Овечкин все-таки обошел Ягра! Уникальное достижение русской легенды
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Манта — 4 (Кузнецов, Шири), 12:21 — 1:0. Нельсон — 24 (Хара, Добсон), 24:55 — 1:1. Палмиери — 10 (Бэйли, Пажо), 37:02 — 1:2. Юнссон Фьелльбю — 1 (Орлов), 50:13 — 2:2. Овечкин — 37 (Кузнецов), 55:02 — 3:2. Ли — 22 (Добсон, Нельсон), 58:01 — 3:3.
Победный буллит: Манта.
Вратари: Ванечек — Варламов (57:52 — 58:01).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (9+7+9+7) — 32 (11+10+10+1).
Наши: Кузнецов (19.06/6/+1), Овечкин (17.40/7/0), Орлов (21.13/1/0) — -.
16 марта. Вашингтон. Capital One Arena.
Сегодня на арене «Вашингтона» установили счетчик голов Александра Овечкина и словно чувствовали, что именно в матче против «Айлендерс» российский нападающий выйдет на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. В двух последних играх капитан «столичных» не отметился шайбами, но дождался домашнего матча и забил долгожданный 767-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.
Многие шутили, что в прошлой встрече с «Ванкувером» Кузнецов, добивший шайбу с ленточки ворот, украл у Овечкина возможность обойти Ягра. На этот раз Евгений не дал поводов для подобных разговоров и помог партнеру преодолеть исторический рубеж. В концовке третьего периода Кузнецов выиграл вбрасывание, элегантно отдал шайбу Александру, а тот прицельным броском не оставил никаких шансов Семену Варламову, с которым они вместе выступали за «Вашингтон» на протяжении трех сезонов.
«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ», — говорил Ягр неделю назад. Яромир в свои 50 лет еще играет в хоккей на родине и порой кажется, что он по-прежнему готов сворачивать горы. Видео с его искренним поздравлением сразу же появилось в соцсетях и теперь он снова пошутил (или нет?) насчет своего возвращения в НХЛ.
Овечкин обогнал легендарного чеха, сыграв на 477 матчей меньше и стал лучшим снайпером из Европы в истории лиги. Теперь на очереди в списке Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Партнеры по команде бросились поздравлять Александра, а пауза в матче растянулась. Этот значимый момент хотелось разделить всем, в том числе и болельщикам, которые полностью заполнили трибуны на арене. В текущем сезоне, когда Овечкин забивал, команда побеждала в 21 матче из 28. Сегодня в такой памятный вечер эта традиция не могла оборваться.
Несмотря на трудную концовку и гол капитана «Айлендерс» Андерса Ли за две минуты до финальной сирены, хозяева сумели одержать победу в серии буллитов. Это могло случиться и в овертайме, где «Кэпиталз» полностью переиграли соперника, но Варламов выдал шикарный игровой отрезок и отразил семь бросков. Российский голкипер в целом провел классный матч, но в серии буллитов удача оказалась на стороне «Вашингтона». Команды нанесли 16 бросков, Овечкин не смог реализовать свою попытку, но Энтони Манта поставил точку в затянувшейся лотерее.
На фоне погони Овечкина за Уэйном Гретцки осталась в тени дебютная шайба шведского форварда «Кэпиталз» Акселя Юнссона-Фьелльбю. Это первый сезон в НХЛ для 24-летнего игрока и ему понадобилось 14 матчей, чтобы отметиться голом. Помог ему в этом Дмитрий Орлов. Российский защитник эффектно прошел по флангу и выдал классную передачу на дальнюю штангу. В текущем сезоне уже 11 новичков «Вашингтона» набрали очки, и это один из лучших показателей в истории клуба.
Кузнецов закончил матч с двумя баллами и продлил свою серию с набранными очками до шести матчей (4+5). Если в феврале у Евгения наблюдался определенный спад и было несколько неудачных матчей, то в марте он просто зажигает. В прошлой встрече форвард вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона» и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Улыбка на его лице стала появляться гораздо чаще, и очевидно, что на данный момент форвард получает от хоккея настоящее удовольствие. На очереди у команды выездная встреча с «Коламбусом» и почему бы не продлить эту удачную серию?
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|60
|30
|30
|63
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|59
|22
|37
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|40
|19
|86
|2
|Тампа-Бэй
|59
|38
|21
|82
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|60
|37
|23
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|59
|21
|38
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|42
|18
|89
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|4
|Миннесота
|58
|34
|24
|72
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|59
|36
|23
|79
|2
|Лос-Анджелес
|61
|33
|28
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|60
|29
|31
|65
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|58
|26
|32
|59
|8
|Сиэтл
|61
|18
|43
|42
|16.03
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|4 : 3 Б
|16.03
|02:00
|
Монреаль – Аризона
|3 : 6
|16.03
|02:00
|
Рейнджерс – Анахайм
|4 : 3 ОТ
|16.03
|02:00
|
Торонто – Даллас
|4 : 0
|16.03
|03:00
|
Виннипег – Вегас
|7 : 3
|16.03
|03:00
|
Нэшвилл – Питтсбург
|4 : 1
|16.03
|03:30
|
Чикаго – Бостон
|1 : 2 ОТ
|16.03
|04:00
|
Эдмонтон – Детройт
|7 : 5
|16.03
|05:00
|
Ванкувер – Нью-Джерси
|- : -
|16.03
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
|16.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|58
|83
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|59
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|81
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|59
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|46
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|28
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07