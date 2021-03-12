Завершит ли карьеру Дацюк? Похоже, что уже пора

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вылет

«Трактор» покинул плей-офф, проиграв в первом раунде «Салавату Юлаеву» 1:4. Никто не удивился. У клуба с самого начала, с первого тренировочного матча был определенный потолок, которого они достигли. Выше него подняться было невозможно, только если бы случилось какое-то чудо, придумайте сами самую нелепую причину, из-за которой «Салават Юлаев» мог бы проиграть. Да, был первый хороший матч, челябинцы старались в заключительной встрече, но это всего лишь эпизоды. Клубу надо было выступить лучше, чем в прошлом году, внушить болельщикам уверенность, что дальше будет только лучше, и у них получилось.

Правда, странными методами. Например, легионеры заключили длительные контракты, а есть сомнение, что это приносит результат с иностранцами среднего класса, ведь, как ни крути, именно такие выступают не только в «Тракторе», но и в КХЛ. Теперь-то уж ни у кого нет сомнения, что надо как-то менять тренерский штаб, взбодрить его. Анвар Гатиятулин — хороший специалист, но если все будет так дальше продолжаться, то и в следующем году будет абсолютно такой же результат. По-другому просто быть не может, так как в хоккее нужно рисковать, делать неожиданные ходы, а нынешний тренерский штаб просто не способен на это. У «Трактора» было два звена, которым позволяли играть креативно и два пятерки с сугубо оборонительными функциями. Есть куда развиваться, если клуб действительно хочет побеждать чаще. Но захочет ли тренер развиваться? При нынешнем положении дел у Гатиятулина есть гарантированный результат, а смена стиля и философии несет в себе риски. Весной и летом клубу надо очень серьезно подумать, что делать дальше.

Отъезд

Два российских хоккеиста в ближайшее время отправятся в НХЛ. Очень порадовал Иван Чехович из «Торпедо». То есть мы и раньше предполагали, что это довольно сильный форвард, но в России он превзошел все ожидания. Даже не вздумайте приводить аргумент, мол, он набрал много очков, так как играл с Дамиром Жафяровым. Еще неизвестно, какой бы результат показал Дамир, если бы рядом не было Чеховича. Сильный нападающий, который, вероятно, в самое ближайшее время пополнит основной состав «Сан-Хосе», хотя за океаном утверждают, что ему нужно сначала сыграть в АХЛ. Сыграет, от чего бы не сыграть, ведь команды выступают в одном городе и никуда ехать не нужно. Но Чехович вполне может получить место в топ-6 «Акул», а дальше уж все зависит от него. Не устану напоминать, что на чемпионат мира в Ванкувере Валерий Брагин его не взял. Слишком сильный форвард.

В «Рейнджерс» едет и Виталий Кравцов. Очередная попытка закрепиться в Нью-Йорке на этот раз должна быть гораздо более удачной. Молодежь «Рейнджерс» явно не справляется, сейчас, когда нет Артемия Панарина, с умом играет лишь Павел Бучневич, а остальные потерялись. Кравцов убедил, что он умеет многое, готов подыгрывать, готов брать на себя ответственность и при этом сильно поменялся ментально. Если и сейчас хоккеист будет переведен в «Хартфорд» и не получит шанса в главной команде, то придется еще более пристально посмотреть на главного тренера. Хотя к нему и без этого много вопросов.

Интрига

Останется ли Павел Дацюк в «Автомобилисте» или решит завершить карьеру? В клуб дают понять, что никто не будет настойчиво интересоваться у нападающего планами, а он сам подумает и объявит о своем решении. И они примут любое. Практически тоже самое сказал и Билл Питерс, который, видимо, все-таки остается на следующий год. Сам Дацюк после игры с «Авангардом» дал понять, что всерьез подумает, но не готов прямо сейчас сказать, что будет дальше.

Для «Автомобилиста» с нынешним тренером Дацюк совершенно не нужен. В таком хоккеисте просто нет никакого смысла. Если североамериканский специалист останется, то такие игроки, как Павел просто не впишутся в его систему. У него слишком европейский стиль, но на это можно было бы закрыть глаза, однако Павел совершенно потерял в скорости. Он может решить какой-то момент, проявить себя в эпизоде, как недавно, когда в падении отдал голевую передачу, но перед этим провести с десяток абсолютно пустых матчей, не попадая в темп. Вообще планировалось, что Павел проведет последний сезон, а затем перейдет на должность генерального менеджера. Если договоренности в силе, то ближайшее лето — идеальное время для этого. Только сильно сомневаюсь, что менеджер Дацюк захочет работать с тренером Питерсом. Но на лед Павлу возвращаться нет никакого смысла.