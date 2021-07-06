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Защитник Шмидт будет просить обмена из «Ванкувера»

10:29
Нэйт Шмидт. Фото AFP
Нэйт Шмидт. Фото AFP
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Защитник Нэйт Шмидт намерен запросить обмен из «Ванкувера». Игрок недоволен своим положением в команде, сообщает TFP.

29-летний американец был обменян в «Кэнакс» из «Вегаса» перед прошлым сезоном. В регулярном чемпионате он провел 54 матча и набрал 15 (5+10) очков.

Контракт Шмидта рассчитан до конца сезона-2024/25. Он получает 5,95 миллиона долларов в год.

Напомним, что в 2018 году Нэйт Шмидт был дисквалифицирован на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил.

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Иван Шитик все материалы автора

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