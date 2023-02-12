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Сегодня, 04:10

Овечкин бил самого грязного игрока НХЛ. «Вашингтон» обыграл лучшую команду лиги

«Вашингтон» на выезде обыграл «Бостон»
Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин в матче с «Бостоном».
Фото USA Today Sports
Отдых сказался положительно.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Вашингтон» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Голы: Бэкстрем — 2 (бол., Юханссон, Орлов), 6:28 — 0:1. Хэтэуэй — 9, 31:40 — 0:2. Фолиньо — 8 (Клифтон, Холл), 36:34 — 1:2.
Вратари: Суэймен (58:28) — Кемпер.
Штраф: 12 — 12.
Броски: 28 (7+11+10) — 23 (9+4+10).
Наши: — - Кузнецов (15.39/0/0), Овечкин (18.00/2/0), Орлов (22.59/2/0).
11 февраля. Бостон. TD Garden.

«Бостон» — это лучшая атака и лучшая оборона лиги. Лучшее меньшинство. Поэтому в «Вашингтон» перед игрой мало кто верил. Но команда Александра Овечкина сумела удивить.

Счет открыл шведский ветеран Никлас Бэкстрем, который удачно сыграл на добивании.

Овечкин успешно пробовал себя в роли ассистента. Передача на Обе-Кюбеля на ход выглядела восхитительно, а канадец, мощно рванув за шайбой, был близок к голу. Но бросил неточно.

Кто бы мог подумать, что победу гостям принесет гол нападающего четвертой тройки Хэтэуэя? Но именно бросок Гарнета оказался неберущимся для бэкапа хозяев Свэймена.

«Бостон» отыграл одну шайбу, но большего добиться не смог. А Овечкин запомнился благодаря интересному моменту с участием самого грязного игрока лиги Брэда Маршана. Сначала Ови получил от него и тут же заработал обобдное удаление.

«Вашингтон» отдыхал 10 дней, и этот перерыв положительно сказался на команде. Уже сегодня предстоит игра с «Сан-Хосе», так что долго наслаждаться победой над лидером не придется.

Александр Овечкин
Дмитрий Орлов
Евгений Кузнецов (хоккей)
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Вашингтон Кэпиталз
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