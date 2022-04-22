«Сочту это непростительным поступком». Гашек призвал НХЛ не привозить российских игроков на выставочные матчи в Праге

Гашек снова призвал НХЛ применить санкции к российским игрокам

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек призвал НХЛ не допускать российских игроков к участию в матче между «Сан-Хосе» и «Нэшвиллом», который должен пройти в октябре в Чехии.

«Если НХЛ захочет допустить к участию в этом матче любого российского игрока, я сочту это непростительным поступком», — написал Гашек в Twitter.

Команды дважды встретятся друг с другом 7 и 8 октября в рамках стартовых встреч нового сезона НХЛ.

Ранее Гашек призывал НХЛ отказаться от контрактов с российскими хоккеистами из-за событий на Украине.