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«Непростительный поступок». Легендарный Гашек снова требует дискриминации русских в НХЛ

Доминик Гашек снова требует дискриминации русских в НХЛ
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Доминик Гашек.
Фото Никита Успенский
Теперь проблема в матче НХЛ в Праге.

Вчера пресс-служба НХЛ объявила достаточно позитивную для европейской части аудитории новость — в следующем сезоне лига после двухлетнего ковидного перерыва вновь проведет в Европе четыре вынесенных матча в рамках проекта «NHL Global Series». Так, «Коламбус» сыграют с «Колорадо» на родине лучшего бомбардира «Блю Джекетс» Патрика Лайне в финском Тампере, а «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» приедут в Прагу, чтобы уважить многотысячную армию фанатов лидера «Шаркс» Томаша Гертла.

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Однако не успел пресс-релиз лиги разлететься по сети, как легендарный вратарь «Детройта» и сборной Чехии Доминик Гашек уже не первый раз за последние пару месяцев выступил с серией критических комментариев.

— Матч «Сан-Хосе» — «Нэшвилл» должен состояться в октябре в Праге. Если НХЛ, учитывая ситуацию, захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком.

Я бы сделал все возможное, чтобы этот матч не состоялся в нашей стране. Я обращусь к правительству Чехии, организаторам мероприятия, потенциальным партнерам и общественности. В том случае, если матч все-таки состоится, его должны проигнорировать как можно больше людей и осудить по всему миру. Верю, что НХЛ примет правильное решение, — написал 57-летний чех в своем аккаунте в Twitter.

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При этом за день до этого Доминатор, выступавший в сезоне-2010/11 за московский «Спартак», решил обратиться к российским спортсменам, лишенным права выступать на международных соревнованиях.

— Прежде всего, я хочу написать вам, что я восхищаюсь многими из вас за ваши прекрасные выступления, которые вы показываете и благодаря которым некоторые из вас достигли абсолютной вершины в своей профессии.

Однако на данный момент я считаю необходимым, чтобы вы все без исключения были отстранены от участия во всех мировых соревнованиях. Ваше участие и результаты в любом виде спорта также являются рекламой вашей страны и ее действий. Рекламой, которая достигает десятков миллиардов долларов в месяц. В любом случае, это намного превышает цену всех объявлений вместе взятых в Супербоуле, — отметил Гашек.

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И нетрудно догадаться, что все свои заявления двукратный обладатель Кубка Стэнли делает на фоне желания начать свою политическую карьеру, о котором еще пару лет назад писали чешские СМИ. Знаменитый вратарь действительно регулярно позволяет себе критиковать местное правительство. А в 2019-м он и вовсе принимал участие в демонстрации против действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша. Поэтому его попытки уколоть россиян вполне коррелируют с его президентскими амбициями, о которых он рассказывал в одном из интервью.

— Я люблю заниматься ответственными делами. Я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна, поэтому если выдвигаться на выборы, надо быть превосходим. Но президент должен обладать рядом других качеств, так что посмотрим, — на полном серьезе подтверждал Гашек свои намерения.

Кто вообще может выйти из россиян может выйти на пражский лед? Как минимум, нападающие Александр Барабанов и Яков Тренин, которые наверняка получат новые контракты от «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» соответственно. Восстановиться к вынесенным матчам должен защитник «Акул» Николай Кныжов, пропустивший весь сезон из-за неудачной операции по удалению грыжи. Ну и не забывайте о голкипере Ярославе Аскарове, который совсем скоро уедет в Теннесси и вполне может сходу стать бэкапом Юсе Сароса в «Предаторз».

Но в чем конкретно провинились абсолютно аполитичные хоккеисты, чех не поясняет. Да и дискутировать с кем-то на эту тему, как и приводить адекватную аргументацию, он явно не собирается.

Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 78 50 28 108
2 Рейнджерс 78 51 27 108
3 Питтсбург 78 44 34 99
4 Вашингтон 77 43 34 97
5 Айлендерс 77 35 42 80
6 Коламбус 77 35 42 76
7 Нью-Джерси 77 27 50 61
8 Филадельфия 78 24 54 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 77 56 21 118
2 Торонто 78 51 27 108
3 Тампа-Бэй 77 47 30 102
4 Бостон 77 47 30 99
5 Баффало 79 30 49 71
6 Детройт 78 30 48 70
7 Оттава 77 29 48 65
8 Монреаль 78 20 58 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 77 55 22 116
2 Миннесота 77 49 28 105
3 Сент-Луис 78 47 31 105
4 Нэшвилл 77 44 33 93
5 Даллас 78 43 35 91
6 Виннипег 78 35 43 81
7 Чикаго 78 26 52 63
8 Аризона 77 22 55 50
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 78 48 30 106
2 Эдмонтон 77 45 32 96
3 Лос-Анджелес 79 42 37 94
4 Вегас 78 42 36 89
5 Ванкувер 78 38 40 87
6 Анахайм 78 30 48 74
7 Сан-Хосе 77 30 47 72
8 Сиэтл 76 26 50 58
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Коламбус – Оттава
 - : -
23.04 03:00
Миннесота – Сиэтл
 - : -
23.04 04:00
Эдмонтон – Колорадо
 - : -
23.04 05:30
Аризона – Вашингтон
 - : -
23.04 19:30
Баффало – Айлендерс
- : -
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Детройт – Питтсбург
 - : -
23.04 19:30
Нью-Джерси – Каролина
 - : -
23.04 22:00
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Торонто

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