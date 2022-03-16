Панарин стал меньше забивать, но это не проблема: он уже второй в НХЛ по передачам!

У Артемия 12 очков в последних пяти матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Анахайм» — 4:3 ОТ (1:1, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Бродзински — 1 (Хытил, Шнайдер), 4:29 — 1:0. Комтуа — 3 (Терри, Хенрик), 14:05 — 1:1. Зибанежад — 25 (Фокс, Панарин), 23:06 — 2:1. Фаулер — 7 (бол., Хенрик), 24:53 — 2:2. Грант — 9 (О`Реган), 50:35 — 2:3. Крайдер — 39 (бол., Фокс, Панарин), 53:40 — 3:3. Фокс — 9 (Панарин, Зибанежад), 60:55 — 4:3.

Вратари: Георгиев (22:40 — 23:06) — Гибсон.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 38 (7+11+19+1) — 23 (6+10+7+0).

Наши: Панарин (20.41/4/+2) — -.

16 марта. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Артемий Панарин продолжает зажигать. Сегодня он помог «Рейнджерс» одержать вторую победу подряд, а в последних пяти матчах на счету российского нападающего 12 (1+11) баллов. Форвард стал гораздо реже забивать голы, его партнерам по звену не хватает стабильности и мастерства, но даже при таких раскладах Артемий показывает суперрезультативность. Во встрече с «Анахаймом» Панарин поучаствовал в трех голевых атаках, в том числе и в овертайме.

В дополнительное время на пару с защитником Адамом Фоксом они стали главными героями вечера. Панарин протащил шайбу через всю площадку по флангу, отдал ее в центр на американца, и голкипер «Дакс» Джон Гибсон не сумел спасти свою команду. Благодаря этой передаче Артемий набрал 71 (16+55) очко в сезоне и стал второй звездой матча. Теперь россиянин вышел на чистое второе место по количеству передач в текущем сезоне, а больше их только у форварда «Флориды» Джонатана Юбердо (65).

Кроме того, Панарин сейчас борется с нападающим «Ванкувера» Джей Ти Миллером за попадание в топ-10 лучших бомбардиров сезона. Россиянин стал ярким лидером «Рейнджерс», а его команда все больше приобретает характер и готова впервые за четыре года попробовать свои силы в плей-офф. Сегодня в середине третьего периода «бродвейцы» уступали в счете, но сумели отыграться, реализовав большинство. Свою 39-ю шайбу в сезоне забросил Крис Крайдер, результативность которого безоговорочно стала одним из главных сюрпризов чемпионата.

Ворота «Рейнджерс» сегодня защищал Александр Георгиев. Российский голкипер одержал первую победу за последние восемь игр и, возможно, она поможет ему хоть немного почувствовать уверенность в своих силах. Очевидно, что Георгиев не справляется с психологической нагрузкой, находясь в тени Игоря Шестеркина, который проводит фантастический сезон. Александру пора бы уже собраться. Недавно ходили слухи о том, что голкипером интересуется «Вегас», но будущее Георгиева предугадать сложно. Его контракт на сумму 2,4 миллиона долларов заканчивается в конце этого сезона и пока не похоже, что он станет важной частью «Рейнджерс».