Тренер фарма «Бостона» вошел в тренерский штаб «Сиэтла»

Бывший главный тренер «Провиденса» Джей Лич вошел в тренерский штаб «Сиэтла». Он стал одним из помощником Дэйва Хэкстола, пишет в Twitter журналист Марк Драйвер.

41-летний Лич последние несколько лет был главным тренером «Провиденса» в АХЛ — фарм-клуба «Бостона».

В качестве игрока он также большую часть карьеры провел в АХЛ. В НХЛ в общей сложности у бывшего защитника 70 матчей и три (1+2) набранных очка.