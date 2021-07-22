«Сиэтл» обошелся без россиян. С выбранным составом он вряд ли попадет в плей-офф

Впрочем, «кракены» могут совершить несколько хитрых обменов.

Последние дни внимание хоккейного сообщества обращено на драфт расширения, приуроченный к вступлению в НХЛ нового клуба из Сиэтла. 18 июля все команды, кроме «Вегаса», представили списки защищенных игроков — тех, кто недоступен для выбора менеджерами «Кракенов». 22 июня в 3.00 по московскому времени началась официальная церемония драфта расширения, однако очертания состава «Сиэтла» появились несколькими часами ранее. Инсайдеры разных клубов взрывали сеть предпочтениями генерального менеджера Рона Фрэнсиса. Во время церемонии все поняли, что список хоккеистов слили заранее — и объявление игроков со сцены превратилось в формальность.

Вместо Прайса — конкурент Бобровского

Вратари: Витек Ванечек, Крис Дриджер, Джой Даккорд

Главная сага драфта расширения — выбор вратарей. Свеж в памяти пример Марка-Андре Флери, которого «Питтсбург» не защитил от «Вегаса». После смены клуба опытный голкипер будто бы принял эликсир молодости: добрался с командой до финала Кубка Стэнли и в сезоне-2020/21 выиграл первую «Везину». Вратарская линия «Пингвинз» сейчас, напротив, — самая проблемная в команде. По пути Флери мог пойти Кэри Прайс, которого «Монреаль» не внес в стоп-лист. Но это не значит, «Канадиенс» хотели избавиться от голкипера. Это входило в хитрый план президента «Хабс» Марка Бержевена, чтобы сохранить и Прайса, и его дублера Джейка Аллена.

«Монреаль» не защитил Прайса, понадеявшись на то, что большой кэпхит (10 миллионов) и вероятность пропуска большей части будущего сезона из-за травмы разубедят «Сиэтл» выбрать Кэри. Так и произошло. «Кракены» предпочли более дешевых и молодых Витека Ванечека из «Вашингтона» и Криса Дриджера из «Флориды». Оба голкипера в прошлом сезоне конкурировали с россиянами — Ильей Самсоновым и Сергеем Бобровским. Трудно предположить, кого главный тренер Дэйв Хекстол выберет основным, но очевидно, что тандем собран с заделом на будущее.

Ванечеку в январе исполнилось 25 лет, Дриджеру в мае — 27. И Витек, и Крис набрались опыта в АХЛ и в прошлом сезоне полноценно дебютировали в НХЛ. Чех отыграл надежнее и, что главное, дисциплинированнее Самсонова. Дриджер эпизодически вытеснял двукратного обладателя «Везины» Сергея Бобровского и завершил чемпионат с лучшими статистическими показателями. Вот только в системе «Флориды» растет суперталант Спенсер Найт — именно с ним и россиянином «Пантерз» связывают будущее. Так что переход Криса и «Сиэтл» — благо и для него, и для клуба. Третьим голкипером «Кракенов» будет 24-летний Джоуи Даккор из «Оттавы». Штаб Бержевена может выдохнуть: их многоходовка сработала, Прайс останется в «Монреале».

Легенда «Калгари» в защите

Защитники: Жереми Лозон, Уилл Борген, Деннис Чоловски, Кэйл Флери, Гэвин Байрейтер, Джейми Олексяк, Винс Данн, Кертис Макдермид, Хейдн Флери, Марк Джиордано, Адам Ларссон, Карсон Соуси.

Защитник Марк Джиордано — самый лакомый кусочек из незащищенных хоккеистов «Калгари». 37-летний хоккеист, который на протяжении 15 сезонов цементировал оборону «Флэймз» и с 2013 года носил капитанскую литеру, переезжает в «Сиэтл», где ему предопределена роль одной из главных звезд и старожил новой франшизы. Такие опытные хоккеисты важны в каждой команде. Джиордано, помимо лидерских качеств в раздевалке, по-прежнему полезен на льду и способен без нервов выйти на ключевые отрезки. Пусть на него придется выделить 6,75 миллиона долларов, контракт рассчитан только на год. Затем Марка можно подписать на меньшие деньги, освободив место под потолком для других финансовых маневров.

Неплохой потенциал для роста у Уилла Боргена. Если бы не перелом руки, фактурный защитник мог закрепиться в основе «Баффало» уже в прошлом сезоне, но из-за травмы он провел только 10 матчей. Выбор Боргена — недорогая инвестиция в будущее. Вместо Прайса собирает чемоданы в Сиэтл Кэйл Флери. Большую часть сезона-2019/20 защитник отыграл в основе «Монреаля», однако прошлую регулярку безвылазно провел в «Лавале» из АХЛ. Сомнительный выбор «Кракенов», равно как и Гэвин Байройтер из «Коламбуса». К 27 годам он отыграл только 28 матчей в НХЛ, большую часть карьеры выступая в АХЛ или студенческой NCAA.

Из наиболее оправданных новичков выделю Карсона Соуси из «Миннесоты» и Адама Ларссона из «Эдмонтона». Контракт шведа с «Ойлерз» истек, и с ним подписали новое четырехлетнее соглашение на 16 миллионов. Отчасти, это даже плюс для «Сиэтла». Рон Фрэнсис не забивает платежку старыми контрактами, а торгуется с игроками на своих условиях. Аналогичная ситуация у опытного Джейми Олексяка из «Далласа». По новому договору за пять лет в «Кракенах» он заработает 23 миллиона.

Интерес к защитнику Никите Задорову не подтвердился. «Сиэтл» не рискнул выбрать россиянина даже как актив для дальнейшего обмена. Правда, пока что оборона «Кракенов» не выглядит сверхнадежной. Бросается в глаза избыток леворуких защитников — правый хват только у Ларссона. В распоряжении Хекстола достаточно перспективных парней, но нет точных гарантий, что каждый из них раскроется и оправдает возложенные надежды. Не покидает ощущение, что из предложенных кандидатов реально было собрать более сбалансированную оборону.

Без Тарасенко и Дадонова

Нападающие: Янни Гурд, Джаред Маккэн, Морган Гики, Нэйтан Бастиан, Колин Блэкуэлл, Джордан Эберле, Карсен Тварински, Йоонас Донской, Джон Кенневилль, Брэндон Танев, Мэйсон Эпплтон, Калле Ярнкрок, Коул Линд, Тайлер Питлик, Александр Труэ.

Ни один российский форвард не приглянулся «Сиэтлу» на драфте расширения. Ни Евгений Дадонов из «Оттавы», ни бастующий против «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко не привлекли внимание Фрэнсиса. Ценный лот — Йоонас Донской из «Колорадо». Финн — обученный двусторонний форвард, способный как придать креатива атаке, так и надежно сыграть у своих ворот. Брэндон Танев из «Питтсбурга» добавит наглости нападению «Кракенов». Благодарить потолок зарплат «Сиэтлу» стоит за выбор Джордана Эберле, которого, как и Джоша Бэйли, не защитили «Айлендерс». Чем захандривший в Нью-Йорке Эберле не претендент на первую звезду новой франшизы?

На роль центра ведущего звена, судя по всему, будет претендовать Янни Гурд — двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Тампой». Причем в «Лайтнинг» он выполнял функции чеккера, но в новом клубе от него явно потребуют более созидательной игры. Конкурент Гурда — Колин Блэкуэлл, который провел хороший сезон в «Рейнджерс» и съездил на чемпионат мира в Латвию вместе со сборной США.

На зависть конкурентам «Сиэтл» укомплектовался кандидатами в боттом. С форвардами, которые смогут определять игру в топ-6, сложнее, особенно — с центральными. Перед сезоном руководству не помешало бы провести пару трейдов для усиления ведущих троек. Например, попробовать выменять у «Вашингтона» Евгения Кузнецова. При всех околохоккейных проблемах челябинец остается элитным центром, который пригодился бы «Сиэтлу».

Состав новичка НХЛ и близко не напоминает «Вегас» образца 2018 года. Фамилии некоторых хоккеистов, выбранных на драфте расширения, и вовсе вызывают недоумение. Рону Фрэнсису, у которого осталось под потолком 28 миллионов, нужно постараться получить максимальный профит от предстоящих сделок на рынке. Иначе шутки про обитателей морских глубин перед началом сезона станут еще актуальнее.