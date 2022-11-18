«Детройт» победил «Сан-Хосе» благодаря трем очкам Перрона

«Детройт» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

В составе «Ред Уингз» забивали Филип Гронек, Дэвид Перрон, Джейк Велман, Джо Велено, Моритц Зайдер, Пиус Сутер и Доминик Кубалик.

У «Шаркс» отличились Кевин Лабанк, Мэтт Нието, Логан Кутюр и Эрик Карлссон.

«Сан-Хосе» с 15 очками занимает 13-е место на Западе. «Детройт» с 20 очками — 7-й на Востоке.

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«Сан-Хосе» — «Детройт» — 4:7 (2:1, 0:2, 2:4)

Голы: Лабанк — 3 (Карлссон, Майер), 6:56 — 1:0. Гронек — 2 (Перрон), 9:39 — 1:1. Нието — 3 (Карлссон, Чичек), 12:52 — 2:1. Перрон — 6 (Ларкин, Кубалик), 31:27 — 2:2. Уолман — 1 (Расмуссен, Эрне), 36:44 — 2:3. Велено — 3 (Сутер, Берггрен), 44:58 — 2:4. Кутюр — 8 (Карлссон, Мегна), 48:58 — 3:4. Карлссон — 11 (Лабанк, Гертл), 51:31 — 4:4. Зайдер — 1 (Перрон, Чиаро), 53:54 — 4:5. Сутер — 4, 56:23 — 4:6. Кубалик — 8 (п.в., Ларкин), 58:45 — 4:7.

Вратари: Раймер (56:32 — 58:45) — Хуссо.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (9+8+8) — 21 (4+9+8).

Наши: Барабанов (18.47/1/-2), Свечников (10.04/0/-2) — -.

18 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 14134 зрителя.