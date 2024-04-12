Поражение, которое может перечеркнуть весь сезон.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Вашингтон» — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Бенсон — 10 (Скиннер, Кребс), 19:00 — 1:0. Так — 22 (Йокихарью, Томпсон), 32:37 — 2:0. Макмайкл — 18 (Пачиоретти, Карлсон), 34:36 — 2:1. Куинн — 8 (Клифтон, Гринуэй), 49:46 — 3:1. Козенс — 16 (п.в., Гринуэй, Йокихарью), 57:43 — 4:1. Уилсон — 18 (Карлсон, Овечкин), 59:00 — 4:2.

Вратари: Луукконен — Линдгрен (57:13 — 57:43, 58:03 — 59:00, 59:05).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 17 (5+6+6) — 24 (11+4+9).

Наши: — - Алексеев (21.21/2/0), Овечкин (17.21/3/-1).

12 апреля. Баффало. KeyBank Center. 15 454 зрителя.

В идеальном мире «Вашингтон» после трудовой и важнейшей победы над «Детройтом», позволившей ему вернуться в зону плей-офф, должен был лечь костьми и обыграть на выезде «Баффало» — наиболее слабого соперника из оставшихся в календаре регулярки. Но, как известно, нынешние «Кэпиталз», сродни комсомольцу из старого анекдота про гамак и противогаз, не могут обойтись без трудностей на пути к заветной цели. Сегодняшнее поражение вновь заставило фанатов «Кэпс» задаться вопросом: а нужен ли плей-офф этой команде?

А ведь начиналось для «Столичных» этой ночью все неплохо. Команда Спенсера Карбери вполне уверенно владела инициативой и перебрасывала хозяев в первом периоде. Однако стоило «Сэйбрз» провести первую вменяемую позиционную атаку и забить в раздевалку благодаря броску Джеффа Скиннера и подставлению от Зака Бенсона, как гости раскисли и упустили нить игры.

Во второй двадцатиминутке «Кэпс» и близко не были похожи на команду, которая жаждет попасть в плей-офф. Поэтому второй гол «Клинков» в исполнении Алекса Така, чей кистевой с ползоны не сумел заблокировать Коннор Макмайкл, стал вполне логичным результатом апатии и всеобщего уныния парней из столицы США.

К счастью для Овечкина и компании, уже через минуту Макмайкл сумел исправиться и забросить свою 18-ю шайбу в сезоне, замкнув на пятаке классный пас от проснувшегося Макса Пачиоретти и приободрив свою команду незадолго до второго перерыва.

Оказавшись прижатым к стенке, в третьем периоде «Вашингтон» вновь сумел нащупать игру в зоне атаки и вполне мог сравнивать, показав необходимые агрессию и желание. Вот только весь этот напор окончательно сбила шайба Джека Куинна — на 50-й минуте молодой канадец роскошно убрал со своего пути Ника Дженсена и с убойной позиции не оставил шансов Чарли Линдгрену.

Окончательно же приговорил гостей Дилан Казенс, поразивший пустые ворота за три минуты до сирены. Однако это не помешало «Кэпиталз» вновь поменять голкипера на шестого полевого и все-таки забросить вторую шайбу усилиями Тома Уилсона, отличившегося с передач Джона Карлсона и Александра Овечкина.

Причем этот ассист стал для российского снайпера 697-м в карьере и позволил выйти на чистое второе место в истории НХЛ среди россиян по количеству голевых передач — окончательно перекрытом оказалось достижение его бывшего одноклубника Сергея Федорова (696). Теперь впереди Ови по этому показателю лишь Евгений Малкин (796).

Хуже всего, что поражение от молодой команды из нижней части таблицы «Востока» случилось на фоне набранных очков всех трех прямых конкурентов. Пока «Столичные» мучались в Баффало, «Филадельфия» неожиданно разнесла в гостях «Рейнджерс», а «Питтсбург» обыграл «Детройт» в овертайме и вытеснил «Вашингтон» из зоны wild card, подарив «Ред Уингз» лишний балл.

Таблица зоны wild card на «Востоке»

Место Команда Матчи Побед в основное время Побед с учетом ОТ Очки 1 Тампа Бэй (х) 79 36 41 96 2 Питтсбург 79 31 35 86 3 Вашингтон 79 29 33 85 4 Детройт 79 27 36 85 5 Филадельфия 80 29 33 85

* х — команда гарантировала себе место в плей-офф

Хоронить «Кэпиталз», отстающих от «Пингвинз» всего на одно очко, по-прежнему рано. Гонка за плей-офф на «Востоке» еще не закончена. Однако впереди в соперниках у команды Карбери «Тампа» со сверхмотивированным Никитой Кучеровым и сражающимся за Президентский кубок «Бостон». Нужно ли говорить, кто будет фаворитом в этих двух встречах?