Российский защитник «Сан-Хосе» Охотюк рассказал, что было в раздевалке после поражений со счетом 1:10 и 2:10

Игрок обороны «Сан-Хосе» Никита Охотюк в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями о том, какая обстановка была в команде во время серии из 11 поражений подряд и двух разгромов с двузначным счетом.

3 ноября «Шаркс» уступили «Ванкуверу» (1:10), а 5 ноября — «Питтсбургу» (2:10). 8 ноября «Сан-Хосе» прервал свою серию из поражений, победив «Филадельфию» (2:1).

— Что за обстановка была в раздевалке «Акул» после выигрыша у «Флайерз»? - спрашиваю защитника.

— Ощущения были очень позитивные, все радовались. Наконец-то мы прервали эту серию из 11 поражений! А то уже было очень неприятно, последние два проигрыша — особенно. Но с «Филадельфией» хоккей был другой. Да, нас в два раза перебросали, но команда сплотилась, все играли и бились друг за друга. И это сразу дало результат. Вратарь (Маккензи Блэквуд. — Прим. И.Р.) подтащил, а это придает уверенности. Он вообще делает все, что может. Хорошо стоит... нет, играет!

— После сирены счастье у команды, показалось, было такое, будто вы Кубок Стэнли выиграли.

— Было такое ощущение. И на следующий день было приятно просыпаться и приходить на арену. Другие эмоции, другие взгляды, другое настроение — и у тренеров, и у игроков, и у персонала. За день до матча с «Филадельфией» к нам в раздевалку приходил генеральный менеджер Майк Грир, мотивационную речь говорил, все по делу. Не ругал, не загонял еще глубже, а, наоборот, подбодрил. Думаю, что это тоже помогло настроиться на игру с «Флайерз».

— Что это вообще такое: дебютировать в клубе с двух матчей, которые заканчиваются со счетом 1:10 и 2:10? Не лезет в голову всякая ерунда вроде «я пришел — совсем посыпались»? У вас не было грубых ошибок, но тем не менее.

— Нет. На самом деле, даже не обращал внимания на счет. Просто выполнял свою работу, делал, что от меня требуется. Долго не участвовал в матчах после травмы, и мне очень хотелось играть. А про счет — знал, что это временная черная полоса.

— Что происходит внутри команды, в раздевалке НХЛ, когда команда проигрывает с таким счетом, да еще и дважды подряд? Все молчат или друг на друга огрызаются — ты тут недоработал, ты там?

— Такого, чтобы огрызались, точно не было. Наоборот, старались сплотиться, обсуждали, что не так и как с этим справиться. И тренер Дэвид Куинн также заходил, поддерживал, хотя ясно, насколько ему было неприятно. Но мы — и игроки, и штаб — в этой ситуации держались все вместе, никто ничего ни на кого не валил. В том же матче с «Питтсбургом» первый период провели хорошо (он закончился со счетом 0:2, и «Сан-Хосе» не реализовал удаление пять на три. — Прим. И.Р.), а потом что-то произошло — пропустили две нелепые шайбы подряд и все. Но после игры все друг друга поддержали, было какое-то близкое общение, как с родными людьми. Поэтому и выиграли следующий матч. И это, думаю, придаст нам уверенности, и начнется белая полоса.

— Неужели Куинн не бесновался, не орал, допустим, после первого периода с «Ванкувером» при 0:4 или после второго с «Питтсбургом» при 0:7?

— Нет, он спокойно все говорил. А смысл орать уже? Впрочем, у всех тренеров свой подход, и не мне в это лезть. Скажу одно: тут ничего по раздевалке не летало.

«Сан-Хосе» занимает последнее, 16-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 5 очками в 15 матчах.