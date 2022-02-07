Защитник «Ванкувера» Хьюз попал в ковид-протокол НХЛ

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз был включен в ковид-протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает пресс-служба клуба.

The Vancouver Canucks announced today that defenseman Quinn Hughes has been placed into the NHL's COVID-19 protocol. — Canucks PR (@CanucksPR) February 7, 2022

В этом сезоне 22-летний американец набрал 34 (2+32) очка в 45 матчах регулярного чемпионата.

Напомним, накануне в ковид-протокол попал его брат, нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.