Легендарный форвард Титов рассказал о том, как пропустил два года на старте карьеры

Бывший нападающий «Калгари» и «Питтсбурга» Герман Титов в интервью «СЭ» вспомнил, как пропустил два года игровой карьеры из-за службы в армии.

— Если бы вернуть все назад, я поменял бы свое отношение к хоккею. Тренеру Владимиру Филипповичу Васильеву я очень благодарен, он сделал из меня хоккеиста, взял в команду в 16 лет. Мы съездили играть во Францию, Швецию, еще куда-то. И я решил, что мне ничего не надо, начал маленько дурить и забросил хоккей. Васильев на перевоспитание отправил в армию. Я служил все два года, думал — все, с хоккеем уже закончил. И в один прекрасный день, перед моим дембелем, приезжает второй тренер «Химика» и говорит: «Васильев хочет дать тебе второй шанс. Хочешь вернуться в хоккей?» Я, конечно, сказал «да». И после этого я понял, что мне нужно браться за голову.

Первые, наверное, полгода я уступал всем и во всем. Вы понимаете, два года в сапогах. Я служил по-настоящему, стрелял из орудий на учениях, так что получил хорошую школу, но вообще не играл. Полгода мне было очень тяжело, но потом втянулся. Васильев видел, что я стараюсь, и все понимал. А потом меня начали потихоньку и в сборную приглашать. В 1992-м я был на сборах перед Олимпиадой, но меня не взяли, и в 1991 году перед чемпионатом мира тоже отцепили.

— То есть, если бы вы вернулись и изменили свое отношение, могли бы раньше уехать в НХЛ?

— Да, может быть, и раньше, потому что я бы не потерял эти два года. Когда я играл в «Калгари», все корреспонденты, когда узнавали, что я не играл с 18 до 20 лет, удивлялись: «Как ты можешь играть, когда не играл в те годы, когда начинает вырабатываться вся структура?»