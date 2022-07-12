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Сегодня, 21:28

Журналист The Athletic пошутил, что Малкин может подписать минимальный контракт с «Тампой»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Журналист The Athletic Арпон Басу в Twitter у шутку предположил, что нападающий Евгений Малкин этим летом может подписать контракт с «Тампой».

«Малкин подпишется на минимальный контракт с «Тампой», разве нет?» — написал журналист.

Ранее появилась информация, что «Пингвинз» предлагают форварду контракт на три года, но 35-летний россиянин хочет соглашение на четыре сезона. Контракт Малкина с «Пингвинз», за которых магнитогорец выступает с 2006 года, заканчивается этим летом.

В прошедшем сезоне Малкин провел в регулярном чемпионате НХЛ 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в 7 встречах.

Отметим, что в предстоящем сезоне минимальный контракт с НХЛ будет равняться 750 тысячам долларов в год.

Евгений Малкин
ХК Питтсбург Пингвинз
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