забил классный гол после броска с лета с острого угла, Кучеров пробил Стюарта Скиннера после прохода в борьбе с Коди Сиси, а затем капитан гостей оформил хет-трик.

Напряжения в концовке добавил гол Райана Ньюджента-Хопкинса, после чего «Тампа» дважды забила в пустые ворота. Во втором случае Кучеров передачей из борьбы у борта в средней зоне вывел на завершение Стэмкоса.

Стивен Стэмкос впервые в карьере забил четыре гола в матче регулярного чемпионата.
Фото USA Today Sports

«Вы почти не удивляетесь, но должны»

Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков — 20 голов, 30 передач в 30 матчах. Россиянин не так давно лидировал в лиге как снайпер и ассистент (и даже оценил свое лидерство по числу бросков после очередного гола в большинстве фразой «Пытаюсь быть как Ови»). Главное — сохраняет отрыв среди самых результативных игроков лиги. Макдэвид уже подобрался к топ-3 бомбардиров — 40 (11+29) очков в 25 играх.

Стэмкос впервые в карьере сделал покер в регулярном чемпионате. Всего капитан «Тампы» забил 529 голов за 1031 игру.

«Он посмотрел на меня после четвертого гола и сказал: «Это первый раз за все время». Я такой: «У тебя пять сотен шайб, и это первый раз, когда ты забросил четыре за игру?» И он ответил: «Да». Так что мы немного посмеялись на скамейке. И да, когда решается исход игры, нужно, чтобы ваши большие парни выходили на первый план, Вася [Василевский] и Стэммер сделали это сегодня», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.

Стэмкос тоже выделил Василевского: «Без него это была бы даже не игра, так что считаю, что сегодня всю похвалу у нас заслужил Вася. Конечно, это не тот рецепт, который мы хотим использовать каждый раз, но в таких матчах, когда мы не в лучшем состоянии и встречаемся с действительно хорошей командой на победной серии, играть с ним в воротах очень ценно. Он делает это всю свою жизнь, в самые важные моменты. И вы почти не удивляетесь, но должны, потому что как он играл сегодня против таких талантов, которые есть у соперника, думаю, это еще более впечатляюще. Он дал нам шанс, а мы свои упускали. Мы добились победы, но она не была красивой, принимаем это».

Вратарь «Ойлерз» Скиннер оценил усилия своей команды в попытке пробить Василевского: «Ребята сыграли невероятно хорошо. Честно говоря, не думаю, что кто-то в этой раздевалке должен расстраиваться, кроме меня. Я проиграл наш матч. Это то, что беру на себя, и стану лучше».

Форвард &laquo;Тампа-Бэй&raquo; Никита Кучеров забивает гол в&nbsp;ворота &laquo;Сиэтла&raquo;. Кучеров стремится в вечность. Сейчас он — не только главная звезда «Тампы», но и всей НХЛ

Сергачев в этот матче получил балл за результативность после гола Кучерова и отметил мастерство Стэмокса: «Я всегда думаю, что ему нужно бросать больше и больше. Если он бросает 10 раз за матч, то забивает пару голов. У него очень аккуратный, точный бросок. 15 лет в лиге он является лидером этой команды и настоящей угрозой. Откуда бы он ни бросал, у него есть шанс».

«Он войдет в Зал славы, но пока ему 29 лет. Он играет невероятно. Просто удовольствие быть с ним рядом. Он потрясающий», — сказал Сергачев о Василевском.

«Тампа» продолжает чередовать победы с поражениями, как в качельных матчах с «Питтсбургом» и «Далласом» в гостях и дома в начале декабря. В серии выездных игр на Западе у команды Купера пока то же самое — две победы и два поражения, заключительная точка этого турне — Калгари.

Андрей Василевский (хоккей)
Коннор Макдэвид
Михаил Сергачев
Никита Кучеров
Стивен Стэмкос
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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1 Рейнджерс 27 19 8 39
2 Айлендерс 28 14 14 35
3 Филадельфия 29 16 13 35
4 Каролина 29 16 13 33
5 Вашингтон 26 14 12 32
6 Нью-Джерси 27 15 12 31
7 Питтсбург 28 13 15 29
8 Коламбус 31 10 21 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 27 18 9 40
2 Торонто 27 15 12 36
3 Флорида 29 17 12 36
4 Детройт 29 15 14 34
5 Тампа-Бэй 31 14 17 33
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1 Колорадо 29 18 11 38
2 Виннипег 28 17 11 36
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4 Нэшвилл 29 16 13 32
5 Сент-Луис 29 14 15 29
6 Аризона 28 13 15 28
7 Миннесота 27 11 16 26
8 Чикаго 29 9 20 19
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 30 20 10 45
2 Ванкувер 30 20 10 41
3 Лос-Анджелес 26 16 10 36
4 Эдмонтон 27 13 14 27
5 Калгари 30 11 19 27
6 Сиэтл 31 10 21 27
7 Сан-Хосе 29 9 20 21
8 Анахайм 28 10 18 20
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Детройт – Каролина
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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 50
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 30 42
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 29 41
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 27 23
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 30 22
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 30 20
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Адин Хилл

Вегас

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