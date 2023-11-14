Защитник «Сан-Хосе» Охотюк: «Играл под 49-м номером в честь Артюхина»
Российский игрок обороны «Сан-Хосе» Никита Охотюк в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что силовые приемы и драки любит с детства, после просмотра матча ЧМ-2011 Россия — Чехия с участием Евгения Артюхина.
— У меня друг за «Нью-Джерси» болеет, и он сказал, что в фарм-клубе «Дьяволов», «Ютике», дрались часто. Так что все это для вас не новость.
— Это правда — иногда приходится драться. Не скажу, что прямо ищу этих моментов. Но и не ухожу от них. После силового приема или когда надо заступиться за своего партнера. Не скажу, что АХЛ — это прямо про драки, просто чуть-чуть другой хоккей. Больше силовых приемов — и больше игроков, чем в НХЛ, которые специально хотят подраться.
А силовые приемы — часть моей игры. Так еще с детства пошло, понравилось мне это делать. Интересно было, и габариты позволяли. Помню, как смотрел за Евгением Артюхиным, как на чемпионате мира он чеху голову разбил и шлем с его головы слетел (в матче ЧМ-2011 Евгений Артюхин в течение одной из смен при счете 0:2 силовыми приемами завалил на лед сразу трех соперников — Рахунека, Гавлата и Михалека. — Прим. И.Р.). Это произвело на меня, 11-летнего, сильное впечатление. Артюхин играл под 49-м номером, и я в честь него тоже взял 49-й.
— Легендарные «мельницы» от Владимира Константинова и Дарюса Каспарайтиса видели?
— Да, в интернете. Есть чему поучиться! Если же возвращаться к дракам, то да — я любил их с детства, но всегда спонтанно. Ни разу не было такого, чтобы заранее, на разминке с кем-то договаривался. Просто так само собой получалось, по делу, а лишний раз уговаривать меня не надо было — никогда таких вещей не избегал.
— С профессиональными тафгаями приходилось драться?
— В НХЛ я еще не дрался, а в АХЛ было пару раз. Но тафгаев сейчас становится все меньше и меньше. Это уже совсем олдскул.
В сезоне-2023/24 Охотюк сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|15
|4
|11
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|6
|Монреаль
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|14
|10
|4
|21
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|14
|8
|6
|16
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|14.11
|04:30
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 1
|14.11
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 5
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76