«Айлендерс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 3:2.

На последних секундах встречи «Лайтнинг» могли сравнять счет после броска Райана Макдоны, однако шайбу в зоне вратаря остановил защитник «островитян» Райан Пулок.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.