Тренер фарма «Бостона» вошел в тренерский штаб «Сиэтла»
09:44
Бывший главный тренер «Провиденса» Джей Лич вошел в тренерский штаб «Сиэтла». Он стал одним из помощником Дэйва Хэкстола, пишет в Twitter журналист Марк Драйвер.
41-летний Лич последние несколько лет был главным тренером «Провиденса» в АХЛ — фарм-клуба «Бостона».
В качестве игрока он также большую часть карьеры провел в АХЛ. В НХЛ в общей сложности у бывшего защитника 70 матчей и три (1+2) набранных очка.
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