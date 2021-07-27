В НХЛ начинается трансферное безумие. Какими будут контракты Овечкина, Капризова и других?

Где продолжит карьеру Гусев, вернется ли Ковальчук? За океаном открывается рынок свободных агентов.

Зарплата Овечкина — пример для молодых

Трансферное безумие прошлых лет возвращается в НХЛ. Планируется, что матчи следующего регулярного чемпионата полностью пройдут со зрителями — это обеспечит устойчивое финансовое положение клубов. Соответственно, через два года потолок зарплат точно начнет расти. Вдобавок в лигу вступил «Сиэтл», забравший себе часть контрактов и готовый тратиться сам на свободных агентов.

Менеджеры после прошлого межсезонья, когда все находились в неведении относительно дальнейшей ситуации с коронавирусом и не рисковали, снова готовы совершать смелые сделки на многие миллионы. В этом плане открытие рынка станет логичным продолжением того, что происходило в последние дни. Предполагаемое четырехлетнее соглашение с «Вашингтоном» на 40 миллионов для Александра Овечкина к нынешней ситуации тоже имеет прямое отношение. Было понятно, что он никуда не уйдет, но если ему в 36 лет выписывают такие деньги, то более молодые игроки аппетиты точно не умерят. Например, представители нападающего Мики Зибанежада, контракт которого истекает через год, предварительные дискуссии о пролонгации начали с отметки 10 миллионов за сезон. Кто скажет, что это слишком жирно, не в ладах с головой. Первый центр команды, набирающий больше очка за игру, вправе рассчитывать на такой порядок цифр.

При анализе текущего момента стоит вернуться на некоторое время назад. Первым ходом, спровоцировавшим цепную реакцию, стало подписание «Далласом» нового контракта сроком на восемь лет и среднегодовой зарплатой 8,45 миллиона с лучшим защитником команды Миро Хейсканеном. Минувший сезон ему, так же как и всем «Старз», трудно занести в резюме положительной строкой. Однако менеджмент клуба сделал все правильно и закрепил за собой ключевого игрока на максимально возможный срок. Финну всего 22 года, и на свой пик он еще не вышел.

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл после этого хода наверняка был проклят рядом своих коллег, у которых не осталось места для маневра. Хотя это не оправдывает решения Стэна Боумэна из «Чикаго», давшего приобретенному у «Коламбуса» защитнику Сету Джонсу 9,5 в год на восемь лет! В последние два года игрок сбавил. Совсем нет уверенности, что он стопроцентно вернется на свой прежний звездный уровень.

В «Колорадо» свои 54 миллиона и шесть лет контракта получил еще один элитный защитник Кайл Макар. Теперь он сможет стать неограниченно свободным агентом уже в 28 лет, но что было делать Джо Сакику? Ему еще необходимо найти общий язык с основным вратарем Филиппом Грубауэром и капитаном команды Габриэлем Ландескугом, которых с руками оторвут другие клубы, если не удастся договориться. Лучше всего чувствует себя сейчас авторитетный агент Джей-Пи Бэрри. Его клиент, защитник Дуги Хэмилтон, будет нарасхват на рынке и свои 8-9 миллионов в год точно получит. Время идет, но определенные вещи остаются неизменными — строительство серьезной команды начинается с обороны.

Миграция звезд и россиян

Ценных лотов на свободном рынке будет не слишком много. Вероятно, Ландескуг, вышеупомянутый Хэмилтон, самый результативный защитник минувшей регулярки Бэрри, ветераны Сутер, Паризе, Э. Стаал, несколько опытных игроков чуть выше среднего типа Дано и Шварца, пара крепких вратарей уровня Андерсена и Мразека — особо не разбежишься. За каждого тем не менее уже сейчас идет серьезная борьба. Клубы готовы тратиться.

«Эдмонтон» собирается предложить крепкому, но совсем не звездному форварду Заку Хайману максимальный по сроку контракт на целых семь лет, чтобы уменьшить среднегодовую сумму, которая идет под потолок зарплат. Могло быть и все восемь. Для этого подписать и тут же обменять игрока в «Ойлерс» должен был его прежний клуб «Торонто». Компенсация в таких случаях обычно символическая — выбор в одном из поздних раундов ближайшего драфта. Генеральный менеджер «Мэйпл Ливз» Кайл Дубас хотел большего и не согласился. В итоге, как признался он сам, «Эдмонтон» получит проблему с платежкой, что тоже неплохо. Пусть речь идет о «каких-то» 400-500 тысячах долларов в год. Свободное пространство под потолком зарплат в НХЛ ценится не меньше, чем молодой талант или высокий выбор на драфте.

Россиян, которые могут найти себе новое место работы, очень мало — Гусев, Куликов, Анисимов, Ковальчук и несколько человек, проведших последние годы в КХЛ. Заткнуть ими какую-нибудь дырку, отправив на третьи роли за умеренные деньги, могут. Не больше. Поэтому интереснее следить за клубами, в которых русские игроки по разным причинам могут последовать на выход — Кузнецов, Задоров и, не исключено, Сорокин. После первых подписаний на рынке свободных агентов картина в отношении этих хоккеистов станет более ясной.