Защитник «Коламбуса» Северсон выбыл до конца года

Защитник «Коламбуса» Дэймон Северсон пропустит около 6 недель из-за травмы мышц живота, сообщает AP.

Игрок травмировался в матче с «Филадельфией» (2:5) в регулярке НХЛ.

В этом сезоне 29-летний канадец провел за «Блю Джекетс» 19 матчей и набрал 8 (3+5) очков. Всего в НХЛ на его счету 666 игр и 271 (61+210) очко.

После 19 матчей «Коламбус» набрал 12 очков и замыкает турнирную таблицу Восточной конференции — 16-е место.