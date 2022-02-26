Гашек наехал на Овечкина и призвал выгнать русских из НХЛ. К счастью, до такого сумасшествия не дойдет
Доминик Гашек всплыл из временного забвения в ярком стиле. Однако предложение легендарного вратаря изгнать всех российских игроков из НХЛ только на первый взгляд кажется бредом человека, свихнувшегося на почве русофобии. За эмоциональным заявлением есть и рациональный расчет.
Доминатор для человека, отдавшего четыре десятилетия спорту, очень хорошо развит интеллектуально. Он еще во времена Чехословакии получил высшее образование, изучая историю и чешский язык. Гашек даже провел несколько уроков в качестве учителя в обычной школе, получая педагогическую практику, хотя на тот момент уже был всемирно известным вратарем. Несколько лет назад он дал интервью и честно признался в том, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Чехии. Срок полномочий действующего главы государства Милоша Земана истекает в 2023 году.
Очевидно, что острая реакция бывшего хоккеиста связана с актуальной политической повесткой. Необходимо зарабатывать очки на будущее. «Прыжок» в социальных сетях на самого узнаваемого хоккеиста мира Александра Овечкина — лучший способ привлечь к себе внимание как в Европе, так и в Северной Америке. Огромное давление на российский спорт по всем фронтам — обычное дело в последние дни.
В этом плане Гашек не сделал ничего особенного. Удивил только основной посыл его реплики. Сложно представить, что выступление или отъезд из НХЛ, допустим, Александра Барабанова может каким-то образом повлиять на мировые политические процессы.
У России забрали финал Лиги чемпионов. Под вопросом право на проведение еще нескольких турниров. Нет ясности с участием россиян в различных крупных соревнованиях. К сожалению, это объективная реальность сегодняшнего дня. Но понять, каким образом в позитивном ключе на Западе могут обставить изгнание российских хоккеистов из Северной Америки, нельзя.
НХЛ руководят очень циничные люди. Гробить свой бизнес в угоду большой политики они не позволят. Интересы корпорации — на первом месте. Гипотетическое расторжение многомиллионных контрактов — это не только финансовые потери в текущем моменте. Например, без Андрея Василевского и Никиты Кучерова «Тампа» превратится в середняка. «Рейнджерс», лишившись Артемия Панарина и Игоря Шестеркина, рухнет еще ниже. Про «Вашингтон» и Овечкина добавлять нечего — все и так понятно.
Возможно, теперь при прочих равных клубы НХЛ предпочтут задрафтовать хоккеиста или подписать свободного агента из Швеции. Но если россиянин перспективнее, талантливее или обойдется дешевле, то зачем что-то придумывать? Гашек выполнил задачу лишний раз себя пропиарить. Но это явно не призыв к действию, которого стоит опасаться.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|51
|36
|15
|76
|2
|Рейнджерс
|51
|33
|18
|71
|3
|Питтсбург
|53
|31
|22
|70
|4
|Вашингтон
|53
|28
|25
|65
|5
|Коламбус
|52
|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
|47
|19
|28
|46
|7
|Нью-Джерси
|52
|18
|34
|41
|8
|Филадельфия
|51
|15
|36
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|52
|35
|17
|75
|2
|Тампа-Бэй
|50
|33
|17
|72
|3
|Торонто
|51
|33
|18
|70
|4
|Бостон
|51
|30
|21
|64
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
|Оттава
|50
|19
|31
|43
|7
|Баффало
|53
|16
|37
|40
|8
|Монреаль
|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|52
|38
|14
|80
|2
|Сент-Луис
|51
|31
|20
|68
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|52
|30
|22
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|53
|19
|34
|46
|8
|Аризона
|52
|14
|38
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|50
|30
|20
|66
|2
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|63
|3
|Вегас
|52
|29
|23
|62
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|54
|25
|29
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|51
|23
|28
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|26.02
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 0
|26.02
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|5 : 3
|26.02
|04:30
|
Чикаго – Нью-Джерси
|8 : 5
|26.02
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|6 : 3
|26.02
|05:30
|
Аризона – Вегас
|3 : 1
|26.02
|06:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|1 : 4
|26.02
|20:30
|
Филадельфия – Вашингтон
|- : -
|26.02
|20:30
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|26.02
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|52
|74
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|51
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|33
|1.98
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|40
|2.07