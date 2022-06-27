Ничушкин показал фото травмированной ноги после финала Кубка Стэнли

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин доигрывал серию с «Тампой» в финале Кубка Стэнли с травмой. Форвард в социальных сетях показал фото травмированной ноги.

Отметим, что что Ничушкин после победы над «Тампой» (2:1, 4-2 в серии) в финале плей-офф НХЛ покинул арену на тележке.

В плей-офф НХЛ сезона-2021/22 27-летний форвард провел 20 матчей и набрал 15 (9+6) очков.

Ничушкин стал 36-м россиянином, который выиграл Кубок Стэнли. Это первый трофей россиянина в карьере.