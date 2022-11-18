Овечкин — о поражении «Сент-Луису»: «Если будем играть так же, как в последних двух периодах, то добьемся результатов»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подвел итоги матча против «Сент-Луиса» (4:5 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Тяжело начинать с 0:3 в первом периоде. Но вы видели, что ребята не сдавались, играли усердно. Мы изо всех сил старались остаться в игре, глубоко загонять шайбу и применяли форчек.

Если мы будем играть так же, как в последних двух периодах, мы сразу добьемся результатов», — цитирует Овечкина пресс-служба «Кэпиталс».

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 13-м месте в Восточной конференции. «Сент-Луис» располагается на 10-й строчке в Западной конференции.