Задоров поддержал Амирова перед матчем «Калгари» — «Тампа»

Защитник «Калгари» Никита Задоров поддержал нападающего Родиона Амирова перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (1:4).

В феврале 2022 года стало известно, что у 20-летнего Амирова диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В прошлом сезоне КХЛ он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.