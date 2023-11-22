«Питтсбург» подписал двусторонний контракт с Саморуковым до конца сезона

«Питтсбург» объявил о подписании контракта с защитником Дмитрием Саморуковым до конца сезона.

Соглашение с 24-летним россиянином является двусторонним. Зарплата россиянина в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ — 250 тысяч.

В этом сезоне на счету Саморукова 15 матчей и 5 (1+4) очков за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.