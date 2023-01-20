Русский рекорд НХЛ держится 25 лет. Но сейчас его могут побить

Девять наших игроков приглашены на Матч звезд НХЛ.

Выбор хоккеистов на Матч звезд НХЛ проходит в два этапа. На первом по одному игроку из каждой команды приглашает отдел хоккейных операций лиги. Который включил в состав шесть россиян. В Санрайз прилетят: человек-рекорд Александр Овечкин, гордость «Миннесоты» Кирилл Капризов, действующий обладатель «Везина Трофи» Игорь Шестеркин, лидер «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко, двукратный обладатель Кубка Стэнли Никита Кучеров и молодая звезда «Каролины» Андрей Свечников. Второй шаг сделали болельщики. Фанаты отобрали еще 12 игроков, среди которых три россиянина.

Артемий Панарин за семь лет в НХЛ не доехал до Матча звезд. Хотя нападающий зажигал в «Чикаго» и «Коламбусе», а в 2019 году стал фронтменом «Рейнджерс». Поездкам на «Олл старз» мешали разные обстоятельства. Панарин мог устроить шоу на празднике в Сент-Луисе в 2020 году, но пропустил мероприятие из-за травмы верхней части тела. Россиянина заменил одноклубник Крис Крайдер. За последние сезоны Артемий вжился в роль одной из главных звезд лиги. И было бы несправедливо, если бы нападающий так и не попал на «Олл старз». В 2023 году болельщики исправили вопиющую несправедливость. Панарин вошел в состав Столичного дивизиона, куда ранее лига выбрала Овечкина, Свечникова и Шестеркина.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Фанаты выписали путевки на звездный уик-энд и двум другим россиянам. В Санрайз попали Андрей Василевский и Илья Сорокин. Три наших голкипера сыграют на Матче звезд. Вот вам еще одно подтверждение доминирования российской вратарской школы в мире. Для голтендера «Тампы» нынешний Матч звезд станет уже четвертым в карьере. В то время как прогрессирующий Сорокин, которого небезосновательно относят к претендентам на «Везину», впервые сыграет на празднике лучших хоккеистов лиги, как и Шестеркин. Илья и Игорь участвовали вместе на Матче звезд КХЛ, а теперь повторят достижение в НХЛ.

Нынешний звездный уик-энд может войти в историю не только из-за выбора Панарина. Лига и болельщики включили в составы девять россиян. Под вопросом участие в Матче звезд Владимира Тарасенко. Форвард «Блюз» травмировал кисть, пытаясь заблокировать бросок, и не играл с 1 января. На днях главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Беруби заявил, что Тарасенко может вернуться в состав на этой неделе. Новосибирец тренировался с командой и даже бросал по воротам. Что с особенностью травмы Владимира — позитивный знак. Если Тарасенко, как и остальные выбранные хоккеисты, прилетит в Санрайз, то наши парни могут переписать рекорд НХЛ.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Никогда прежде на Матчах звезд не собиралось больше восьми россиян. Рекорд установлен в 1998 году, когда встречались сборные Северной Америки и остального мира. За команду «легионеров» сыграли Павел Буре, Сергей Зубов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов, Вячеслав Фетисов, Игорь Кравчук, Дмитрий Миронов, а в воротах отдувался за всех Николай Хабибулин. Рекорд нового столетия принадлежит «Олл старз» — 2008 — на рубеже эпох талантливых поколений россиян. В Атланте собрались семь русских игроков: Овечкин, Гончар, Дацюк, Ковальчук, Малкин, Набоков и Андрей Марков.

Участие в Матче звезд — нечто большее, чем шанс отвлечься от сезонной рутины и развлечь собравшихся фанатов. Попадание на «Олл старз» соответствует признанию в лиге, добавляет игрокам статусности и узнаваемости. Как знак того, что хоккеист состоялся как звезда сильнейшего чемпионата планеты. Девять россиян на «Олл старз» — 2023 — не только потенциальный внутренний рекорд, но и лучший результат среди европейских стран. Все это подтверждает значимость наших хоккеистов для НХЛ. Представить Матч звезд без русских просто невозможно.