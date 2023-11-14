Защитник «Сан-Хосе» Охотюк: «В раздевалке нам не запрещают говорить по-русски»
Российский игрок обороны «Сан-Хосе» Никита Охотюк в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал об общении с другими россиянами в команде.
— В системе «Шаркс» очень много молодых игроков из России — в той же «Барракуде» с вами играли вратарь Романов, защитник Мухамадулин, нападающий Гущин. Кого первым ожидаете увидеть в первой команде?
— Тут я не эксперт. Это ведь от многих факторов зависит — не только от качества игры, но и кто с какого края, какой у кого хват... Уверен, что большие шансы у всех. С Шакиром (Мухамадулиным. — Прим. И.Р.) знаком с «Нью-Джерси», когда он в конце первого сезона приезжал, поддерживаем связь. С Даней Гущиным одно лето тренировались вместе в Екатеринбурге. С Романовым познакомились уже в этом году. Когда лагерь был, проводили много времени, на выездах ходили на ужины вместе.
— Собственно в «Шаркс» много общаетесь с Николаем Кныжовым и Александром Барабановым?
— У Барабанова дети, своя жизнь. А с Кныжовым часто и после тренировок можем посидеть, поговорить, и на льду друг другу пасуемся. В одну пару нас, правда, пока ни разу еще не ставили.
— По-русски в раздевалке разрешают говорить?
— Пока не запрещали вроде! Но через всю раздевалку по-русски точно не орем, ха-ха.
— Как дела у травмированного Барабанова? Нет у него чувства облегчения, что отскочил из-за сломанного пальца от всех этих жутких разгромов?
— Идет на поправку. Палец уже особо не болит, сегодня должен был ехать делать снимок. Мне кажется, любой игрок, когда у него травма, скучает по хоккею — даже если команда проигрывает. Для нас выйти на лед — это что-то особенное.
— Мухамадулин еще в прошлом году выступал за «Салават Юлаев». За океаном осваивается быстро?
— Да. Если честно, я удивлен, как быстро он прибавляет в английском, учитывая, что это его первый полноценный сезон в Северной Америке. Молодец, все хватает на лету. Только пока немножко стесняется говорить.
Ранее Охотюк рассказал об атмосфере в команде после двух поражений со счетом 1:10 и 2:10.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|15
|4
|11
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|6
|Монреаль
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|14
|10
|4
|21
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|14
|8
|6
|16
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|14.11
|04:30
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 1
|14.11
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 5
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76