Защитник Шмидт будет просить обмена из «Ванкувера»
10:29
Защитник Нэйт Шмидт намерен запросить обмен из «Ванкувера». Игрок недоволен своим положением в команде, сообщает TFP.
29-летний американец был обменян в «Кэнакс» из «Вегаса» перед прошлым сезоном. В регулярном чемпионате он провел 54 матча и набрал 15 (5+10) очков.
Контракт Шмидта рассчитан до конца сезона-2024/25. Он получает 5,95 миллиона долларов в год.
Напомним, что в 2018 году Нэйт Шмидт был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.
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