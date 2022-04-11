Финский комментатор отказался произносить фамилию Овечкина во время матчей НХЛ

Финский хоккейный комментатор Теро Кайнулайнен написал в Twitter, что поставил перед собой цель отказаться от произнесения фамилии «Овечкин» по ходу матчей НХЛ.

«Перед матчем НХЛ «Питтсбург» — «Вашингтон» я бросил себе вызов. Старался не упоминать имя капитана команды гостей. Я преуспел в своем испытании», — написал Кайнулайнен в Twitter.

Как сообщает Ilta-Sanomat, когда Овечкин забрасывал шайбы, Кайнулайнен называл его «капитан «Кэпиталз», «знакомый мужчина» и «седая борода».