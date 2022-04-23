«Непростительный поступок». Легендарный Гашек снова требует дискриминации русских в НХЛ

Теперь проблема в матче НХЛ в Праге.

Вчера пресс-служба НХЛ объявила достаточно позитивную для европейской части аудитории новость — в следующем сезоне лига после двухлетнего ковидного перерыва вновь проведет в Европе четыре вынесенных матча в рамках проекта «NHL Global Series». Так, «Коламбус» сыграют с «Колорадо» на родине лучшего бомбардира «Блю Джекетс» Патрика Лайне в финском Тампере, а «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» приедут в Прагу, чтобы уважить многотысячную армию фанатов лидера «Шаркс» Томаша Гертла.

Однако не успел пресс-релиз лиги разлететься по сети, как легендарный вратарь «Детройта» и сборной Чехии Доминик Гашек уже не первый раз за последние пару месяцев выступил с серией критических комментариев.

— Матч «Сан-Хосе» — «Нэшвилл» должен состояться в октябре в Праге. Если НХЛ, учитывая ситуацию, захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком.

Я бы сделал все возможное, чтобы этот матч не состоялся в нашей стране. Я обращусь к правительству Чехии, организаторам мероприятия, потенциальным партнерам и общественности. В том случае, если матч все-таки состоится, его должны проигнорировать как можно больше людей и осудить по всему миру. Верю, что НХЛ примет правильное решение, — написал 57-летний чех в своем аккаунте в Twitter.

При этом за день до этого Доминатор, выступавший в сезоне-2010/11 за московский «Спартак», решил обратиться к российским спортсменам, лишенным права выступать на международных соревнованиях.

— Прежде всего, я хочу написать вам, что я восхищаюсь многими из вас за ваши прекрасные выступления, которые вы показываете и благодаря которым некоторые из вас достигли абсолютной вершины в своей профессии.

Однако на данный момент я считаю необходимым, чтобы вы все без исключения были отстранены от участия во всех мировых соревнованиях. Ваше участие и результаты в любом виде спорта также являются рекламой вашей страны и ее действий. Рекламой, которая достигает десятков миллиардов долларов в месяц. В любом случае, это намного превышает цену всех объявлений вместе взятых в Супербоуле, — отметил Гашек.

И нетрудно догадаться, что все свои заявления двукратный обладатель Кубка Стэнли делает на фоне желания начать свою политическую карьеру, о котором еще пару лет назад писали чешские СМИ. Знаменитый вратарь действительно регулярно позволяет себе критиковать местное правительство. А в 2019-м он и вовсе принимал участие в демонстрации против действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша. Поэтому его попытки уколоть россиян вполне коррелируют с его президентскими амбициями, о которых он рассказывал в одном из интервью.

— Я люблю заниматься ответственными делами. Я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна, поэтому если выдвигаться на выборы, надо быть превосходим. Но президент должен обладать рядом других качеств, так что посмотрим, — на полном серьезе подтверждал Гашек свои намерения.

Кто вообще может выйти из россиян может выйти на пражский лед? Как минимум, нападающие Александр Барабанов и Яков Тренин, которые наверняка получат новые контракты от «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» соответственно. Восстановиться к вынесенным матчам должен защитник «Акул» Николай Кныжов, пропустивший весь сезон из-за неудачной операции по удалению грыжи. Ну и не забывайте о голкипере Ярославе Аскарове, который совсем скоро уедет в Теннесси и вполне может сходу стать бэкапом Юсе Сароса в «Предаторз».

Но в чем конкретно провинились абсолютно аполитичные хоккеисты, чех не поясняет. Да и дискутировать с кем-то на эту тему, как и приводить адекватную аргументацию, он явно не собирается.