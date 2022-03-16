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Сегодня, 08:10

Панарин стал меньше забивать, но это не проблема: он уже второй в НХЛ по передачам!

Артемий Панарин набрал три очка в матче НХЛ против «Анахайма»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Артемий Панарин и Адам Фокс празднуют заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
У Артемия 12 очков в последних пяти матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)
Голы: Бродзински — 1 (Хытил, Шнайдер), 4:29 — 1:0. Комтуа — 3 (Терри, Хенрик), 14:05 — 1:1. Зибанежад — 25 (Фокс, Панарин), 23:06 — 2:1. Фаулер — 7 (бол., Хенрик), 24:53 — 2:2. Грант — 9 (О`Реган), 50:35 — 2:3. Крайдер — 39 (бол., Фокс, Панарин), 53:40 — 3:3. Фокс — 9 (Панарин, Зибанежад), 60:55 — 4:3.
Вратари: Георгиев (22:40 — 23:06) — Гибсон.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 38 (7+11+19+1) — 23 (6+10+7+0).
Наши: Панарин (20.41/4/+2) — -.
16 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин продолжает зажигать. Сегодня он помог «Рейнджерс» одержать вторую победу подряд, а в последних пяти матчах на счету российского нападающего 12 (1+11) баллов. Форвард стал гораздо реже забивать голы, его партнерам по звену не хватает стабильности и мастерства, но даже при таких раскладах Артемий показывает суперрезультативность. Во встрече с «Анахаймом» Панарин поучаствовал в трех голевых атаках, в том числе и в овертайме.

В дополнительное время на пару с защитником Адамом Фоксом они стали главными героями вечера. Панарин протащил шайбу через всю площадку по флангу, отдал ее в центр на американца, и голкипер «Дакс» Джон Гибсон не сумел спасти свою команду. Благодаря этой передаче Артемий набрал 71 (16+55) очко в сезоне и стал второй звездой матча. Теперь россиянин вышел на чистое второе место по количеству передач в текущем сезоне, а больше их только у форварда «Флориды» Джонатана Юбердо (65).

Кроме того, Панарин сейчас борется с нападающим «Ванкувера» Джей Ти Миллером за попадание в топ-10 лучших бомбардиров сезона. Россиянин стал ярким лидером «Рейнджерс», а его команда все больше приобретает характер и готова впервые за четыре года попробовать свои силы в плей-офф. Сегодня в середине третьего периода «бродвейцы» уступали в счете, но сумели отыграться, реализовав большинство. Свою 39-ю шайбу в сезоне забросил Крис Крайдер, результативность которого безоговорочно стала одним из главных сюрпризов чемпионата.

Ворота «Рейнджерс» сегодня защищал Александр Георгиев. Российский голкипер одержал первую победу за последние восемь игр и, возможно, она поможет ему хоть немного почувствовать уверенность в своих силах. Очевидно, что Георгиев не справляется с психологической нагрузкой, находясь в тени Игоря Шестеркина, который проводит фантастический сезон. Александру пора бы уже собраться. Недавно ходили слухи о том, что голкипером интересуется «Вегас», но будущее Георгиева предугадать сложно. Его контракт на сумму 2,4 миллиона долларов заканчивается в конце этого сезона и пока не похоже, что он станет важной частью «Рейнджерс».

16&nbsp;марта. &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Айлендерс&raquo;&nbsp;&mdash; 4:3&nbsp;Б. Александр Овечкин и&nbsp;Евгений Кузнецов после игры. Овечкин все-таки обошел Ягра! Уникальное достижение русской легенды

Артемий Панарин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 60 22 38 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 61 18 43 42
Результаты / календарь
6.03
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8.03
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13.03
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17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
16.03 02:00
Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
16.03 04:00
Эдмонтон – Детройт
 7 : 5
16.03 05:00
Ванкувер – Нью-Джерси
 6 : 3
16.03 05:30
Лос-Анджелес – Колорадо
 0 : 3
16.03 05:30
Сан-Хосе – Флорида
 2 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 46 2.04
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 28 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
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