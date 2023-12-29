«Бостон» вызвал российского форварда Меркулова из АХЛ

Российский нападающий Георгий Меркулов вызван в основную команду «Бостона», сообщается на официальном сайте клуба.

В текущем сезоне 23-летний россиянин набрал 30 (14+16) очков в 31 матче за фарм-клуб «Бостона» «Провиденс», выступающий в АХЛ.

В обратном направлении из основной команды «Бостона» отправился форвард Патрик Браун.

После 33 матчей «Бостон» с 46 очками занимает второе место в Восточной конференции НХЛ.