Большой переезд в НХЛ: «Аризона» покидает ужасную арену?
«Аризона» в последние годы по праву заслужила статус одной из худших франшиз в НХЛ. И дело даже не в удручающих результатах. Два года назад «Койотис» пришлось переехать на арену на 5000 зрителей — для сравнения, в КХЛ она не соответствовала бы регламенту. Для «Аризоны» сделали исключение, поскольку клуб взял на себя обязательство перед лигой построить себе 16-тысячный дом в новом месте.
Но получить землю под строительство и одобрение проекта можно было исключительно путем голосования городского совета и последующего за ним общественного референдума жителей Темпе. Но горожане проголосовали против строительства новой арены. Весь этот сезон «Аризона» продолжала мучить телезрителей картинкой с крошечной арены, но кажется, что мучениям пришел конец.
Как сообщает Daily Faceoff, НХЛ одновременно работает над двумя вариантами календаря на следующий сезон — на случай переезда клуба в Юту и на тот случай, если «Аризона» останется в штате и построит новую арену. Клуб надеется выиграть аукцион по покупке земли в северной части Финикса, торги намечены на июнь. При этом в покупке команды заинтересован бизнесмен Райан Смит, владеющий баскетбольным клубом «Юта Джаз». В таком случае «Койотис» могут переехать в Солт-Лейк-Сити.
При этом главный инсайдер лиги Эллиотт Фридман заявил, что переезд может быть оформлен в ближайшее время: «Последняя игра команды состоится дома против «Эдмонтона» в следующую среду. Один игрок «Аризоны» сообщил мне сегодня, что ходят слухи о «важной встрече», прежде чем все разойдутся на межсезонье. Лига направила совету управляющих записку, в которой указала на прогресс в переговорах по переезду команды в Юту, но несколько источников предупредили, что следует быть осторожными с какими-либо абсолютными заявлениями».
При этом мэр Скоттсдейла, на границе с которым владельцы намереваются приобрести участок для строительства арены, выступил против проекта «Аризоны». «Мы не приветствуем то, что застройщик-новичок хочет купить землю штата без какой-либо инфраструктуры на нашем пороге. Это нецелесообразно», — заявил Дэвид Ортега. Он также сообщил о том, что возможное строительство приведет к повышенной загруженности автомобильной трассы, и заявил, что Скоттсдейл категорически откажется предоставить свои водные ресурсы для этого проекта.
Интересно, насколько интересен будет в Юте хоккей для местной публики. Но уже сейчас понятно, что переезд будет для «Койотис» спасением. В штате Аризона места для команды явно не находится.
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|О
|1
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|110
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|Каролина
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|50
|29
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|Айлендерс
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|36
|42
|87
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|37
|41
|85
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|Питтсбург
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|36
|42
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|6
|Филадельфия
|79
|36
|43
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|Нью-Джерси
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|37
|42
|79
|8
|Коламбус
|79
|26
|53
|64
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|79
|46
|33
|107
|2
|Флорида
|79
|49
|30
|104
|3
|Торонто
|78
|46
|32
|101
|4
|Тампа-Бэй
|78
|44
|34
|95
|5
|Детройт
|78
|38
|40
|84
|6
|Баффало
|79
|37
|42
|79
|7
|Оттава
|78
|34
|44
|72
|8
|Монреаль
|78
|30
|48
|72
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|50
|29
|109
|2
|Колорадо
|79
|49
|30
|104
|3
|Виннипег
|78
|48
|30
|102
|4
|Нэшвилл
|79
|45
|34
|95
|5
|Сент-Луис
|79
|42
|37
|89
|6
|Миннесота
|78
|37
|41
|84
|7
|Аризона
|79
|34
|45
|73
|8
|Чикаго
|78
|23
|55
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|79
|48
|31
|105
|2
|Эдмонтон
|77
|48
|29
|101
|3
|Лос-Анджелес
|78
|41
|37
|93
|4
|Вегас
|78
|42
|36
|92
|5
|Сиэтл
|77
|33
|44
|79
|6
|Калгари
|77
|35
|42
|75
|7
|Анахайм
|79
|26
|53
|57
|8
|Сан-Хосе
|78
|18
|60
|45
|11.04
|03:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|5 : 2
|11.04
|03:30
|
Эдмонтон – Вегас
|5 : 1
|11.04
|05:30
|
Ванкувер – Аризона
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|77
|139
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|79
|137
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|74
|130
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|77
|66
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|76
|55
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|79
|53
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|15
|1.83