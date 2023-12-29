Юрий Новиков: «Свечников — украшение НХЛ. На его действия приятно смотреть»

Заслуженный тренер России Юрий Новиков прокомментировал игру нападающего «Каролины» Андрея Свечникова, который оформил хет-трик в матче с «Монреалем» (5:3).

«Свечников — это очень интересный и сильный игрок на уровне НХЛ. Он обладает всеми качествами мастера. Дай ему бог здоровья! Андрей — это игрок, который участвует в развитии хоккея и НХЛ в частности. Это мастеровитый хоккеист, а также хороший и приятный парень. Он играет с удовольствием и улыбкой. Это хорошее и до конца не раскрученное явление. На его действия приятно смотреть. Считаю, что Свечников — это украшение лиги», — приводит слова Новикова «РБ Спорт».

23-летний Свечников в текущем сезоне сыграл за «Каролину» 21 матч и набрал 19 (6+13) очков.