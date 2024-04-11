Большой переезд в НХЛ: «Аризона» покидает ужасную арену?

В штате мормонов может появиться хоккей.

«Аризона» в последние годы по праву заслужила статус одной из худших франшиз в НХЛ. И дело даже не в удручающих результатах. Два года назад «Койотис» пришлось переехать на арену на 5000 зрителей — для сравнения, в КХЛ она не соответствовала бы регламенту. Для «Аризоны» сделали исключение, поскольку клуб взял на себя обязательство перед лигой построить себе 16-тысячный дом в новом месте.

Но получить землю под строительство и одобрение проекта можно было исключительно путем голосования городского совета и последующего за ним общественного референдума жителей Темпе. Но горожане проголосовали против строительства новой арены. Весь этот сезон «Аризона» продолжала мучить телезрителей картинкой с крошечной арены, но кажется, что мучениям пришел конец.

Как сообщает Daily Faceoff , НХЛ одновременно работает над двумя вариантами календаря на следующий сезон — на случай переезда клуба в Юту и на тот случай, если «Аризона» останется в штате и построит новую арену. Клуб надеется выиграть аукцион по покупке земли в северной части Финикса, торги намечены на июнь. При этом в покупке команды заинтересован бизнесмен Райан Смит, владеющий баскетбольным клубом «Юта Джаз». В таком случае «Койотис» могут переехать в Солт-Лейк-Сити.

Фото USA Today Sports

При этом главный инсайдер лиги Эллиотт Фридман заявил, что переезд может быть оформлен в ближайшее время: «Последняя игра команды состоится дома против «Эдмонтона» в следующую среду. Один игрок «Аризоны» сообщил мне сегодня, что ходят слухи о «важной встрече», прежде чем все разойдутся на межсезонье. Лига направила совету управляющих записку, в которой указала на прогресс в переговорах по переезду команды в Юту, но несколько источников предупредили, что следует быть осторожными с какими-либо абсолютными заявлениями».

При этом мэр Скоттсдейла, на границе с которым владельцы намереваются приобрести участок для строительства арены, выступил против проекта «Аризоны». «Мы не приветствуем то, что застройщик-новичок хочет купить землю штата без какой-либо инфраструктуры на нашем пороге. Это нецелесообразно», — заявил Дэвид Ортега. Он также сообщил о том, что возможное строительство приведет к повышенной загруженности автомобильной трассы, и заявил, что Скоттсдейл категорически откажется предоставить свои водные ресурсы для этого проекта.