«Непростительный поступок». Легендарный Гашек снова требует дискриминации русских в НХЛ
Вчера пресс-служба НХЛ объявила достаточно позитивную для европейской части аудитории новость — в следующем сезоне лига после двухлетнего ковидного перерыва вновь проведет в Европе четыре вынесенных матча в рамках проекта «NHL Global Series». Так, «Коламбус» сыграют с «Колорадо» на родине лучшего бомбардира «Блю Джекетс» Патрика Лайне в финском Тампере, а «Нэшвилл» и «Сан-Хосе» приедут в Прагу, чтобы уважить многотысячную армию фанатов лидера «Шаркс» Томаша Гертла.
Однако не успел пресс-релиз лиги разлететься по сети, как легендарный вратарь «Детройта» и сборной Чехии Доминик Гашек уже не первый раз за последние пару месяцев выступил с серией критических комментариев.
— Матч «Сан-Хосе» — «Нэшвилл» должен состояться в октябре в Праге. Если НХЛ, учитывая ситуацию, захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком.
Я бы сделал все возможное, чтобы этот матч не состоялся в нашей стране. Я обращусь к правительству Чехии, организаторам мероприятия, потенциальным партнерам и общественности. В том случае, если матч все-таки состоится, его должны проигнорировать как можно больше людей и осудить по всему миру. Верю, что НХЛ примет правильное решение, — написал 57-летний чех в своем аккаунте в Twitter.
При этом за день до этого Доминатор, выступавший в сезоне-2010/11 за московский «Спартак», решил обратиться к российским спортсменам, лишенным права выступать на международных соревнованиях.
— Прежде всего, я хочу написать вам, что я восхищаюсь многими из вас за ваши прекрасные выступления, которые вы показываете и благодаря которым некоторые из вас достигли абсолютной вершины в своей профессии.
Однако на данный момент я считаю необходимым, чтобы вы все без исключения были отстранены от участия во всех мировых соревнованиях. Ваше участие и результаты в любом виде спорта также являются рекламой вашей страны и ее действий. Рекламой, которая достигает десятков миллиардов долларов в месяц. В любом случае, это намного превышает цену всех объявлений вместе взятых в Супербоуле, — отметил Гашек.
И нетрудно догадаться, что все свои заявления двукратный обладатель Кубка Стэнли делает на фоне желания начать свою политическую карьеру, о котором еще пару лет назад писали чешские СМИ. Знаменитый вратарь действительно регулярно позволяет себе критиковать местное правительство. А в 2019-м он и вовсе принимал участие в демонстрации против действующего премьер-министра страны Андрея Бабиша. Поэтому его попытки уколоть россиян вполне коррелируют с его президентскими амбициями, о которых он рассказывал в одном из интервью.
— Я люблю заниматься ответственными делами. Я не сомневаюсь, что должность президента очень ответственна, поэтому если выдвигаться на выборы, надо быть превосходим. Но президент должен обладать рядом других качеств, так что посмотрим, — на полном серьезе подтверждал Гашек свои намерения.
Кто вообще может выйти из россиян может выйти на пражский лед? Как минимум, нападающие Александр Барабанов и Яков Тренин, которые наверняка получат новые контракты от «Сан-Хосе» и «Нэшвилла» соответственно. Восстановиться к вынесенным матчам должен защитник «Акул» Николай Кныжов, пропустивший весь сезон из-за неудачной операции по удалению грыжи. Ну и не забывайте о голкипере Ярославе Аскарове, который совсем скоро уедет в Теннесси и вполне может сходу стать бэкапом Юсе Сароса в «Предаторз».
Но в чем конкретно провинились абсолютно аполитичные хоккеисты, чех не поясняет. Да и дискутировать с кем-то на эту тему, как и приводить адекватную аргументацию, он явно не собирается.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|78
|50
|28
|108
|2
|Рейнджерс
|78
|51
|27
|108
|3
|Питтсбург
|78
|44
|34
|99
|4
|Вашингтон
|77
|43
|34
|97
|5
|Айлендерс
|77
|35
|42
|80
|6
|Коламбус
|77
|35
|42
|76
|7
|Нью-Джерси
|77
|27
|50
|61
|8
|Филадельфия
|78
|24
|54
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|77
|56
|21
|118
|2
|Торонто
|78
|51
|27
|108
|3
|Тампа-Бэй
|77
|47
|30
|102
|4
|Бостон
|77
|47
|30
|99
|5
|Баффало
|79
|30
|49
|71
|6
|Детройт
|78
|30
|48
|70
|7
|Оттава
|77
|29
|48
|65
|8
|Монреаль
|78
|20
|58
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|77
|55
|22
|116
|2
|Миннесота
|77
|49
|28
|105
|3
|Сент-Луис
|78
|47
|31
|105
|4
|Нэшвилл
|77
|44
|33
|93
|5
|Даллас
|78
|43
|35
|91
|6
|Виннипег
|78
|35
|43
|81
|7
|Чикаго
|78
|26
|52
|63
|8
|Аризона
|77
|22
|55
|50
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|78
|48
|30
|106
|2
|Эдмонтон
|77
|45
|32
|96
|3
|Лос-Анджелес
|79
|42
|37
|94
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|89
|5
|Ванкувер
|78
|38
|40
|87
|6
|Анахайм
|78
|30
|48
|74
|7
|Сан-Хосе
|77
|30
|47
|72
|8
|Сиэтл
|76
|26
|50
|58
|23.04
|02:00
|
Коламбус – Оттава
|- : -
|23.04
|03:00
|
Миннесота – Сиэтл
|- : -
|23.04
|04:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|23.04
|05:30
|
Аризона – Вашингтон
|- : -
|23.04
|19:30
|
Баффало – Айлендерс
|- : -
|23.04
|19:30
|
Детройт – Питтсбург
|- : -
|23.04
|19:30
|
Нью-Джерси – Каролина
|- : -
|23.04
|22:00
|
Бостон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|76
|113
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|77
|113
|
|
Джонни Годро
Калгари
|78
|109
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|70
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|76
|54
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|78
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|51
|2.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19