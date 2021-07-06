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Тренер фарма «Бостона» вошел в тренерский штаб «Сиэтла»

09:44
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Бывший главный тренер «Провиденса» Джей Лич вошел в тренерский штаб «Сиэтла». Он стал одним из помощником Дэйва Хэкстола, пишет в Twitter журналист Марк Драйвер.

41-летний Лич последние несколько лет был главным тренером «Провиденса» в АХЛ — фарм-клуба «Бостона».

В качестве игрока он также большую часть карьеры провел в АХЛ. В НХЛ в общей сложности у бывшего защитника 70 матчей и три (1+2) набранных очка.

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Иван Шитик все материалы автора

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