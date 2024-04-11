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Сегодня, 12:00

Большой переезд в НХЛ: «Аризона» покидает ужасную арену?

«Аризона Койотис» может переехать в Солт-Лейк-Сити
Отдел хоккея «СЭ»
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Хоккеисты «Аризоны»
Хоккеисты «Аризоны».
Фото USA Today Sports
В штате мормонов может появиться хоккей.

«Аризона» в последние годы по праву заслужила статус одной из худших франшиз в НХЛ. И дело даже не в удручающих результатах. Два года назад «Койотис» пришлось переехать на арену на 5000 зрителей — для сравнения, в КХЛ она не соответствовала бы регламенту. Для «Аризоны» сделали исключение, поскольку клуб взял на себя обязательство перед лигой построить себе 16-тысячный дом в новом месте.

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Но получить землю под строительство и одобрение проекта можно было исключительно путем голосования городского совета и последующего за ним общественного референдума жителей Темпе. Но горожане проголосовали против строительства новой арены. Весь этот сезон «Аризона» продолжала мучить телезрителей картинкой с крошечной арены, но кажется, что мучениям пришел конец.

Как сообщает Daily Faceoff, НХЛ одновременно работает над двумя вариантами календаря на следующий сезон — на случай переезда клуба в Юту и на тот случай, если «Аризона» останется в штате и построит новую арену. Клуб надеется выиграть аукцион по покупке земли в северной части Финикса, торги намечены на июнь. При этом в покупке команды заинтересован бизнесмен Райан Смит, владеющий баскетбольным клубом «Юта Джаз». В таком случае «Койотис» могут переехать в Солт-Лейк-Сити.

Хоккеисты «Аризоны»
Фото USA Today Sports

При этом главный инсайдер лиги Эллиотт Фридман заявил, что переезд может быть оформлен в ближайшее время: «Последняя игра команды состоится дома против «Эдмонтона» в следующую среду. Один игрок «Аризоны» сообщил мне сегодня, что ходят слухи о «важной встрече», прежде чем все разойдутся на межсезонье. Лига направила совету управляющих записку, в которой указала на прогресс в переговорах по переезду команды в Юту, но несколько источников предупредили, что следует быть осторожными с какими-либо абсолютными заявлениями».

Кроме баскетбольного клуба скоро в&nbsp;штате Юта появится и&nbsp;хоккейная команда из&nbsp;НХЛ. В НХЛ может появиться клуб из Юты. Хватит ли в лиге игроков на 33 команды

При этом мэр Скоттсдейла, на границе с которым владельцы намереваются приобрести участок для строительства арены, выступил против проекта «Аризоны». «Мы не приветствуем то, что застройщик-новичок хочет купить землю штата без какой-либо инфраструктуры на нашем пороге. Это нецелесообразно», — заявил Дэвид Ортега. Он также сообщил о том, что возможное строительство приведет к повышенной загруженности автомобильной трассы, и заявил, что Скоттсдейл категорически откажется предоставить свои водные ресурсы для этого проекта.

Интересно, насколько интересен будет в Юте хоккей для местной публики. Но уже сейчас понятно, что переезд будет для «Койотис» спасением. В штате Аризона места для команды явно не находится.

Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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Ярослав Аскаров

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