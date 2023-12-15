Василевский притормозил Макдэвида. Кучеров первым выбил 50 очков
53 спасения Василевского и покер Стэмкоса
«Лайтнинг» победили «Ойлерз» в матче в гостях (7:4) и прервали серию соперника из восьми игр без поражений. Капитан гостей Стивен Стэмкос забил четыре гола, Андрей Василевский отразил 53 броска, Никита Кучеров собрал 1+2.
Все началось с гола Стэмкоса при реализации численного преимущества, капитан «Тампы» забил в большинстве в 200-й раз в регулярном чемпионате. Участниками розыгрыша были в том числе Кучеров и Михаил Сергачев. В таком сочетании они создают привычно много моментов у чужих ворот, «Эдмонтон» во втором периоде дважды подряд ловил соперника выпадами в меньшинстве — так первый гол хозяев забил Дарнелл Нерс, а затем Василевский совершил одно из спасений вечера.
Василевский очень много выручал «Лайтнинг», в том числе под давлением Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля при большинстве «Ойлерз» и в равных составах (у обоих звездных центрфорвардов по 7 бросков). Капитан хозяев все равно поймам момент, забил при реализации численного преимущества и продлил свою результативную серию до 11 матчей. Команда Макдэвида повела в середине игры 3:2, но при всем игровом преимуществе и перевесе по броскам (57-24 за вечер) упустила победу в третьем периоде. Стэмкос забил классный гол после броска с лета с острого угла, Кучеров пробил Стюарта Скиннера после прохода в борьбе с Коди Сиси, а затем капитан гостей оформил хет-трик.
Напряжения в концовке добавил гол Райана Ньюджента-Хопкинса, после чего «Тампа» дважды забила в пустые ворота. Во втором случае Кучеров передачей из борьбы у борта в средней зоне вывел на завершение Стэмкоса.
«Вы почти не удивляетесь, но должны»
Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 50 очков — 20 голов, 30 передач в 30 матчах. Россиянин не так давно лидировал в лиге как снайпер и ассистент (и даже оценил свое лидерство по числу бросков после очередного гола в большинстве фразой «Пытаюсь быть как Ови»). Главное — сохраняет отрыв среди самых результативных игроков лиги. Макдэвид уже подобрался к топ-3 бомбардиров — 40 (11+29) очков в 25 играх.
Стэмкос впервые в карьере сделал покер в регулярном чемпионате. Всего капитан «Тампы» забил 529 голов за 1031 игру.
«Он посмотрел на меня после четвертого гола и сказал: «Это первый раз за все время». Я такой: «У тебя пять сотен шайб, и это первый раз, когда ты забросил четыре за игру?» И он ответил: «Да». Так что мы немного посмеялись на скамейке. И да, когда решается исход игры, нужно, чтобы ваши большие парни выходили на первый план, Вася [Василевский] и Стэммер сделали это сегодня», — сказал главный тренер «Тампы» Джон Купер.
Стэмкос тоже выделил Василевского: «Без него это была бы даже не игра, так что считаю, что сегодня всю похвалу у нас заслужил Вася. Конечно, это не тот рецепт, который мы хотим использовать каждый раз, но в таких матчах, когда мы не в лучшем состоянии и встречаемся с действительно хорошей командой на победной серии, играть с ним в воротах очень ценно. Он делает это всю свою жизнь, в самые важные моменты. И вы почти не удивляетесь, но должны, потому что как он играл сегодня против таких талантов, которые есть у соперника, думаю, это еще более впечатляюще. Он дал нам шанс, а мы свои упускали. Мы добились победы, но она не была красивой, принимаем это».
Вратарь «Ойлерз» Скиннер оценил усилия своей команды в попытке пробить Василевского: «Ребята сыграли невероятно хорошо. Честно говоря, не думаю, что кто-то в этой раздевалке должен расстраиваться, кроме меня. Я проиграл наш матч. Это то, что беру на себя, и стану лучше».
Сергачев в этот матче получил балл за результативность после гола Кучерова и отметил мастерство Стэмокса: «Я всегда думаю, что ему нужно бросать больше и больше. Если он бросает 10 раз за матч, то забивает пару голов. У него очень аккуратный, точный бросок. 15 лет в лиге он является лидером этой команды и настоящей угрозой. Откуда бы он ни бросал, у него есть шанс».
«Он войдет в Зал славы, но пока ему 29 лет. Он играет невероятно. Просто удовольствие быть с ним рядом. Он потрясающий», — сказал Сергачев о Василевском.
«Тампа» продолжает чередовать победы с поражениями, как в качельных матчах с «Питтсбургом» и «Далласом» в гостях и дома в начале декабря. В серии выездных игр на Западе у команды Купера пока то же самое — две победы и два поражения, заключительная точка этого турне — Калгари.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|27
|19
|8
|39
|2
|Айлендерс
|28
|14
|14
|35
|3
|Филадельфия
|29
|16
|13
|35
|4
|Каролина
|29
|16
|13
|33
|5
|Вашингтон
|26
|14
|12
|32
|6
|Нью-Джерси
|27
|15
|12
|31
|7
|Питтсбург
|28
|13
|15
|29
|8
|Коламбус
|31
|10
|21
|25
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|27
|18
|9
|40
|2
|Торонто
|27
|15
|12
|36
|3
|Флорида
|29
|17
|12
|36
|4
|Детройт
|29
|15
|14
|34
|5
|Тампа-Бэй
|31
|14
|17
|33
|6
|Монреаль
|29
|12
|17
|28
|7
|Баффало
|30
|12
|18
|27
|8
|Оттава
|24
|11
|13
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|29
|18
|11
|38
|2
|Виннипег
|28
|17
|11
|36
|3
|Даллас
|27
|16
|11
|35
|4
|Нэшвилл
|29
|16
|13
|32
|5
|Сент-Луис
|29
|14
|15
|29
|6
|Аризона
|28
|13
|15
|28
|7
|Миннесота
|27
|11
|16
|26
|8
|Чикаго
|29
|9
|20
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|30
|20
|10
|45
|2
|Ванкувер
|30
|20
|10
|41
|3
|Лос-Анджелес
|26
|16
|10
|36
|4
|Эдмонтон
|27
|13
|14
|27
|5
|Калгари
|30
|11
|19
|27
|6
|Сиэтл
|31
|10
|21
|27
|7
|Сан-Хосе
|29
|9
|20
|21
|8
|Анахайм
|28
|10
|18
|20
|15.12
|03:00
|
Филадельфия – Вашингтон
|4 : 3 Б
|15.12
|03:00
|
Детройт – Каролина
|1 : 2
|15.12
|03:00
|
Торонто – Коламбус
|5 : 6 ОТ
|15.12
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|4 : 2
|15.12
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|3 : 2 Б
|15.12
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|4 : 7
|15.12
|06:00
|
Сиэтл – Чикаго
|7 : 1
|15.12
|06:00
|
Ванкувер – Флорида
|4 : 0
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|50
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|30
|42
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|29
|41
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|30
|22
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|30
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|14
|1.87
|
|
Кэм Тэлбот
Лос-Анджелес
|19
|2.02