«Вашингтон» вызвал голкипера Копли из фарм-клуба

«Вашингтон» вызвал в команду вратаря Финикса Копли, сообщает официальный сайт клуба. Он выступает за фарм-клуб в АХЛ «Херши Беарс».

NEWS | The Capitals have recalled goaltender Pheonix Copley from the Hershey Bears.#ALLCAPS | @FTX_Official https://t.co/mfqXBiPNFi — Washington Capitals (@Capitals) February 7, 2022

30-летний вратарь в текущем сезоне провел один матч за «Вашингтон». За «Херши» он отыграл 22 матча (в среднем за игру пропускал 2,43 шайбы).

В сезоне-2019/20 Копли провел за команду 27 матчей.