«Вашингтон» решил сохранить русскую банду. Кузнецова не будут менять, Овечкин подпишет новый контракт

Вратарю Илье Самсонову снова предоставят шанс стать первым номером, а у Дмитрия Орлова контракт до 2023 года.

Кузнецову и Самсонову дадут новый шанс?

Заявление генерального менеджера «Вашингтона» о будущем Евгения Кузнецова повергло в секундный шок. Брайан Маклеллан ловко переобулся, отметив, что клуб никогда и не говорил, что хочет обменять нападающего. «Кэпиталз» открыты для обсуждений с большинством своих игроков, но безрассудного желания выставить челябинца на трейд у них не было. Как хитро Маклеллан обесценил собственные слова двухмесячной давности. «Неприкасаемых игроков нет», — так ответил Брайан на вероятный обмен Кузнецова, о котором говорили еще с середины регулярного чемпионата.

То, что у нападающего проблемы с руководством, известно давно. Евгений превысил лимит неприятных ситуаций, то и дело вляпываясь в разные скандалы: кокаин, нарушения ковид-протокола, опоздание на командное собрание. Ладно бы Кузнецов феерил на льду, решал моменты, вел команду за собой. Форвард, напротив, хандрил весь сезон, и чудесного преображения, которого так ждали болельщики, не произошло и в плей-офф.

Публично критиковал Евгения главный тренер Питер Лавиолетт, отмечая нестабильную игру россиянина. В непростую ситуацию попал и Илья Самсонов — брат Кузнецова по несчастью. На магнитогорского воспитанника возлагали большие надежды прошлым летом, когда «Вашингтон» подписал ветерана Хенрика Лундквиста только на год. Чтобы в будущем сделать Самсонова безальтернативным первым номером. Но мало того что россиянин не впечатлял стабильностью, его околохоккейные проделки заставляли боссов «Кэпс» хвататься за голову. Травма после падения с квадроцикла перед плей-офф-2020, ковид-протоколы, все то же опоздание на собрание вместе с Кузнецовым.

После бесславного вылета от «Бостона» казалось, что Евгений и Илья близки к тому, чтобы начать новый сезон в других клубах. «Вашингтону» надоело возиться с хоккеистами, нарушающими правила клуба и всей лиги, и с ними хотели расстаться. Однако «Кэпиталз» сначала защитили россиян на драфте расширения, затем Маклеллан публично заверил, что они не хотят менять Кузнецова, а с Самсоновым ведутся переговоры о новом контракте-«мостике».

Что бы ни говорил генменеджер «Вашингтона», желание обменять Евгения у клуба было. Видимо, исследовав рынок, Маклеллан не нашел устраивавших его вариантов. Какой клуб отдаст что-то ценное за проблемного форварда с внушительным кэпхитом? Осложнял возможный трейд составленный Евгением список из 15 команд, где бы он хотел продолжить карьеру. Возможно, какой-то клуб из нижней части таблицы был бы не против заполучить россиянина, но Евгений отказался от такого варианта.

Показательно, что «Вашингтон» не внес в стоп-лист конкурента Самсонова — Витека Ванечека. Чеха забрал себе «Сиэтл», и теперь «Кэпиталз» остались с Ильей и ветераном Крэйгом Андерсоном, у которого также нет контракта — не факт, что он вообще продолжит карьеру. Другого такого шанса — застолбить пост номера один — магнитогорцу могут и не предоставить.

Овечкин и Орлов тоже останутся

Главная сага межсезонья для Маклеллана — будущее Александра Овечкина. Нападающий намеренно не подписал новый контракт до драфта расширения, чтобы клуб не терял других игроков. Выбор Овечкина «Сиэтлом» был лишен смысла — 28 июля форвард все равно стал бы неограниченно свободным агентом. Генеральный менеджер «Кэпиталз» ожидает, что стороны договорятся до открытия рынка. Вопрос лишь только в сроке и сумме контракта. В сентябре Александру исполнится 36 лет — вряд ли «Вашингтон» захочет подписывать возрастного форварда более чем на три года.