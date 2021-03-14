Овечкин все ближе к цели. Он обошел Ягра, но пока не по голам

Обновленные статистические достижения Александра Великого

Александр Овечкин в двух матчах подряд поразил ворота «Филадельфии» и сократил отставание от Фила Эспозито в исторической гонке снайперов НХЛ до одной шайбы. Следующий гол позволит капитану «Вашингтона» сравняться с великим канадцем, который провел на 107 матчей больше, и сократить отставание от замыкающего пятерку лидеров Марселя Дионна до 14 шайб. Рекорд удерживает Уэйн Гретцки, на счету которого 894 точных броска.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В воскресном матче с «Филадельфией» российский форвард в 263-й раз в карьере реализовал большинство и сократил отставание от владеющего рекордом лиги Дэйва Хаверчака до 11 голов. Правда, на пути к лучшему результату в истории Овечкину нужно пройти еще и Бретта Халла, который наказал соперников за нарушения правил 265 раз.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Но если главный снайперский результат Уэйна Гретцки по-прежнему кажется труднодостижимым для Александра, то рекорд того по числу голов на чужих площадках ему может покориться. После продолжительного выезда в Пенсильванию Овечкин закрепился на второй строчке в истории, оставив позади легенду «Детройта» Стива Айзермана. На счету лидера «Столичных» 365 голов, у Гретцки, для сравнения, — 402.

Лидеры НХЛ по гостевым голам. Фото «СЭ»

Отдельно стоит отметить и главное неголевое достижение Овечкина. Четырежды попав в створ ворот, которые защищали Эллиотт и Харт, он подвинул со второго места в рейтинге самых бросающих хоккеистов Яромира Ягра. Единственной целью Александра остается великий канадский защитник Рэй Бурк, который за свою долгую карьеру произвел на 570 бросков больше.