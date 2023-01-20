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Сегодня, 18:30

Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Артемий Панарин, Александр Овечкин, Никита Кучеров.
Девять наших игроков приглашены на Матч звезд НХЛ.

Выбор хоккеистов на Матч звезд НХЛ проходит в два этапа. На первом по одному игроку из каждой команды приглашает отдел хоккейных операций лиги. Который включил в состав шесть россиян. В Санрайз прилетят: человек-рекорд Александр Овечкин, гордость «Миннесоты» Кирилл Капризов, действующий обладатель «Везина Трофи» Игорь Шестеркин, лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, двукратный обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров и молодая звезда «Каролины» Андрей Свечников. Второй шаг сделали болельщики. Фанаты отобрали еще 12 игроков, среди которых три россиянина.

Артемий Панарин за семь лет в НХЛ не доехал до Матча звезд. Хотя нападающий зажигал в «Чикаго» и «Коламбусе», а в 2019 году стал фронтменом «Рейнджерс». Поездкам на «Олл старз» мешали разные обстоятельства. Панарин мог устроить шоу на празднике в Сент-Луисе в 2020 году, но пропустил мероприятие из-за травмы верхней части тела. Россиянина заменил одноклубник Крис Крайдер. За последние сезоны Артемий вжился в роль одной из главных звезд лиги. И было бы несправедливо, если бы нападающий так и не попал на «Олл старз». В 2023 году болельщики исправили вопиющую несправедливость. Панарин вошел в состав Столичного дивизиона, куда ранее лига выбрала Овечкина, Свечникова и Шестеркина.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Фанаты выписали путевки на звездный уик-энд и двум другим россиянам. В Санрайз попали Андрей Василевский и Илья Сорокин. Три наших голкипера сыграют на Матче звезд. Вот вам еще одно подтверждение доминирования российской вратарской школы в мире. Для голтендера «Тампы» нынешний Матч звезд станет уже четвертым в карьере. В то время как прогрессирующий Сорокин, которого небезосновательно относят к претендентам на «Везину», впервые сыграет на празднике лучших хоккеистов лиги, как и Шестеркин. Илья и Игорь участвовали вместе на Матче звезд КХЛ, а теперь повторят достижение в НХЛ.

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Нынешний звездный уик-энд может войти в историю не только из-за выбора Панарина. Лига и болельщики включили в составы девять россиян. Под вопросом участие в Матче звезд Владимира Тарасенко. Форвард «Блюз» травмировал кисть, пытаясь заблокировать бросок, и не играл с 1 января. На днях главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что Тарасенко может вернуться в состав на этой неделе. Новосибирец тренировался с командой и даже бросал по воротам. Что с особенностью травмы Владимира — позитивный знак. Если Тарасенко, как и остальные выбранные хоккеисты, прилетит в Санрайз, то наши парни могут переписать рекорд НХЛ.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports
Андрей Василевский.
Фото USA Today Sports

Никогда прежде на Матчах звезд не собиралось больше восьми россиян. Рекорд установлен в 1998 году, когда встречались сборные Северной Америки и остального мира. За команду «легионеров» сыграли Павел Буре, Сергей Зубов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Игорь Кравчук, Дмитрий Миронов, а в воротах отдувался за всех Николай Хабибулин. Рекорд нового столетия принадлежит «Олл старз» — 2008 — на рубеже эпох талантливых поколений россиян. В Атланте собрались семь русских игроков: Овечкин, Гончар, Дацюк, Ковальчук, Малкин, Набоков и Андрей Марков.

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Участие в Матче звезд — нечто большее, чем шанс отвлечься от сезонной рутины и развлечь собравшихся фанатов. Попадание на «Олл старз» соответствует признанию в лиге, добавляет игрокам статусности и узнаваемости. Как знак того, что хоккеист состоялся как звезда сильнейшего чемпионата планеты. Девять россиян на «Олл старз» — 2023 — не только потенциальный внутренний рекорд, но и лучший результат среди европейских стран. Все это подтверждает значимость наших хоккеистов для НХЛ. Представить Матч звезд без русских просто невозможно.

Участники Матча звезд НХЛ-2023 по странам. Фото "СЭ"
Александр Овечкин
Андрей Василевский (хоккей)
Андрей Свечников
Артемий Панарин
Владимир Тарасенко (хоккей)
Игорь Шестеркин
Илья Сорокин
Кирилл Капризов
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 45 28 17 64
2 Нью-Джерси 45 29 16 62
3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 44 22 22 51
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 44 20 24 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 47 27 20 61
2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
3 Лос-Анджелес 47 25 22 56
4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
7 Сан-Хосе 46 14 32 37
8 Анахайм 46 13 33 31
Результаты / календарь
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
18.01
19.01
20.01
21.01
22.01
23.01
24.01
25.01
20.01 03:00
Каролина – Миннесота
 5 : 2
20.01 03:00
Коламбус – Анахайм
 3 : 5
20.01 03:00
Монреаль – Флорида
 2 : 6
20.01 03:00
Рейнджерс – Бостон
 1 : 3
20.01 03:00
Торонто – Виннипег
 4 : 1
20.01 03:00
Филадельфия – Чикаго
 1 : 4
20.01 03:30
Баффало – Айлендерс
3 : 2 ОТ
20.01 04:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 5 : 2
20.01 05:00
Аризона – Вашингтон
 0 : 4
20.01 05:00
Эдмонтон – Тампа-Бэй
 5 : 3
20.01 06:00
Вегас – Детройт
 2 : 3
20.01 06:00
Сиэтл – Нью-Джерси
 4 : 3 ОТ
20.01 06:30
Лос-Анджелес – Даллас
 0 : 4
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 86
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 45 72
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 44 65
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 39
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 45 35
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

44 32
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 29 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

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Илья Самсонов

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