Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить
Выбор хоккеистов на Матч звезд НХЛ проходит в два этапа. На первом по одному игроку из каждой команды приглашает отдел хоккейных операций лиги. Который включил в состав шесть россиян. В Санрайз прилетят: человек-рекорд Александр Овечкин, гордость «Миннесоты» Кирилл Капризов, действующий обладатель «Везина Трофи» Игорь Шестеркин, лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, двукратный обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров и молодая звезда «Каролины» Андрей Свечников. Второй шаг сделали болельщики. Фанаты отобрали еще 12 игроков, среди которых три россиянина.
Артемий Панарин за семь лет в НХЛ не доехал до Матча звезд. Хотя нападающий зажигал в «Чикаго» и «Коламбусе», а в 2019 году стал фронтменом «Рейнджерс». Поездкам на «Олл старз» мешали разные обстоятельства. Панарин мог устроить шоу на празднике в Сент-Луисе в 2020 году, но пропустил мероприятие из-за травмы верхней части тела. Россиянина заменил одноклубник Крис Крайдер. За последние сезоны Артемий вжился в роль одной из главных звезд лиги. И было бы несправедливо, если бы нападающий так и не попал на «Олл старз». В 2023 году болельщики исправили вопиющую несправедливость. Панарин вошел в состав Столичного дивизиона, куда ранее лига выбрала Овечкина, Свечникова и Шестеркина.
Фанаты выписали путевки на звездный уик-энд и двум другим россиянам. В Санрайз попали Андрей Василевский и Илья Сорокин. Три наших голкипера сыграют на Матче звезд. Вот вам еще одно подтверждение доминирования российской вратарской школы в мире. Для голтендера «Тампы» нынешний Матч звезд станет уже четвертым в карьере. В то время как прогрессирующий Сорокин, которого небезосновательно относят к претендентам на «Везину», впервые сыграет на празднике лучших хоккеистов лиги, как и Шестеркин. Илья и Игорь участвовали вместе на Матче звезд КХЛ, а теперь повторят достижение в НХЛ.
Нынешний звездный уик-энд может войти в историю не только из-за выбора Панарина. Лига и болельщики включили в составы девять россиян. Под вопросом участие в Матче звезд Владимира Тарасенко. Форвард «Блюз» травмировал кисть, пытаясь заблокировать бросок, и не играл с 1 января. На днях главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что Тарасенко может вернуться в состав на этой неделе. Новосибирец тренировался с командой и даже бросал по воротам. Что с особенностью травмы Владимира — позитивный знак. Если Тарасенко, как и остальные выбранные хоккеисты, прилетит в Санрайз, то наши парни могут переписать рекорд НХЛ.
Никогда прежде на Матчах звезд не собиралось больше восьми россиян. Рекорд установлен в 1998 году, когда встречались сборные Северной Америки и остального мира. За команду «легионеров» сыграли Павел Буре, Сергей Зубов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Игорь Кравчук, Дмитрий Миронов, а в воротах отдувался за всех Николай Хабибулин. Рекорд нового столетия принадлежит «Олл старз» — 2008 — на рубеже эпох талантливых поколений россиян. В Атланте собрались семь русских игроков: Овечкин, Гончар, Дацюк, Ковальчук, Малкин, Набоков и Андрей Марков.
Участие в Матче звезд — нечто большее, чем шанс отвлечься от сезонной рутины и развлечь собравшихся фанатов. Попадание на «Олл старз» соответствует признанию в лиге, добавляет игрокам статусности и узнаваемости. Как знак того, что хоккеист состоялся как звезда сильнейшего чемпионата планеты. Девять россиян на «Олл старз» — 2023 — не только потенциальный внутренний рекорд, но и лучший результат среди европейских стран. Все это подтверждает значимость наших хоккеистов для НХЛ. Представить Матч звезд без русских просто невозможно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
|Филадельфия
|46
|19
|27
|45
|8
|Коламбус
|45
|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|46
|28
|18
|63
|3
|Тампа-Бэй
|44
|29
|15
|59
|4
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|5
|Баффало
|44
|22
|22
|47
|6
|Детройт
|44
|19
|25
|46
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|2
|Виннипег
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|5 : 3
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|2 : 3
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|4 : 3 ОТ
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|0 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|65
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|44
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17