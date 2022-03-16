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Сегодня, 06:35

Овечкин все-таки обошел Ягра! Уникальное достижение русской легенды

Овечкин обошел Ягра в списке лучших снайперов НХЛ
Андрей Жданюк
Корреспондент
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16 марта. «Вашингтон» — «Айлендерс» — 4:3 Б. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов после игры.
Фото Twitter
Александр стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Айлендерс» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Манта — 4 (Кузнецов, Шири), 12:21 — 1:0. Нельсон — 24 (Хара, Добсон), 24:55 — 1:1. Палмиери — 10 (Бэйли, Пажо), 37:02 — 1:2. Юнссон Фьелльбю — 1 (Орлов), 50:13 — 2:2. Овечкин — 37 (Кузнецов), 55:02 — 3:2. Ли — 22 (Добсон, Нельсон), 58:01 — 3:3.
Победный буллит: Манта.
Вратари: Ванечек — Варламов (57:52 — 58:01).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 32 (9+7+9+7) — 32 (11+10+10+1).
Наши: Кузнецов (19.06/6/+1), Овечкин (17.40/7/0), Орлов (21.13/1/0) — -.
16 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Сегодня на арене «Вашингтона» установили счетчик голов Александра Овечкина и словно чувствовали, что именно в матче против «Айлендерс» российский нападающий выйдет на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. В двух последних играх капитан «столичных» не отметился шайбами, но дождался домашнего матча и забил долгожданный 767-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

Многие шутили, что в прошлой встрече с «Ванкувером» Кузнецов, добивший шайбу с ленточки ворот, украл у Овечкина возможность обойти Ягра. На этот раз Евгений не дал поводов для подобных разговоров и помог партнеру преодолеть исторический рубеж. В концовке третьего периода Кузнецов выиграл вбрасывание, элегантно отдал шайбу Александру, а тот прицельным броском не оставил никаких шансов Семену Варламову, с которым они вместе выступали за «Вашингтон» на протяжении трех сезонов.

«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ», — говорил Ягр неделю назад. Яромир в свои 50 лет еще играет в хоккей на родине и порой кажется, что он по-прежнему готов сворачивать горы. Видео с его искренним поздравлением сразу же появилось в соцсетях и теперь он снова пошутил (или нет?) насчет своего возвращения в НХЛ.

Овечкин обогнал легендарного чеха, сыграв на 477 матчей меньше и стал лучшим снайпером из Европы в истории лиги. Теперь на очереди в списке Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Партнеры по команде бросились поздравлять Александра, а пауза в матче растянулась. Этот значимый момент хотелось разделить всем, в том числе и болельщикам, которые полностью заполнили трибуны на арене. В текущем сезоне, когда Овечкин забивал, команда побеждала в 21 матче из 28. Сегодня в такой памятный вечер эта традиция не могла оборваться.

Несмотря на трудную концовку и гол капитана «Айлендерс» Андерса Ли за две минуты до финальной сирены, хозяева сумели одержать победу в серии буллитов. Это могло случиться и в овертайме, где «Кэпиталз» полностью переиграли соперника, но Варламов выдал шикарный игровой отрезок и отразил семь бросков. Российский голкипер в целом провел классный матч, но в серии буллитов удача оказалась на стороне «Вашингтона». Команды нанесли 16 бросков, Овечкин не смог реализовать свою попытку, но Энтони Манта поставил точку в затянувшейся лотерее.

На фоне погони Овечкина за Уэйном Гретцки осталась в тени дебютная шайба шведского форварда «Кэпиталз» Акселя Юнссона-Фьелльбю. Это первый сезон в НХЛ для 24-летнего игрока и ему понадобилось 14 матчей, чтобы отметиться голом. Помог ему в этом Дмитрий Орлов. Российский защитник эффектно прошел по флангу и выдал классную передачу на дальнюю штангу. В текущем сезоне уже 11 новичков «Вашингтона» набрали очки, и это один из лучших показателей в истории клуба.

Кузнецов закончил матч с двумя баллами и продлил свою серию с набранными очками до шести матчей (4+5). Если в феврале у Евгения наблюдался определенный спад и было несколько неудачных матчей, то в марте он просто зажигает. В прошлой встрече форвард вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона» и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Улыбка на его лице стала появляться гораздо чаще, и очевидно, что на данный момент форвард получает от хоккея настоящее удовольствие. На очереди у команды выездная встреча с «Коламбусом» и почему бы не продлить эту удачную серию?

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
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Столичный дивизион И В П О
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2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 60 30 30 63
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 59 22 37 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 40 19 86
2 Тампа-Бэй 59 38 21 82
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 60 37 23 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 59 21 38 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 60 42 18 89
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Нэшвилл 60 35 25 74
4 Миннесота 58 34 24 72
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 59 36 23 79
2 Лос-Анджелес 61 33 28 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 60 29 31 65
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 58 26 32 59
8 Сиэтл 61 18 43 42
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Вашингтон – Айлендерс
4 : 3 Б
16.03 02:00
Монреаль – Аризона
 3 : 6
16.03 02:00
Рейнджерс – Анахайм
 4 : 3 ОТ
16.03 02:00
Торонто – Даллас
 4 : 0
16.03 03:00
Виннипег – Вегас
 7 : 3
16.03 03:00
Нэшвилл – Питтсбург
 4 : 1
16.03 03:30
Чикаго – Бостон
 1 : 2 ОТ
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