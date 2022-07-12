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Сегодня, 20:35

«Калгари» предложило Годро контракт с зарплатой более 10 миллионов долларов в год

Иван Шитик
Корреспондент
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«Калгари» предприняло очередную попытку подписать новый контракт с нападающим Джонни Годро, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Ему был предложен контракт на 8 лет с зарплатой более 10 миллионов долларов в год.

28-летний игрок может стать неограниченно свободным агентом 13 июля. По действующему контракту его зарплата составляет 6,75 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне в его активе 115 (40+75) очков в 81 матче регулярного чемпионата при полезности «+64» (лучший результат в лиге с 1987 года).

Джонни Годро
ХК Калгари Флэймз
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