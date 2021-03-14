Долгожданное возвращение Панарина. Артемий сделал суперпас, а «Рейнджерс» уничтожили «Бостон»

У Павла Бучневича — гол и результативная передача.

Хоккей. НХЛ

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Рейнджерс» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Миллер — 2 (Бучневич, Зибанежад), 3:06 — 0:1. Крайдер — 14 (Зибанежад, Труба), 25:42 — 0:2. Строум — 10 (Панарин, Блэкуэлл), 48:03 — 0:3. Бучневич — 8 (Крайдер), 56:12 — 0:4.

Вратари: Галак — Кинкейд.

Штраф: 20 — 20.

Броски: 18 (6+5+7) — 33 (10+11+12).

Наши: — - Бучневич (16.23/3/+3), Панарин (18.45/1/+1).

13 марта. Бостон. TD Garden.

Слитая Андреем Назаровым история десятилетней давности, в которой экс-тренер «Витязя» обвинил Артемия Панарина в избиении девушки, кажется, «заглохла» спустя три недели. По крайне мере — пока. После того, как в сети появилось то самое интервью, «Рейнджерс» сообщили, что нападающий опроверг все слова Назарова, но в ближайшее время не поможет команде. Пропустивший девять матчей Панарин вернулся к тренировкам 10 марта. А НХЛ так и не запустила официальное расследование.

Вернуться в состав Артемий мог и два дня назад, когда «Рейнджерс» «сгорели» «Бостону» 0:4, но главный тренер Дэвид Куинн посчитал, что нападающий пока не готов к полноценной нагрузке. «Отпуск» по собственному желанию не мог пройти бесследно. Панарину дали втянуться на тренировках и выпустили сегодня во втором звене с Райаном Строумом и Филлипом Ди Джузеппе. К возвращению лидера подготовились и пиарщики ньюйоркцев, опубликовавшие в Твиттере символичный пост со стикером хлеба: «Снова в меню».

Back on the menu: ? pic.twitter.com/T4ArIbpUM8 — New York Rangers (@NYRangers) March 13, 2021

Заметно, что и сам Артемий ждал этого момента, когда наденет бело-сине-красное джерси и займется более привычным делом, чем согласование юридических нюансов. Отметиться голевой передачей Панарин мог уже в первой смене, но Райан Линдгрен с близкого расстояния бросил точно в Ярослава Галака. Но «сухим» словак оставался недолго. Уже на 4-й минуте Миллер открыл счет дальним броском. У Павла Бучневича — голевая передача.

Off the post and in.



A beauty. ? pic.twitter.com/BJ4Gk64kPp — New York Rangers (@NYRangers) March 13, 2021

Два дня назад «Бостон» оставил от «Рейнджерс» мокрое место. Парни Дэвида Куинна уступили и по движению, и по контролю шайбы, и по опасным моментам. Единственный позитив от разгрома — выход на замену голкипера Кита Кинкейда, засушившего «Бостон» во второй половине матча. 13 сэйвов американца с 13 бросков предопределили выбор вратаря на ответную игру. Александр Георгиев остался на скамейке, а Кинкейд снова заколдовал ворота и оформил первый шатаут в сезоне.

«Бостон» сегодня был не похож сам на себя. Много сумбура в средней зоне, медлительность в принятии решений. Создавать подобие классического позиционного розыгрыша удавалось только в большинстве, но до каких-то нерешаемых задач дело не доходило. Пассивно смотрелись и лидеры «Брюинз». Мало того, что Пастрняк и Ко отбегали вхолостую в атаке, в их смену ньюйоркцы организовали второй гол, как на тренировке расчертив передачами зону «Бостона».

А «Рейнджерс» определенно поймали кураж. Пошли лихие розыгрыши порой с лишними передачами, быстрые переходы из обороны в атаку. Неужели возвращение Панарина так преобразило команду? Не исключаю, что это действительно так. Почитайте, как отзывались о нем партнеры, пока Артемий был в «отпуске». Россиянин — важная фигура и на льду, и в раздевалке. И именно гол с участием Панарина окончательно прибил «Бостон». Какую же конфетку нападающий выдал на Строума! Практически не глядя, отрезав двух защитников — Райану оставалось только не промахнуться.

All alone in front and right on the money. ? pic.twitter.com/LecwdOSYEJ — New York Rangers (@NYRangers) March 13, 2021

Очень сильный матч провел и Бучневич. Павел поучаствовал в первой шайбе, был на льду, когда Крайдер забрасывал вторую. Для полноты картины не хватало только своего гола. Нападающий исправил это на 57-й минуте — кистевой бросок Бучневича в ближний угол окончательно вывел Галака из себя. Кажется, победный настрой в составе «Бостона» был сегодня только у словака.