«Сан-Хосе» — «Эдмонтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Эдмонтон» разгромил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» занимает 12-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 33 очками в 32 матчах.

«Сан-Хосе» идет на 16-й строчке с 21 очком в 36 играх.