Овечкин останется в «Вашингтоне» еще на 4 года. Ему нужно забить 165 голов за 328 матчей

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Уже просочилась информация о новом контракте Александра Овечкина. Нападающий «Вашингтона» получит четырёхлетнее соглашение со средней зарплатой в 10 миллионов долларов. Все справедливо. Когда речь идет об Овечкине, то столичная команда может не скупиться, так как часть средств вернется за счет рекламы, продажи атрибутики и полных трибун. Овечкин же получает от клуба возможность побить рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам — это главная задача на ближайшие четыре года. Вряд ли клуб будет претендентом на Кубок Стэнли в это время, по крайней мере на это ничего не указывает. Но в плей-офф будут попадать стабильно, а в матчах на вылет всякое может произойти.

Не знаю, зачем Александр недавно проговорился, что может вернуться в «Динамо» этим летом. Это была откровенная ложь, такой вариант не рассматривался в принципе. Даже если бы не было контракта от «Вашингтона» (вероятность такого исхода оценивалась в 0,99 процента), то он бы остался в НХЛ, чтобы побить рекорд. Нашел бы клуб, который дал такую возможность.

Но готов ли сам Овечкин штурмовать высоты? В прошлом сезоне Александр показал свой худший результат за историю, забросив только 24 шайбы. А серьезная проблема в том, что он стал пропускать матчи по состоянию здоровья. Отсутствие серьезных повреждений во время карьеры — одна из причин, почему он вообще в гонке за Гретцки. Разрыв между хоккеистами не такой и большой — 164 шайбы. Если Овечкин будет забивать по 40 за чемпионат (это вполне реально при 82 матчах), то к концу контракта он добьется нужного результата. А потом сразу закончит. Тщательными подсчетами и объясняется такой срок договора.

Переход

Нападающий Руслан Абросимов переезжает из «Локомотива» в «Северсталь». На ярославский клуб это вообще не похоже. Как так? Они отдают своего молодого хоккеиста в команду КХЛ, причем, судя по тому, как Руслан прощался в социальных сетях, это не напоминает скрытую аренду. Абросимов расторг контракт и подписал договор с череповецким клубом на правах свободного агента. Всем бы воспитанникам ярославской школы такую судьбу. А то иных держат в системе разными способами по десять лет, не давая устроить карьеру, при этом не рассчитывая как на игрока основного состава. А тут все просто: не видим тебя в современном «Локомотиве» — езжай на все четыре стороны.

И очень хорошо, что Руслан попал именно к Андрею Разину. Этот тренер, ограниченный в бюджете и выборе на рынке, будет выжимать по максимуму, Абросимов запомнился в прошлом сезоне своей техникой, нацеленностью на ворота в «Локо». Он действительно интересный нападающий, по крайней мере на уровне молодежки. Их связка со Степаном Никулиным была очень яркой, Руслан набрал больше 70 очков, решая судьбу матчей. Начиная с января Абросимов не набирал очки только в четырех играх регулярного чемпионата, а сезон там идет до марта. Руслан еще и центральный, а это дефицитная позиция. И сам он должен осознавать, что это для него великолепный шанс опровергнуть версию о том, что результативные игроки в Молодежной лиге ничего не добиваются на взрослом уровне. Лишь бы это была не скрытая аренда. А то сейчас тренер раскроет хоккеиста, а потом его придется вернуть, так как «Локомотив» увидит потенциал. И такое бывало.

Состав

Стали известны сочетания игроков «Салавата Юлаева» на тренировках. Томми Лямся решился на то, чтобы разбить звено легионеров, и вместо Теему Хартикайнена в стартовой пятерке теперь Родион Амиров. О том, что иностранцев надо разбрасывать по разным звеньям, говорили на протяжении последнего сезона, но тренер никак не мог пойти на этот шаг. То ли понимал, что лучше не будет, то ли не видел замены. Не факт, что команда так и начнет сезон. Еще неизвестно, а готов ли Амиров к настоящему взрослому хоккею. Сумеет ли он унести столько игрового времени, не ослабит ли первое звено. Ответа на этот вопрос нет, так как в прошлом сезоне мы неоднократно видели и слабые матчи Родиона. Но он становится старше, умнее, если анализировать его желание остаться в КХЛ, а не ехать сразу за океан. Играть в первом звене — это не только сила и мастерство, но и психология. Тут надо уметь всегда быть полностью сконцентрированным, чтобы реализовывать моменты, а они у него будут.

Хартикайнен во второй тройке — это гарантия того, что первое звено не будет забирать 75 процентов большинства. Да и глупо было бы приглашать Сергея Шмелева, набравшего в прошлом сезоне 40 очков, и не давать ему возможности разыгрывать лишнего. Беда с другими звеньями. Непонятно, чего ждут от сочетания Плэтт — Тихонов — Санников. Хорошо, если они будут немного пропускать. Михаил Воробьев начинает работать с Артемом Пименовым и Ильей Барановым. Тоже ни туда, ни сюда. По мастерству они уступают первым двум тройкам, большой вопрос, сумеют ли быть эффективными при 12-14 минутах игрового времени. Но главные проблемы у команды с обороной. Шакир Мухамадуллин пока не работает с составом, и пока пары не выглядят мощными. Может быть, Науменков — Ларсен еще тянут для решения серьезных задач, но остальные не были бы ведущими и в клубах, где одна задача — выйти в плей-офф.