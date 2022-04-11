Юного болельщика попросили покинуть арену после того, как игрок подарил ему клюшку

Нападающий «Монреаля» Ник Сузукуи перед началом матча регулярного чемпионата против «Торонто» подарил свою клюшку юному фанату по имени Хантер, который находился на трибуне с плакатом, сообщает Yahoo Sport.

Хоккеист подъехал к молодому человеку, что бы сделать фотографию, но в этот момент Хантеру прилетело шайбой по лицу.

Чтобы успокоить юного фаната, Сузуки с ним сфотографировался, подписал шайбу, которую парень притащил с собой на игру, и подарил клюшку.

Однако представители службы безопасности арены попросили его отдать клюшку либо вместе с отцом покинуть арену: в целях безопасности зрителям запрещено находиться с клюшками (или с другими крупными предметами) на арене.

Хантер сохранил подарок и ушел с матча. Теперь «Монреаль» собирается пригласить фаната на следующую домашнюю игру.