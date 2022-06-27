Сушинский: «Колорадо» будет доминировать? Это же не КХЛ, в НХЛ так любой может»

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский поделился ожиданиями от игры «Колорадо Эвеланш» в следующем сезоне после победы в Кубке Стэнли-2022.

«Колорадо» очень прилично выглядело на протяжении всего плей-офф. Я и болел за них. Знаю, как они играют. Они везде успевали. И заслуженно выиграли. Смогут ли они стать доминантой? Там видите, сколько таких? Это же не КХЛ. Здесь раз-два и обчелся. Там любой может!» — приводит слова Сушинского «Чемпионат».

Также экс-хоккеист поделился мнением о будущем «Тампы».

«Что касается „Тампы“, тяжело сказать, что с ними будет дальше. Думаю, если они уже третий финал играют, то как их эпоха может быть закончена? Там ребята готовы играть каждый день и выигрывать тоже каждый день», — отметил Сушинский.

В ночь на 27 июня «Колорадо» победил «Тампу» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ и завоевал Кубок Стэнли-2022. «Эвеланш» становились победителями турнира в 1996 и 2001 годах.