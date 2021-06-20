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Защитник «Айлендерс» Пулок прокомментировал свое спасение ворот команды на последних секундах матча с «Тампой»

08:39
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Защитник «Айлендерс» Райан Пулок прокомментировал свой сэйв на последних секундах четвертого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (3:2).

«Макдона очень здорово сделал спинораму, перед ними были все ворота. Я же постарался закрыть как можно большую площадь ворот, и, к счастью, все получилось. А потом ты слышишь сирену, ребята тебя обнимают, и это прекрасное чувство», — приводит официальный сайт НХЛ слова Пулока.

На последних секундах встречи Райан Макдона мог сравнять счет, но Пулок остановил шайбу в зоне вратаря.

Счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/ajlenders-sravnyali-schet-v-serii-s-tampoj/c-325400496

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Иван Торопцев все материалы автора
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