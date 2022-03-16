Овечкин все-таки обошел Ягра! Уникальное достижение русской легенды

Александр стал лучшим европейским снайпером в истории НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 4:3 Б (1:0, 0:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Манта — 4 (Кузнецов, Шири), 12:21 — 1:0. Нельсон — 24 (Хара, Добсон), 24:55 — 1:1. Палмиери — 10 (Бэйли, Пажо), 37:02 — 1:2. Юнссон Фьелльбю — 1 (Орлов), 50:13 — 2:2. Овечкин — 37 (Кузнецов), 55:02 — 3:2. Ли — 22 (Добсон, Нельсон), 58:01 — 3:3.

Победный буллит: Манта.

Вратари: Ванечек — Варламов (57:52 — 58:01).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 32 (9+7+9+7) — 32 (11+10+10+1).

Наши: Кузнецов (19.06/6/+1), Овечкин (17.40/7/0), Орлов (21.13/1/0) — -.

16 марта. Вашингтон. Capital One Arena.

Сегодня на арене «Вашингтона» установили счетчик голов Александра Овечкина и словно чувствовали, что именно в матче против «Айлендерс» российский нападающий выйдет на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории лиги. В двух последних играх капитан «столичных» не отметился шайбами, но дождался домашнего матча и забил долгожданный 767-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ.

Многие шутили, что в прошлой встрече с «Ванкувером» Кузнецов, добивший шайбу с ленточки ворот, украл у Овечкина возможность обойти Ягра. На этот раз Евгений не дал поводов для подобных разговоров и помог партнеру преодолеть исторический рубеж. В концовке третьего периода Кузнецов выиграл вбрасывание, элегантно отдал шайбу Александру, а тот прицельным броском не оставил никаких шансов Семену Варламову, с которым они вместе выступали за «Вашингтон» на протяжении трех сезонов.

«Давай, Ови, я уже отправил видео с поздравлением. Мне нужна мотивация, чтобы вернуться в НХЛ», — говорил Ягр неделю назад. Яромир в свои 50 лет еще играет в хоккей на родине и порой кажется, что он по-прежнему готов сворачивать горы. Видео с его искренним поздравлением сразу же появилось в соцсетях и теперь он снова пошутил (или нет?) насчет своего возвращения в НХЛ.

«As you know, I didn't retire from hockey yet. And there's a chance I might come back to NHL and start chasing YOU.» ?@68Jagr congratulates the #Gr8#ALLCAPS | @LeidosInc pic.twitter.com/S96saGrbwS — Washington Capitals (@Capitals) March 16, 2022

Овечкин обогнал легендарного чеха, сыграв на 477 матчей меньше и стал лучшим снайпером из Европы в истории лиги. Теперь на очереди в списке Горди Хоу, на счету которого 801 шайба. Партнеры по команде бросились поздравлять Александра, а пауза в матче растянулась. Этот значимый момент хотелось разделить всем, в том числе и болельщикам, которые полностью заполнили трибуны на арене. В текущем сезоне, когда Овечкин забивал, команда побеждала в 21 матче из 28. Сегодня в такой памятный вечер эта традиция не могла оборваться.

Несмотря на трудную концовку и гол капитана «Айлендерс» Андерса Ли за две минуты до финальной сирены, хозяева сумели одержать победу в серии буллитов. Это могло случиться и в овертайме, где «Кэпиталз» полностью переиграли соперника, но Варламов выдал шикарный игровой отрезок и отразил семь бросков. Российский голкипер в целом провел классный матч, но в серии буллитов удача оказалась на стороне «Вашингтона». Команды нанесли 16 бросков, Овечкин не смог реализовать свою попытку, но Энтони Манта поставил точку в затянувшейся лотерее.

На фоне погони Овечкина за Уэйном Гретцки осталась в тени дебютная шайба шведского форварда «Кэпиталз» Акселя Юнссона-Фьелльбю. Это первый сезон в НХЛ для 24-летнего игрока и ему понадобилось 14 матчей, чтобы отметиться голом. Помог ему в этом Дмитрий Орлов. Российский защитник эффектно прошел по флангу и выдал классную передачу на дальнюю штангу. В текущем сезоне уже 11 новичков «Вашингтона» набрали очки, и это один из лучших показателей в истории клуба.

Кузнецов закончил матч с двумя баллами и продлил свою серию с набранными очками до шести матчей (4+5). Если в феврале у Евгения наблюдался определенный спад и было несколько неудачных матчей, то в марте он просто зажигает. В прошлой встрече форвард вошел в топ-10 бомбардиров в истории «Вашингтона» и останавливаться на достигнутом явно не собирается. Улыбка на его лице стала появляться гораздо чаще, и очевидно, что на данный момент форвард получает от хоккея настоящее удовольствие. На очереди у команды выездная встреча с «Коламбусом» и почему бы не продлить эту удачную серию?