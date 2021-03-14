Российский форвард бросил все в КХЛ и уехал в Америку. Он ошибся, считая, что уже стал звездой

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение Панарина

Артемий Панарин вернулся на лед. В матче против «Бостона» это вдохновило всю команду, и она просто разорвала «Бостон» — 4:0. Да, счет не крупный, но надо смотреть игру, чтобы понять — у соперника вообще не было ни единого шанса. Артемий был заметен, много атаковал, отличился умнейшей передачей, которая стала результативной. Теперь уже окончательно можно поставить точку в истории, которую приукрасил Андрей Назаров. Больше того, с этого момента Назаров окончательно стал особенным человеком в хоккейной России. Теперь к нему даже за комментариями по каким-то темам обращаться как-то даже стыдно.

Назаров вспомнил историю десятилетней давности, напридумывал страшных вещей, поставив под угрозу карьеру человека. Приводит безумные аргументы, к которым в обычной жизни относишься с иронией, понимая, что у каждого свой стиль. Но сейчас он соврал про Панарина, завтра соврет про другого, про третьего. Повторюсь, когда Назарову прощали кошмарное поведение на скамейке запасных, я предсказывал, что рано или поздно он натворит что-то такое, с чем придется серьезно разбираться. К счастью, из тренеров его убрали, но прогноз оправдался.

Эта история — наука всем хоккеистам. Все, что вы делаете в жизни запоминают, а через некоторое время это может всплыть от тех, с кем вы, возможно, даже дружили. Следите за своим поведением и держите подальше от себя людей типа Назарова.

Контракт

СКА начинает формировать команду на следующий сезон. Контракт на два года подписал шведский защитник Оскар Фантенберг, который для проверки целый сезон поиграл в «Сочи», понравился руководству питерского клуба и его взяли в главную команду. В минувшем регулярном чемпионате швед ни разу не поразил ворота, сделал семь передач, но зато стал самым полезным игроком обороны с показателем «плюс 19». Обученный хоккеист, который, правда, не поражает воображение своей игрой, но при этом он — лидер по игровому времени в команде. Ему доверяют, закрывают глаза на какие-то ошибки, хотя при этом Оскар провел всего 37 матчей, то есть половину сезона.

Плохая новость для многочисленных российских ребят в СКА, так как одно в составе теперь будет занято, а перспективных хоккеистов в системе слишком много. Питерцы в регулярном сезоне проверили 18 защитников, понятно, что причины в этом чаще были не спортивные. Не забывайте, что еще сезон будет действовать контракт Лукаса Бенгтссона, а это уже значит заняты две позиции.

Что там еще в обороне? Еще один сезон проведут в СКА Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Виктор Антипин, Данила Галенюк, Ярослав Дыбленко. До 2022 года подписан контракт с Динаром Хафизуллиным, но, по имеющимся данным он расторгнет соглашение. Или будет обменян (хотя у него и запрет на обмен), либо просто с ним попрощаются. Вряд ли сделают новое предложение Антону Белову. Все равно народу слишком много. Что делать Кириллу Кирсанову, Арсению Коромыслову, Арсению Бринкману? Большой вопрос.

Пропуск

Сегодня ночью «Флорида» провела очередной матч в НХЛ, команда обыграла «Чикаго» — 4:2, но в составе «Пантер» снова не было Григория Денисенко. Он пропустил уже третью игру подряд, также ночью он не сыграл за «Сиракьюз» в АХЛ. Нашего форварда явно перевели в «такси», он только тренируется и не играет, но непонятно, зачем его держат в первой команде.

Денисенко провел за «Флориду» два матча, про первый рассказывали, а во второй встрече нападающий довольно быстро угодил в запас, проведя восемь довольно серых минут против «Каролины». Если в первом периоде на него еще рассчитывали, то после перерыва форвард появлялся на площадке эпизодически, по две с небольшим минуты в каждом из отрезке встречи.

Что можно сказать, глядя на то, как начинает Григорий свою карьеру? Шансом поразить всех с первого матча он не воспользовался. Но это странно, ведь, глядя его на поведение весь последний год в КХЛ, Григорий должен был разрывать североамериканскую лигу. Денисенко считал дни до отъезда за океан, но, когда прибыл туда, растворился. Слишком волнуется, не знает, что делать на площадке. Нет уверенности, которая бы заставила главного тренера поставить его на следующий матч, дать больше ответственности. Конечно, и это состояние пройдет. Нужно время, чтобы хоккеист успокоился и его уже не трясло, когда он заходит в раздевалку «Пантер». И какие-то выводы мы сделаем через месяц, но пока видно, что Денисенко грубо ошибся, считая, что он будущая звезда.