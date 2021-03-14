Машина «Овечкин» снова завелась. Александр продолжает забивать и был признан лучшим игроком матча

«Вашингтон» вновь обыграл «Филадельфию» (5:4), Ови забил 10-й гол в сезоне, а вратарь Самсонов снова не выглядит уверенно

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)

Голы: Спронг — 5 (Врана, Кузнецов), 4:40 — 0:1. Хагелин — 3 (Дженсен, Хэтэуэй), 13:21 — 0:2. ван Римсдайк — 12, 22:36 — 1:2. Дженсен — 2 (Хагелин), 23:05 — 1:3. Патрик — 3 (Ворачек, Санхейм), 25:47 — 2:3. Овечкин — 10 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 33:10 — 2:4. Дауд — 6 (Хэтэуэй, Карлсон), 44:25 — 2:5. Гостисбеер — 5 (бол., Кутюрье, Конекны), 53:07 — 3:5. Жиру — 6 (Ворачек, Санхейм), 57:03 — 4:5. Вратари: Эллиотт (Харт, 23:05, 56:18 — 57:03, 57:30) — Самсонов. Штраф: 4 — 6. Броски: 32 (8+15+9) — 23 (9+7+7). Наши: Проворов (22.51/5/+2) — Кузнецов (15.52/1/-1), Овечкин (20.20/4/-1), Орлов (18.33/2/-1).

14 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.

После семиматчевой дисквалификации Тома Уилсона за жесткий силовой прием против защитника «Бостона» Брэндона Карло в Северной Америке гадали, насколько безболезненно главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сможет пережить потерю одного из ключевых вингеров. Канадский рецидивист пусть и не выдает концерты каждую игру, но за последние три года стал настолько влиятельным игроком команды Александра Овечкина, что его отсутствие практически все время бросается глаза. Однако в мини-серии против «Филадельфии» «Столичные» словно и не заметили потерю элитного двухстороннего форварда, спокойно взяв восемь очков в четырех последних матчах.

«Вашингтон» начал ковать свою четвертую победу подряд уже на пятой минуте не без помощи Брайана Эллиота. Голкипер «Филадельфии» неудачно отразил прямо перед собой простенький бросок Якуба Враны и мгновенно попытался накрыть шайбу, но в итоге неуклюже пропустил за шиворот от накатившего на добивание Райана Спронга.

Sprung on a Saturday! pic.twitter.com/0BncJUcKWJ — Washington Capitals (@Capitals) March 14, 2021

Не выручил 35-летний канадец «Флаерз» и в середине первого периода, когда такие глыбы, как Якуб Ворачек и Клод Жиру неожиданно подарили второй гол «Вашингтону». Многолетние лидеры хозяев провалились на выходе из своей зоны и через несколько секунд после щелчка Ника Дженсена на добивании здорово сыграл уже швед Карл Хагелин.

Hags meet scoresheet ? pic.twitter.com/H1e5YlXUEj — Washington Capitals (@Capitals) March 14, 2021

А вот опасных моментов у ворот Ильи Самсонова, несмотря на количество бросков «Филадельфии», в стартовой двадцатиминутке можно было пересчитать по пальцам одной руки. По-настоящему нагружать россиянина «Летчики» начали только после перерыва и уже в начале второго периода усилиями Джеймса Ван Римсдайка сумели вернуться в игру, учинив ближе к экватору матча мини-перестрелку с гостями.

Только мгновенно сравнять хозяевам не удалось, а через пару смен после пропущенной «Кэпиталз» вновь повели в две, благодаря неугомонному Нику Дженсену, от которого редко ждешь чего-то экстраординарного. Американский защитник классно взорвался на своей синей и, включив режим электрички на правом фланге, породистым кистевым отправил Эллиота на скамейку. Чем не лучший гол очередного игрового дня?

Nick Jensen = HOT HAND ? pic.twitter.com/e8H4WoSMHt — Washington Capitals (@Capitals) March 14, 2021

Спустя пару минут после гола талантливого, но проблемного Нолана Патрика «Филадельфия» снова бросилась в погоню за гостями, но тут «Вашингтон», выстояв в меньшинстве, получил большинство и у Питера Лавиолетта завелась машина по имени Александр Овечкин. Удивительно, но шансы на камбэк «Флаерз» не похоронила не только шайба капитана «Кэпиталз», но и гол Ника Дауда в начале третьего периода.

Казалось, что «Вашингтон» спокойно доведет выездной матч до победы, однако хозяева перед наконец-то появившимися на трибунах «Уэллс Фарго Центр» болельщиками достали из себя все, чуть было не вытащив матч с 2:5 всего за семь минут. Во многом шанс на спасение «Летчикам» подарила неуверенная игра Ильи Самсонова, который по-прежнему не выглядит хоть сколько-нибудь сильнее Витека Ванечека. Если в эпизоде с голом Клода Жиру к магнитогорцу вряд ли можно предъявить претензии, то по шайбе Шейна Гостибеера могут возникнуть вопросы. Сейчас отсутствия ярко выраженного первого номера — единственная причина для мигрени у тренеров «Кэпс». И пока все идет к тому, что Брайан Маклеллан будет искать еще одного вратаря перед дедлайном.

Ghost sneaks one through traffic for his fifth goal of the season. Coots and TK pick up the assists. #AnytimeAnywhere | #WSHvsPHI pic.twitter.com/H6KOOJQa8k — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) March 14, 2021

Смазал матч и Евгений Кузнецов, который запомнился сегодня разве что второстепенной голевой передачей на Спронга. А вот Александр Великий был признан первой звездой встречи. Капитан «Вашингтона», вышедший в звене с Бэкстремом и Оши, также провел не самую яркую игру, а его шайба не стала для «Столичных» победной. Но важно другое — поразив ворота Харта во втором периоде стремительно седеющий снайпер забросил свою 716-ю шайбу за «Кэпиталз» и вплотную к приблизился к шестому месту в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Теперь от Фила Эспозито лучшего россиянина в истории лиги отделяет всего один гол. Падение рекорда великого канадца — лишь дело пары-тройки матчей.