Гашек наехал на Овечкина и призвал выгнать русских из НХЛ. К счастью, до такого сумасшествия не дойдет

Легендарный чех хочет стать президентом своей страны и зарабатывает политические очки.

Доминик Гашек всплыл из временного забвения в ярком стиле. Однако предложение легендарного вратаря изгнать всех российских игроков из НХЛ только на первый взгляд кажется бредом человека, свихнувшегося на почве русофобии. За эмоциональным заявлением есть и рациональный расчет.

Доминатор для человека, отдавшего четыре десятилетия спорту, очень хорошо развит интеллектуально. Он еще во времена Чехословакии получил высшее образование, изучая историю и чешский язык. Гашек даже провел несколько уроков в качестве учителя в обычной школе, получая педагогическую практику, хотя на тот момент уже был всемирно известным вратарем. Несколько лет назад он дал интервью и честно признался в том, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Чехии. Срок полномочий действующего главы государства Милоша Земана истекает в 2023 году.

Очевидно, что острая реакция бывшего хоккеиста связана с актуальной политической повесткой. Необходимо зарабатывать очки на будущее. «Прыжок» в социальных сетях на самого узнаваемого хоккеиста мира Александра Овечкина — лучший способ привлечь к себе внимание как в Европе, так и в Северной Америке. Огромное давление на российский спорт по всем фронтам — обычное дело в последние дни.

В этом плане Гашек не сделал ничего особенного. Удивил только основной посыл его реплики. Сложно представить, что выступление или отъезд из НХЛ, допустим, Александра Барабанова может каким-то образом повлиять на мировые политические процессы.

У России забрали финал Лиги чемпионов. Под вопросом право на проведение еще нескольких турниров. Нет ясности с участием россиян в различных крупных соревнованиях. К сожалению, это объективная реальность сегодняшнего дня. Но понять, каким образом в позитивном ключе на Западе могут обставить изгнание российских хоккеистов из Северной Америки, нельзя.

НХЛ руководят очень циничные люди. Гробить свой бизнес в угоду большой политики они не позволят. Интересы корпорации — на первом месте. Гипотетическое расторжение многомиллионных контрактов — это не только финансовые потери в текущем моменте. Например, без Андрея Василевского и Никиты Кучерова «Тампа» превратится в середняка. «Рейнджерс», лишившись Артемия Панарина и Игоря Шестеркина, рухнет еще ниже. Про «Вашингтон» и Овечкина добавлять нечего — все и так понятно.

Возможно, теперь при прочих равных клубы НХЛ предпочтут задрафтовать хоккеиста или подписать свободного агента из Швеции. Но если россиянин перспективнее, талантливее или обойдется дешевле, то зачем что-то придумывать? Гашек выполнил задачу лишний раз себя пропиарить. Но это явно не призыв к действию, которого стоит опасаться.