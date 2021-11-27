Овечкин продолжает битву с великими. Как изменилась историческая статистика после его хет-трика

До лучшего по шайбам в большинстве — 1 гол, до тройки по дублям — 2 гола, до Ягра — 18 голов, до десятки бомбардиров — 234 очка

Александр Овечкин забросил три шайбы в ворота «Флориды» и вернулся на вторую строчку в списке лучших бомбардиров сезона-2021/22. Капитан «Вашингтона» за счет большего количества голов подвинул Коннора Макдэвида и уступает только партнеру канадца по «Эдмонтону» Леону Драйзайтлю, который набрал уже 40 (20+20) очков. На четвертое место, кстати, поднялся Евгений Кузнецов, трижды ассистировавший партнерам в игре с «Флоридой».

Лучшие бомбардиры сезона-2021/22. Фото «СЭ»

Овечкин оформил 28-й хет-трик в регулярных чемпионатах и сравнялся по этому показателю со знаменитыми канадскими форвардами — Бобби Халлом и Марселем Дионном. Чаще по три шайбы за матч забрасывали четыре канадца: Уэйн Гретцки, Марио Лемье, Майк Босси и Фил Эспозито, а также американец Бретт Халл.

Лидеры НХЛ по хет-трикам. Фото «СЭ»

Зато по играм с двумя и более голами Ови (153) вплотную приблизился к Марио Лемье, у которого в активе 153 таких матча. У недавно пройденного Овечкиным в основном снайперском рейтинге Бретта Халла — 158 дублей, у великого Гретцки — 189. Правда, на чужих площадках никто не делал дублей чаще Александра Великого. На его счету 85 выездных матчей с двумя голами, у Гретцки — 83, у Халла — 72.

Лидеры по числу матчей с двумя и более голами. Фото «СЭ»

Тем временем отставание Александра от замыкающего тройку лучших снайперов в истории лиги Яромира Ягра сократилось всего до 18 шайб. Столько же российский форвард забросил с начала сезона-2021/22. От великого Горди Хоу Овечкина отделяет 53 гола, от главной цели — Уэйна Гретцки — всего 146.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

В бомбардирском рейтинге лидер «Вашингтона» переместился на 26-е место, оставив за спиной Брэндана Шэнахэна и Ги Лефлера. Чтобы попасть в топ-25, подвинув Джонни Бьюсика, Овечкину нужно набрать 13 очков. От замыкающего европейскую тройку Яри Курри Александр отстает на 42 балла, от идущего десятым Фила Эспозито — на 234.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Но ближайшее достижение Овечкина связано с игрой в большинстве. В матче против «Флориды» он в 273-й раз в карьере наказал соперников за грубость и по числу реализованных удалений вплотную подошел к рекорду НХЛ. Следующая шайба позволит Александру повторить достижение Дэйва Андрейчака, а 275-я впишет его имя в историю.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве. Фото «СЭ»

Любопытно, что только 18-я шайба Овечкина в сезоне оказалась для «Вашингтона» победной. По числу принесенных побед российский нападающий занимает четвертое место в лиге. От Фила Эспозито его отделяет один решающий гол, от Горди Хоу — четыре, от Гретцки — 18.