Александр Георгиев: «Усердно работаю, чтобы доказать, что «Колорадо» не ошибся»
Александр Георгиев прокомментировал подписание контракта с «Колорадо»
Голкипер Александр Георгиев поделился эмоциями после подписания контракта с «Колорадо».
«Это значительное повышение, и мне это было нужно... Я усердно работаю, чтобы доказать, что клуб не ошибся», — приводит слова Георгиева в Twitter журналист Петер Бау.
Соглашение 26-летнего россиянина с «Эвеланш» рассчитано на три года. Зарплата Георгиева составит 3,4 миллиона долларов за сезон.
Ранее вратарь в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Колорадо». Клуб из Нью-Йорка получил право выбора в третьем раунде драфта 2022 года и два драфт-пика в пятом раунде — в 2022 и 2023 годах.
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|О
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|0
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|0
|0
|2
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|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
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