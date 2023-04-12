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Сегодня, 16:15

Капризов забил 40 голов во втором сезоне подряд. Чаще это делали только пять россиян

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
Очередное достижение нападающего «Миннесоты».

Кирилл Капризов забросил единственную шайбу «Миннесоты» в матче против «Виннипега» (1:3) и, несмотря на травму, во второй раз подряд добрался до отметки 40 голов за сезон. Форвард «Миннесоты» сравнялся с Никитой Кучеровым и Алексеем Яшиным. Чаще 40 голов выбивали Алекандр Могильный, Евгений Малкин (по три раза), Павел Буре (пять), Илья Ковальчук (шесть) и Александр Овечкин (13).

Российские игроки, забивавшие 40 голов за сезон в НХЛ

Капризов — первый нападающий в истории «Миннесоты», которому удалось забить 40 голов в двух сезонах. По разу юбилейную отметку преодолевали Мариан Габорик и Эрик Стаал. При этом по средней результативности в нынешнем сезоне (0,60 гола за матч) россиянин установил рекорд команды, превосходя свой прошлогодний темп (0,58).

Лучшие снайперы «Миннесоты» за один сезон

Также 25-летний форвард первым в истории команды дважды набрал по 75 очков за сезон. По одному такому сезону было у Кевина Фиалы, Мариана Габорика, Брайана Ролстона и Матса Зуккарелло. Рекорд франшизы удерживает как раз Капризов. В прошлом сезоне он принял участие в 108 результативных атаках команды.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон

Капризов — 16-й нападающий, которому в нынешнем сезоне покорилась отметка в 40 голов. Этот результат — второй для НХЛ XXI века. Больше снайперов было только в прошлом году — аж 17 человек. Правда, на данный момент четыре человека (в том числе и Андрей Кузьменко из «Ванкувера») имеют в активе по 39 голов, еще у четверых — по 38.

Количество игроков, которые в XXI веке забивали 40 и более голов за сезон
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Миннесота Уайлд
2
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«Питтсбург» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
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Капризов снова выбил 40! Он установил очередной рекорд «Миннесоты»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 51 30 111
2 Нью-Джерси 81 51 30 110
3 Рейнджерс 81 47 34 107
4 Айлендерс 81 41 40 91
5 Питтсбург 81 40 41 90
6 Вашингтон 81 35 46 79
7 Филадельфия 81 30 51 73
8 Коламбус 80 24 56 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 81 64 17 133
2 Торонто 81 49 32 109
3 Тампа-Бэй 81 45 36 96
4 Флорида 81 42 39 92
5 Баффало 80 40 40 87
6 Оттава 81 39 42 85
7 Детройт 81 35 46 80
8 Монреаль 80 31 49 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 49 31 105
2 Даллас 80 45 35 104
3 Миннесота 81 46 35 102
4 Виннипег 81 46 35 95
5 Нэшвилл 80 41 39 90
6 Сент-Луис 80 37 43 81
7 Аризона 81 28 53 69
8 Чикаго 81 26 55 58
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 81 50 31 109
2 Эдмонтон 81 49 32 107
3 Лос-Анджелес 81 46 35 102
4 Сиэтл 81 46 35 100
5 Калгари 81 37 44 91
6 Ванкувер 81 37 44 81
7 Сан-Хосе 80 22 58 60
8 Анахайм 81 23 58 58
Результаты / календарь
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12.04 02:00
Филадельфия – Коламбус
 4 : 3 ОТ
12.04 02:00
Нью-Джерси – Баффало
 6 : 2
12.04 02:00
Тампа-Бэй – Торонто
 3 : 4
12.04 02:00
Бостон – Вашингтон
 5 : 2
12.04 02:00
Каролина – Детройт
 4 : 1
12.04 02:30
Питтсбург – Чикаго
 2 : 5
12.04 03:00
Миннесота – Виннипег
 1 : 3
12.04 04:30
Колорадо – Эдмонтон
 1 : 2 ОТ
12.04 05:00
Вегас – Сиэтл
 4 : 1
12.04 05:00
Анахайм – Ванкувер
 2 : 3
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 152
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 125
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 111
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 81 64
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 81 60
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 80 54
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 49 1.89
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 38 2.02
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 36 2.21
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