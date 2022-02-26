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Гашек наехал на Овечкина и призвал выгнать русских из НХЛ. К счастью, до такого сумасшествия не дойдет

Гашек потребовал от НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов
Михаил Зислис
Обозреватель
Доминик Гашек.
Фото Global Look Press
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
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Легендарный чех хочет стать президентом своей страны и зарабатывает политические очки.

Доминик Гашек всплыл из временного забвения в ярком стиле. Однако предложение легендарного вратаря изгнать всех российских игроков из НХЛ только на первый взгляд кажется бредом человека, свихнувшегося на почве русофобии. За эмоциональным заявлением есть и рациональный расчет.

Александр Овечкин. Гашек потребовал от НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов

Доминатор для человека, отдавшего четыре десятилетия спорту, очень хорошо развит интеллектуально. Он еще во времена Чехословакии получил высшее образование, изучая историю и чешский язык. Гашек даже провел несколько уроков в качестве учителя в обычной школе, получая педагогическую практику, хотя на тот момент уже был всемирно известным вратарем. Несколько лет назад он дал интервью и честно признался в том, что не исключает выдвижения своей кандидатуры на пост президента Чехии. Срок полномочий действующего главы государства Милоша Земана истекает в 2023 году.

Очевидно, что острая реакция бывшего хоккеиста связана с актуальной политической повесткой. Необходимо зарабатывать очки на будущее. «Прыжок» в социальных сетях на самого узнаваемого хоккеиста мира Александра Овечкина — лучший способ привлечь к себе внимание как в Европе, так и в Северной Америке. Огромное давление на российский спорт по всем фронтам — обычное дело в последние дни.

Александр Овечкин. Американцы раскритиковали своих журналистов за вопросы Овечкину о ситуации на Украине

В этом плане Гашек не сделал ничего особенного. Удивил только основной посыл его реплики. Сложно представить, что выступление или отъезд из НХЛ, допустим, Александра Барабанова может каким-то образом повлиять на мировые политические процессы.

У России забрали финал Лиги чемпионов. Под вопросом право на проведение еще нескольких турниров. Нет ясности с участием россиян в различных крупных соревнованиях. К сожалению, это объективная реальность сегодняшнего дня. Но понять, каким образом в позитивном ключе на Западе могут обставить изгнание российских хоккеистов из Северной Америки, нельзя.

НХЛ руководят очень циничные люди. Гробить свой бизнес в угоду большой политики они не позволят. Интересы корпорации — на первом месте. Гипотетическое расторжение многомиллионных контрактов — это не только финансовые потери в текущем моменте. Например, без Андрея Василевского и Никиты Кучерова «Тампа» превратится в середняка. «Рейнджерс», лишившись Артемия Панарина и Игоря Шестеркина, рухнет еще ниже. Про «Вашингтон» и Овечкина добавлять нечего — все и так понятно.

Возможно, теперь при прочих равных клубы НХЛ предпочтут задрафтовать хоккеиста или подписать свободного агента из Швеции. Но если россиянин перспективнее, талантливее или обойдется дешевле, то зачем что-то придумывать? Гашек выполнил задачу лишний раз себя пропиарить. Но это явно не призыв к действию, которого стоит опасаться.

Александр Овечкин. Фото Getty Images
Александр Овечкин.
Фото Getty Images
Александр Овечкин
Доминик Гашек
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 36 15 76
2 Рейнджерс 51 33 18 71
3 Питтсбург 53 31 22 70
4 Вашингтон 53 28 25 65
5 Коламбус 52 27 25 55
6 Айлендерс 47 19 28 46
7 Нью-Джерси 52 18 34 41
8 Филадельфия 51 15 36 40
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 52 35 17 75
2 Тампа-Бэй 50 33 17 72
3 Торонто 51 33 18 70
4 Бостон 51 30 21 64
5 Детройт 52 23 29 52
6 Оттава 50 19 31 43
7 Баффало 53 16 37 40
8 Монреаль 52 12 40 31
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 52 38 14 80
2 Сент-Луис 51 31 20 68
3 Миннесота 49 31 18 65
4 Нэшвилл 52 30 22 64
5 Даллас 51 28 23 59
6 Виннипег 52 22 30 53
7 Чикаго 53 19 34 46
8 Аризона 52 14 38 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 50 30 20 66
2 Лос-Анджелес 52 28 24 63
3 Вегас 52 29 23 62
4 Эдмонтон 51 28 23 59
5 Анахайм 54 25 29 59
6 Ванкувер 53 25 28 56
7 Сан-Хосе 51 23 28 52
8 Сиэтл 54 16 38 37
Результаты / календарь
16.02
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18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
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1.03
2.03
3.03
26.02 03:00
Каролина – Коламбус
 4 : 0
26.02 04:00
Сент-Луис – Баффало
 5 : 3
26.02 04:30
Чикаго – Нью-Джерси
 8 : 5
26.02 05:00
Колорадо – Виннипег
 6 : 3
26.02 05:30
Аризона – Вегас
 3 : 1
26.02 06:00
Анахайм – Лос-Анджелес
 1 : 4
26.02 20:30
Филадельфия – Вашингтон
 - : -
26.02 20:30
Флорида – Эдмонтон
 - : -
26.02 23:00
Питтсбург – Рейнджерс
- : -
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 52 74
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 73
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 73
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 48 36
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 51 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 51 34
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 33 1.98
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 20 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 40 2.07
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