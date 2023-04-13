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Сорокин вытащил «Айлендерс» в плей-офф: Малкин едет в отпуск!

Сорокин помог «Айлендерс» переиграть «Монреаль»
Михаил Зислис
Обозреватель
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13 апреля. «Айлендерс» — «Монреаль» — 4:2. Илья Сорокин и Семен Варламов.
Фото USA Today Sports
Российский вратарь — один из лучших игроков сезона в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Монреаль» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
Голы: Нельсон — 35 (Палмиери, Пелек), 10:26 — 1:0. Питлик — 6 (Эванс), 17:38 — 1:1. Фэшинг — 10 (Паризе, Пажо), 18:57 — 2:1. Нельсон — 36 (Добсон, Мэйфилд), 30:20 — 3:1. Сузуки — 25 (мен.), 36:38 — 3:2. Ли — 28 (бол., Ахо, Добсон), 56:00 — 4:2.
Вратари: Сорокин — Монтембо (58:36).
Штраф: 4 — 8.
Броски: 35 (10+18+7) — 19 (8+6+5).
Наши: — - Гурьянов (14.05/2/0).
13 апреля. Нью-Йорк. UBS Arena.

«Айлендерс» не повторили роковой ошибки «Питтсбурга», который днем раннее совершил самоубийство и проиграл безнадёжному аутсайдеру «Чикаго» (2:5). Нью-йоркская команда дожала «Монреаль» и спустя два года пробилась в плей-офф Восточной конференции.
Двух мнений относительного того, кто сделал выполнение этой задачи реальностью, быть не может — это вратарь Илья Сорокин. Без его феноменальной игры на протяжении всего сезона «Айлендерс» наверняка стремились бы только к высокому выбору на ближайшем драфте.

Россиянин выручил в паре моментов, но стоять на голове ему в последней встрече регулярного чемпионата не пришлось. Хоккеисты «Пингвинз» от безысходности могли сколько угодно верить в лишенного какой-либо турнирной мотивации «Монреаль». Канадский клуб потерпел пять поражений в предыдущих шести матчах и прыгать выше головы ради Сидни Кросби, Евгения Малкина и их товарищей не собирался. Второй по важности после Сорокина игрок «Айлендерс», нападающий Брок Нельсон завершил быструю атаку отличным кистевым броском.

Далеко не все хоккеисты нью-йоркской команды справлялись с давлением. Ее лучший атакующий защитник Ноа Добсон совершил потерю в своей зоне и позволил «Монреалю» сравнять счет усилиями форварда Рема Питлика. Нервничать за исход матча болельщикам хозяев немного пришлось. Этот отрезок уложился в 79 секунд игрового времени в конце первого периода, разделивших первый гол «Канадиенс» и вторую шайбу «Островитян» в исполнении нападающего Хадсона Фашинга.

В отдельно взятом хоккейном матче, как и в нормальной жизни, может случиться что угодно. Но не в этот раз. Сорокин, которому часть североамериканских экспертов прямо сейчас готова отдать звание лучшего вратаря сезона, имел мало работы. А для того, чтобы чувствовать себя спокойно остальным, у команды есть Нельсон. Опытный американец оформил дубль, доведя свой показатель по голам в чемпионате до солидной цифры 36. По очкам (75) 31-летний нападающий установил личный рекорд.

«Монреаль» еще подавал признак жизни и у «Питтсбурга» могло создаться впечатление, что чудо возможно. Для этого требовалась победа гостей в основное время. Реактивный форвард «Канадиенс» Ник Сузуки забросил отличную шайбу в меньшинстве, использовав несогласованность защитника Самюэля Болдука и Сорокина, и сократил разрыв в счете до минимума.

Впереди еще был целый период. Но «Айлендерс» очень хороши, когда надо оберегать преимущество в счете и сушить игру. Оборонительный стиль команды для выполнения этой задачи подходит идеально. Нельзя было поверить, что Сорокин подведет еще дважды. Хозяева дотерпели, забили еще раз и не пустили «Питтсбург» в плей-офф, куда команда до нынешнего сезона выходила 16 лет подряд.

Илья Сорокин
Семен Варламов
Хоккей
ХК Монреаль Канадиенс
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Питтсбург Пингвинз
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