Как же хочется, чтобы теперь — прорвало! Эмоции от гола Овечкина
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Коламбус» — «Вашингтон» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Манта — 8 (бол., Овечкин, Карлсон), 18:24 — 0:1. Силлинджер — 3 (Бемстрем, Годро), 35:18 — 1:1. Манта — 9 (Протас, Карлсон), 37:24 — 1:2. Чинахов — 9 (Воронков, Гудбрэнсон), 52:49 — 2:2. Овечкин — 6 (бол., Строум, Карлсон), 64:07 — 2:3.
Вратари: Мерзликинс — Линдгрен.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 37 (7+16+12+2) — 32 (10+11+5+6).
Наши: Воронков (16.34/1/+1), Марченко (19.22/2/+1), Проворов (22.58/0/0), Чинахов (19.15/4/+1) — Кузнецов (14.41/0/-1), Мирошниченко (9.36/1/-1), Овечкин (21.09/7/-1).
Коламбус. Nationwide Arena. 18172 зрителя.
«The Great Wait is over!» Как же изящно североамериканские комментаторы обыграли прозвище Александра Овечкина — The Great Eight. Это, конечно, был тот «экспромт», который заранее подготовлен и отрепетирован. Но разве это делает его хуже? А дальше там дошло даже до «аллилуйя для Ови!»
Овечкин все-таки сделал это. В овертайме выездного матча с «Коламбусом», не щелчком, а кистевым броском из офиса, в ближний угол ворот Элвиса Мерзликинса, которого весь матч выводил из себя Том Уилсон. 14-матчевая безголевая серия Ови в концовке пятнадцатого завершена.
В первом большинстве он бросил на подправление Энтони Манты, а закончил всё сам. И здорово, что гол, прервавший беспрецедентную серию в его карьере, оказался победным. Он долго, по-своему, богатырски замахивался под щелчок, но тогда не отдавали. А в итоге после паса Строума бросал кистевым.
До того Ови был очень активен, попал в штангу, нанес 6 бросков. А его голу невольно помогла русская тройка «Коламбуса», сравнявшая счет в третьем периоде, благодаря чему и случился овертайм. Воронков в падении отдал под бросок Чинахова в касание. Александру Великому стоит молодняку из Огайо проставиться...
Как же хочется, чтобы теперь — прорвало. До Гретцки осталось 66. А те же комментаторы сообщили, что этот его гол — 900-й, если складывать регулярку и плей-офф. Вот тут бы до тысячи дойти! Но поди забей еще 100 в его возрасте...
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|32
|18
|14
|39
|3
|Айлендерс
|32
|15
|17
|39
|4
|Вашингтон
|30
|17
|13
|38
|5
|Каролина
|33
|17
|16
|38
|6
|Нью-Джерси
|31
|16
|15
|34
|7
|Питтсбург
|31
|15
|16
|33
|8
|Коламбус
|34
|11
|23
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|30
|16
|14
|38
|3
|Флорида
|32
|18
|14
|38
|4
|Тампа-Бэй
|34
|16
|18
|37
|5
|Детройт
|32
|15
|17
|34
|6
|Монреаль
|32
|14
|18
|33
|7
|Баффало
|34
|14
|20
|31
|8
|Оттава
|28
|11
|17
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|31
|19
|12
|42
|2
|Колорадо
|33
|20
|13
|42
|3
|Виннипег
|31
|19
|12
|41
|4
|Нэшвилл
|33
|19
|14
|38
|5
|Аризона
|32
|17
|15
|36
|6
|Сент-Луис
|32
|16
|16
|33
|7
|Миннесота
|31
|14
|17
|32
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|34
|21
|13
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|33
|14
|19
|33
|5
|Сиэтл
|34
|11
|23
|31
|6
|Эдмонтон
|30
|14
|16
|29
|7
|Анахайм
|32
|12
|20
|24
|8
|Сан-Хосе
|33
|9
|24
|21
|22.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|5 : 4
|22.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|1 : 4
|22.12
|03:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|2 : 4
|22.12
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|2 : 1 Б
|22.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|9 : 3
|22.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|22.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|3 : 6
|22.12
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 3 ОТ
|22.12
|04:00
|
Даллас – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|22.12
|05:00
|
Колорадо – Оттава
|6 : 4
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|0 : 3
|22.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|2 : 5
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|34
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|29
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93