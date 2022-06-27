Тренер Курдин: «Если бы Кучеров забил, вы бы верещали, какой он хороший»

Заслуженный тренер России Геннадий Курдин прокомментировал игру нападающего «Тампы» Никиты Кучерова в шестом матче финальной серии против «Колорадо» (1:2).

«Почему Кучеров ничего не смог сделать? Он сделал первый гол. Почему ему передачу не записали, касание было его. Он выиграл борьбу. Потом в концовке Кучеров два раза бросал. Гол бы забил, и вы бы верещали, какой он хороший. Но не пошла шайба. Бывает. Он старался, боролся до конца», — цитирует Курдина «Чемпионат».

29-летний россиянин стал четвертым в списке лучших бомбардиров плей-офф, набрав 27 (8+19) очков в 23 матчах.

«Тампа» в финале Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 2-4 в серии. Ранее «Лайтнинг» два раза подряд становились чемпионами.