Невероятное спасение Пулока на линии ворот в последние секунды матча «Айлендерс» — «Тампа». Видео
06:19
«Айлендерс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 3:2.
На последних секундах встречи «Лайтнинг» могли сравнять счет после броска Райана Макдоны, однако шайбу в зоне вратаря остановил защитник «островитян» Райан Пулок.
Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.
ABSOLUTE CHAOS!— NHL on NBC Sports (@NHLonNBCSports) June 20, 2021
RYAN PULOCK MAKES THE SAVE AT THE BUZZER. #Isles | #StanleyCup pic.twitter.com/wJgSFreCZ4
GAME SAVER, RYAN PULOCK!!! ? #StanleyCup pic.twitter.com/8BpmADfCPb— NHL (@NHL) June 20, 2021
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