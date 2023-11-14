Российский защитник «Сан-Хосе» Охотюк рассказал, что было в раздевалке после поражений со счетом 1:10 и 2:10
Игрок обороны «Сан-Хосе» Никита Охотюк в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о том, какая обстановка была в команде во время серии из 11 поражений подряд и двух разгромов с двузначным счетом.
3 ноября «Шаркс» уступили «Ванкуверу» (1:10), а 5 ноября — «Питтсбургу» (2:10). 8 ноября «Сан-Хосе» прервал свою серию из поражений, победив «Филадельфию» (2:1).
— Что за обстановка была в раздевалке «Акул» после выигрыша у «Флайерз»? - спрашиваю защитника.
— Ощущения были очень позитивные, все радовались. Наконец-то мы прервали эту серию из 11 поражений! А то уже было очень неприятно, последние два проигрыша — особенно. Но с «Филадельфией» хоккей был другой. Да, нас в два раза перебросали, но команда сплотилась, все играли и бились друг за друга. И это сразу дало результат. Вратарь (Маккензи Блэквуд. — Прим. И.Р.) подтащил, а это придает уверенности. Он вообще делает все, что может. Хорошо стоит... нет, играет!
— После сирены счастье у команды, показалось, было такое, будто вы Кубок Стэнли выиграли.
— Было такое ощущение. И на следующий день было приятно просыпаться и приходить на арену. Другие эмоции, другие взгляды, другое настроение — и у тренеров, и у игроков, и у персонала. За день до матча с «Филадельфией» к нам в раздевалку приходил генеральный менеджер Майк Грир, мотивационную речь говорил, все по делу. Не ругал, не загонял еще глубже, а, наоборот, подбодрил. Думаю, что это тоже помогло настроиться на игру с «Флайерз».
— Что это вообще такое: дебютировать в клубе с двух матчей, которые заканчиваются со счетом 1:10 и 2:10? Не лезет в голову всякая ерунда вроде «я пришел — совсем посыпались»? У вас не было грубых ошибок, но тем не менее.
— Нет. На самом деле, даже не обращал внимания на счет. Просто выполнял свою работу, делал, что от меня требуется. Долго не участвовал в матчах после травмы, и мне очень хотелось играть. А про счет — знал, что это временная черная полоса.
— Что происходит внутри команды, в раздевалке НХЛ, когда команда проигрывает с таким счетом, да еще и дважды подряд? Все молчат или друг на друга огрызаются — ты тут недоработал, ты там?
— Такого, чтобы огрызались, точно не было. Наоборот, старались сплотиться, обсуждали, что не так и как с этим справиться. И тренер Дэвид Куинн также заходил, поддерживал, хотя ясно, насколько ему было неприятно. Но мы — и игроки, и штаб — в этой ситуации держались все вместе, никто ничего ни на кого не валил. В том же матче с «Питтсбургом» первый период провели хорошо (он закончился со счетом 0:2, и «Сан-Хосе» не реализовал удаление пять на три. — Прим. И.Р.), а потом что-то произошло — пропустили две нелепые шайбы подряд и все. Но после игры все друг друга поддержали, было какое-то близкое общение, как с родными людьми. Поэтому и выиграли следующий матч. И это, думаю, придаст нам уверенности, и начнется белая полоса.
— Неужели Куинн не бесновался, не орал, допустим, после первого периода с «Ванкувером» при 0:4 или после второго с «Питтсбургом» при 0:7?
— Нет, он спокойно все говорил. А смысл орать уже? Впрочем, у всех тренеров свой подход, и не мне в это лезть. Скажу одно: тут ничего по раздевалке не летало.
«Сан-Хосе» занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 5 очками в 15 матчах.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|14
|11
|3
|23
|2
|Каролина
|15
|9
|6
|18
|3
|Вашингтон
|13
|7
|6
|16
|4
|Нью-Джерси
|13
|7
|6
|15
|5
|Филадельфия
|15
|7
|8
|15
|6
|Питтсбург
|13
|7
|6
|14
|7
|Айлендерс
|14
|5
|9
|13
|8
|Коламбус
|15
|4
|11
|12
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|11
|3
|24
|2
|Флорида
|14
|9
|5
|19
|3
|Детройт
|15
|8
|7
|18
|4
|Торонто
|15
|8
|7
|18
|5
|Тампа-Бэй
|15
|6
|9
|16
|6
|Монреаль
|15
|7
|8
|16
|7
|Баффало
|15
|7
|8
|15
|8
|Оттава
|13
|6
|7
|12
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|14
|10
|4
|21
|2
|Колорадо
|14
|9
|5
|18
|3
|Виннипег
|14
|7
|7
|16
|4
|Сент-Луис
|13
|7
|6
|15
|5
|Аризона
|14
|7
|7
|15
|6
|Миннесота
|15
|5
|10
|12
|7
|Чикаго
|13
|5
|8
|10
|8
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|12
|3
|25
|2
|Ванкувер
|15
|11
|4
|23
|3
|Лос-Анджелес
|14
|8
|6
|19
|4
|Анахайм
|14
|8
|6
|16
|5
|Сиэтл
|16
|5
|11
|13
|6
|Калгари
|14
|4
|10
|10
|7
|Эдмонтон
|14
|4
|10
|9
|8
|Сан-Хосе
|15
|2
|13
|5
|14.11
|04:30
|
Эдмонтон – Айлендерс
|4 : 1
|14.11
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|1 : 5
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|15
|25
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|14
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|15
|13
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|15
|12
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|14
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|7
|1.69
|
|
Адин Хилл
Вегас
|9
|1.76