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Невероятное спасение Пулока на линии ворот в последние секунды матча «Айлендерс» — «Тампа». Видео

06:19
Райан Пулок спасает ворота «Айлендерс». Фото Twitter
Райан Пулок спасает ворота «Айлендерс». Фото Twitter
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«Айлендерс» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли обыграли «Тампу» со счетом 3:2.

На последних секундах встречи «Лайтнинг» могли сравнять счет после броска Райана Макдоны, однако шайбу в зоне вратаря остановил защитник «островитян» Райан Пулок.

Счет в серии 2-2. Следующий матч пройдет 22 июня в Тампе и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: полуфинал плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и результаты, новости и обзоры матчей