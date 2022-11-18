«Детройт» победил «Сан-Хосе» благодаря трем очкам Перрона
«Детройт» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.
В составе «Ред Уингз» забивали Филип Гронек, Дэвид Перрон, Джейк Велман, Джо Велено, Моритц Зайдер, Пиус Сутер и Доминик Кубалик.
У «Шаркс» отличились Кевин Лабанк, Мэтт Нието, Логан Кутюр и Эрик Карлссон.
«Сан-Хосе» с 15 очками занимает 13-е место на Западе. «Детройт» с 20 очками — 7-й на Востоке.
Хоккей
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Детройт» — 4:7 (2:1, 0:2, 2:4)
Голы: Лабанк — 3 (Карлссон, Майер), 6:56 — 1:0. Гронек — 2 (Перрон), 9:39 — 1:1. Нието — 3 (Карлссон, Чичек), 12:52 — 2:1. Перрон — 6 (Ларкин, Кубалик), 31:27 — 2:2. Уолман — 1 (Расмуссен, Эрне), 36:44 — 2:3. Велено — 3 (Сутер, Берггрен), 44:58 — 2:4. Кутюр — 8 (Карлссон, Мегна), 48:58 — 3:4. Карлссон — 11 (Лабанк, Гертл), 51:31 — 4:4. Зайдер — 1 (Перрон, Чиаро), 53:54 — 4:5. Сутер — 4, 56:23 — 4:6. Кубалик — 8 (п.в., Ларкин), 58:45 — 4:7.
Вратари: Раймер (56:32 — 58:45) — Хуссо.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (9+8+8) — 21 (4+9+8).
Наши: Барабанов (18.47/1/-2), Свечников (10.04/0/-2) — -.
18 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 14134 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|17
|14
|3
|28
|2
|Каролина
|17
|10
|7
|22
|3
|Айлендерс
|18
|11
|7
|22
|4
|Рейнджерс
|18
|8
|10
|20
|5
|Питтсбург
|17
|7
|10
|17
|6
|Филадельфия
|17
|7
|10
|17
|7
|Вашингтон
|19
|7
|12
|17
|8
|Коламбус
|16
|6
|10
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|17
|15
|2
|30
|2
|Торонто
|18
|9
|9
|22
|3
|Тампа-Бэй
|17
|10
|7
|21
|4
|Детройт
|17
|8
|9
|20
|5
|Флорида
|17
|9
|8
|19
|6
|Монреаль
|17
|8
|9
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|17
|10
|7
|22
|2
|Виннипег
|15
|10
|5
|21
|3
|Колорадо
|15
|9
|6
|19
|4
|Нэшвилл
|17
|8
|9
|17
|5
|Сент-Луис
|16
|8
|8
|16
|6
|Миннесота
|17
|7
|10
|16
|7
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|18
|14
|4
|28
|2
|Лос-Анджелес
|19
|11
|8
|23
|3
|Сиэтл
|17
|9
|8
|21
|4
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|18
|5
|Калгари
|16
|7
|9
|16
|6
|Сан-Хосе
|19
|6
|13
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|17
|5
|12
|11
|18.11
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Каролина – Колорадо
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|6 : 4
|18.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Калгари
|4 : 1
|18.11
|03:00
|
Торонто – Нью-Джерси
|2 : 3 ОТ
|18.11
|03:00
|
Флорида – Даллас
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Виннипег – Анахайм
|3 : 2
|18.11
|04:00
|
Миннесота – Питтсбург
|4 : 6
|18.11
|04:00
|
Нэшвилл – Айлендерс
|5 : 4
|18.11
|04:00
|
Сент-Луис – Вашингтон
|5 : 4 Б
|18.11
|06:00
|
Вегас – Аризона
|4 : 1
|18.11
|06:00
|
Сиэтл – Рейнджерс
|3 : 2 ОТ
|18.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|4 : 7
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|32
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|19
|28
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|17
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|17
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|12
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09