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Овечкин все ближе к цели. Он обошел Ягра, но пока не по голам

Кирилл Бурдаков
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Сегодня, 17:45
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ" Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото "СЭ" Лидеры НХЛ по гостевым голам. Фото "СЭ" Лидеры НХЛ по броскам. Фото "СЭ"
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Обновленные статистические достижения Александра Великого
Александр Овечкин (справа).Машина «Овечкин» снова завелась. Александр продолжает забивать и был признан лучшим игроком матча

Александр Овечкин в двух матчах подряд поразил ворота «Филадельфии» и сократил отставание от Фила Эспозито в исторической гонке снайперов НХЛ до одной шайбы. Следующий гол позволит капитану «Вашингтона» сравняться с великим канадцем, который провел на 107 матчей больше, и сократить отставание от замыкающего пятерку лидеров Марселя Дионна до 14 шайб. Рекорд удерживает Уэйн Гретцки, на счету которого 894 точных броска.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото "СЭ"
Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В воскресном матче с «Филадельфией» российский форвард в 263-й раз в карьере реализовал большинство и сократил отставание от владеющего рекордом лиги Дэйва Хаверчака до 11 голов. Правда, на пути к лучшему результату в истории Овечкину нужно пройти еще и Бретта Халла, который наказал соперников за нарушения правил 265 раз.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Но если главный снайперский результат Уэйна Гретцки по-прежнему кажется труднодостижимым для Александра, то рекорд того по числу голов на чужих площадках ему может покориться. После продолжительного выезда в Пенсильванию Овечкин закрепился на второй строчке в истории, оставив позади легенду «Детройта» Стива Айзермана. На счету лидера «Столичных» 365 голов, у Гретцки, для сравнения, — 402.

Лидеры НХЛ по гостевым голам. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по гостевым голам. Фото «СЭ»

Отдельно стоит отметить и главное неголевое достижение Овечкина. Четырежды попав в створ ворот, которые защищали Эллиотт и Харт, он подвинул со второго места в рейтинге самых бросающих хоккеистов Яромира Ягра. Единственной целью Александра остается великий канадский защитник Рэй Бурк, который за свою долгую карьеру произвел на 570 бросков больше.

Лидеры НХЛ по броскам. Фото "СЭ"
Лидеры НХЛ по броскам. Фото «СЭ»

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