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Сегодня, 09:13

«Детройт» победил «Сан-Хосе» благодаря трем очкам Перрона

Руслан Минаев
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«Детройт» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:4.

В составе «Ред Уингз» забивали Филип Гронек, Дэвид Перрон, Джейк Велман, Джо Велено, Моритц Зайдер, Пиус Сутер и Доминик Кубалик.

У «Шаркс» отличились Кевин Лабанк, Мэтт Нието, Логан Кутюр и Эрик Карлссон.

«Сан-Хосе» с 15 очками занимает 13-е место на Западе. «Детройт» с 20 очками — 7-й на Востоке.

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«Сан-Хосе» — «Детройт» — 4:7 (2:1, 0:2, 2:4)

Голы: Лабанк — 3 (Карлссон, Майер), 6:56 — 1:0. Гронек — 2 (Перрон), 9:39 — 1:1. Нието — 3 (Карлссон, Чичек), 12:52 — 2:1. Перрон — 6 (Ларкин, Кубалик), 31:27 — 2:2. Уолман — 1 (Расмуссен, Эрне), 36:44 — 2:3. Велено — 3 (Сутер, Берггрен), 44:58 — 2:4. Кутюр — 8 (Карлссон, Мегна), 48:58 — 3:4. Карлссон — 11 (Лабанк, Гертл), 51:31 — 4:4. Зайдер — 1 (Перрон, Чиаро), 53:54 — 4:5. Сутер — 4, 56:23 — 4:6. Кубалик — 8 (п.в., Ларкин), 58:45 — 4:7.

Вратари: Раймер (56:32 — 58:45) — Хуссо.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (9+8+8) — 21 (4+9+8).

Наши: Барабанов (18.47/1/-2), Свечников (10.04/0/-2) — -.

18 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 14134 зрителя.

Хоккей
НХЛ
ХК Детройт Ред Уингз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 14 3 28
2 Каролина 17 10 7 22
3 Айлендерс 18 11 7 22
4 Рейнджерс 18 8 10 20
5 Питтсбург 17 7 10 17
6 Филадельфия 17 7 10 17
7 Вашингтон 19 7 12 17
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Торонто 18 9 9 22
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Детройт 17 8 9 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 10 7 22
2 Виннипег 15 10 5 21
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Нэшвилл 17 8 9 17
5 Сент-Луис 16 8 8 16
6 Миннесота 17 7 10 16
7 Чикаго 16 6 10 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 14 4 28
2 Лос-Анджелес 19 11 8 23
3 Сиэтл 17 9 8 21
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 16 7 9 16
6 Сан-Хосе 19 6 13 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 17 5 12 11
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18.11 03:00
Бостон – Филадельфия
 4 : 1
18.11 03:00
Каролина – Колорадо
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Коламбус – Монреаль
 6 : 4
18.11 03:00
Тампа-Бэй – Калгари
 4 : 1
18.11 03:00
Торонто – Нью-Джерси
 2 : 3 ОТ
18.11 03:00
Флорида – Даллас
 4 : 6
18.11 04:00
Виннипег – Анахайм
 3 : 2
18.11 04:00
Миннесота – Питтсбург
 4 : 6
18.11 04:00
Нэшвилл – Айлендерс
5 : 4
18.11 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 5 : 4 Б
18.11 06:00
Вегас – Аризона
 4 : 1
18.11 06:00
Сиэтл – Рейнджерс
3 : 2 ОТ
18.11 06:30
Сан-Хосе – Детройт
 4 : 7
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 19 28
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 12 2.07
Витек Ванечек

Витек Ванечек

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