Машина «Овечкин» снова завелась. Александр продолжает забивать и был признан лучшим игроком матча
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Вашингтон» — 4:5 (0:2, 2:2, 2:1)
Голы: Спронг — 5 (Врана, Кузнецов), 4:40 — 0:1. Хагелин — 3 (Дженсен, Хэтэуэй), 13:21 — 0:2. ван Римсдайк — 12, 22:36 — 1:2. Дженсен — 2 (Хагелин), 23:05 — 1:3. Патрик — 3 (Ворачек, Санхейм), 25:47 — 2:3. Овечкин — 10 (бол., Бэкстрем, Карлсон), 33:10 — 2:4. Дауд — 6 (Хэтэуэй, Карлсон), 44:25 — 2:5. Гостисбеер — 5 (бол., Кутюрье, Конекны), 53:07 — 3:5. Жиру — 6 (Ворачек, Санхейм), 57:03 — 4:5. Вратари: Эллиотт (Харт, 23:05, 56:18 — 57:03, 57:30) — Самсонов. Штраф: 4 — 6. Броски: 32 (8+15+9) — 23 (9+7+7). Наши: Проворов (22.51/5/+2) — Кузнецов (15.52/1/-1), Овечкин (20.20/4/-1), Орлов (18.33/2/-1).
14 марта. Филадельфия. Wells Fargo Center.
После семиматчевой дисквалификации Тома Уилсона за жесткий силовой прием против защитника «Бостона» Брэндона Карло в Северной Америке гадали, насколько безболезненно главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сможет пережить потерю одного из ключевых вингеров. Канадский рецидивист пусть и не выдает концерты каждую игру, но за последние три года стал настолько влиятельным игроком команды Александра Овечкина, что его отсутствие практически все время бросается глаза. Однако в мини-серии против «Филадельфии» «Столичные» словно и не заметили потерю элитного двухстороннего форварда, спокойно взяв восемь очков в четырех последних матчах.
«Вашингтон» начал ковать свою четвертую победу подряд уже на пятой минуте не без помощи Брайана Эллиота. Голкипер «Филадельфии» неудачно отразил прямо перед собой простенький бросок Якуба Враны и мгновенно попытался накрыть шайбу, но в итоге неуклюже пропустил за шиворот от накатившего на добивание Райана Спронга.
Не выручил 35-летний канадец «Флаерз» и в середине первого периода, когда такие глыбы, как Якуб Ворачек и Клод Жиру неожиданно подарили второй гол «Вашингтону». Многолетние лидеры хозяев провалились на выходе из своей зоны и через несколько секунд после щелчка Ника Дженсена на добивании здорово сыграл уже швед Карл Хагелин.
А вот опасных моментов у ворот Ильи Самсонова, несмотря на количество бросков «Филадельфии», в стартовой двадцатиминутке можно было пересчитать по пальцам одной руки. По-настоящему нагружать россиянина «Летчики» начали только после перерыва и уже в начале второго периода усилиями Джеймса Ван Римсдайка сумели вернуться в игру, учинив ближе к экватору матча мини-перестрелку с гостями.
Только мгновенно сравнять хозяевам не удалось, а через пару смен после пропущенной «Кэпиталз» вновь повели в две, благодаря неугомонному Нику Дженсену, от которого редко ждешь чего-то экстраординарного. Американский защитник классно взорвался на своей синей и, включив режим электрички на правом фланге, породистым кистевым отправил Эллиота на скамейку. Чем не лучший гол очередного игрового дня?
Спустя пару минут после гола талантливого, но проблемного Нолана Патрика «Филадельфия» снова бросилась в погоню за гостями, но тут «Вашингтон», выстояв в меньшинстве, получил большинство и у Питера Лавиолетта завелась машина по имени Александр Овечкин. Удивительно, но шансы на камбэк «Флаерз» не похоронила не только шайба капитана «Кэпиталз», но и гол Ника Дауда в начале третьего периода.
Казалось, что «Вашингтон» спокойно доведет выездной матч до победы, однако хозяева перед наконец-то появившимися на трибунах «Уэллс Фарго Центр» болельщиками достали из себя все, чуть было не вытащив матч с 2:5 всего за семь минут. Во многом шанс на спасение «Летчикам» подарила неуверенная игра Ильи Самсонова, который по-прежнему не выглядит хоть сколько-нибудь сильнее Витека Ванечека. Если в эпизоде с голом Клода Жиру к магнитогорцу вряд ли можно предъявить претензии, то по шайбе Шейна Гостибеера могут возникнуть вопросы. Сейчас отсутствия ярко выраженного первого номера — единственная причина для мигрени у тренеров «Кэпс». И пока все идет к тому, что Брайан Маклеллан будет искать еще одного вратаря перед дедлайном.
Смазал матч и Евгений Кузнецов, который запомнился сегодня разве что второстепенной голевой передачей на Спронга. А вот Александр Великий был признан первой звездой встречи. Капитан «Вашингтона», вышедший в звене с Бэкстремом и Оши, также провел не самую яркую игру, а его шайба не стала для «Столичных» победной. Но важно другое — поразив ворота Харта во втором периоде стремительно седеющий снайпер забросил свою 716-ю шайбу за «Кэпиталз» и вплотную к приблизился к шестому месту в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Теперь от Фила Эспозито лучшего россиянина в истории лиги отделяет всего один гол. Падение рекорда великого канадца — лишь дело пары-тройки матчей.
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