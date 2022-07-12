Александр Георгиев: «Усердно работаю, чтобы доказать, что «Колорадо» не ошибся»

Голкипер Александр Георгиев поделился эмоциями после подписания контракта с «Колорадо».

«Это значительное повышение, и мне это было нужно... Я усердно работаю, чтобы доказать, что клуб не ошибся», — приводит слова Георгиева в Twitter журналист Петер Бау.

Соглашение 26-летнего россиянина с «Эвеланш» рассчитано на три года. Зарплата Георгиева составит 3,4 миллиона долларов за сезон.

Ранее вратарь в результате обмена перешел из «Рейнджерс» в «Колорадо». Клуб из Нью-Йорка получил право выбора в третьем раунде драфта 2022 года и два драфт-пика в пятом раунде — в 2022 и 2023 годах.