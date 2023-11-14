Защитник «Сан-Хосе» Охотюк: «Играл под 49-м номером в честь Артюхина»

Российский игрок обороны «Сан-Хосе» Никита Охотюк в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что силовые приемы и драки любит с детства, после просмотра матча ЧМ-2011 Россия — Чехия с участием Евгения Артюхина.

— У меня друг за «Нью-Джерси» болеет, и он сказал, что в фарм-клубе «Дьяволов», «Ютике», дрались часто. Так что все это для вас не новость.

— Это правда — иногда приходится драться. Не скажу, что прямо ищу этих моментов. Но и не ухожу от них. После силового приема или когда надо заступиться за своего партнера. Не скажу, что АХЛ — это прямо про драки, просто чуть-чуть другой хоккей. Больше силовых приемов — и больше игроков, чем в НХЛ, которые специально хотят подраться.

А силовые приемы — часть моей игры. Так еще с детства пошло, понравилось мне это делать. Интересно было, и габариты позволяли. Помню, как смотрел за Евгением Артюхиным, как на чемпионате мира он чеху голову разбил и шлем с его головы слетел (в матче ЧМ-2011 Евгений Артюхин в течение одной из смен при счете 0:2 силовыми приемами завалил на лед сразу трех соперников — Рахунека, Гавлата и Михалека. — Прим. И.Р.). Это произвело на меня, 11-летнего, сильное впечатление. Артюхин играл под 49-м номером, и я в честь него тоже взял 49-й.

— Легендарные «мельницы» от Владимира Константинова и Дарюса Каспарайтиса видели?

— Да, в интернете. Есть чему поучиться! Если же возвращаться к дракам, то да — я любил их с детства, но всегда спонтанно. Ни разу не было такого, чтобы заранее, на разминке с кем-то договаривался. Просто так само собой получалось, по делу, а лишний раз уговаривать меня не надо было — никогда таких вещей не избегал.

— С профессиональными тафгаями приходилось драться?

— В НХЛ я еще не дрался, а в АХЛ было пару раз. Но тафгаев сейчас становится все меньше и меньше. Это уже совсем олдскул.

В сезоне-2023/24 Охотюк сделал 1 результативную передачу в 6 матчах за «Сан-Хосе» в регулярном чемпионате НХЛ.